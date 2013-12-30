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Nurhayat Gül

iletisim@drnurhayatgul.comhttp://drnurhayatgul.com

30 Aralık 2013

Yeni yılda sağlıklı olmak

Sağlık, yeni yılda kendimiz ve herkes için ilk dileğimizdir. Sağlıklı bir yaşam için birbirini tamamlayan dört temel unsur...

Yeni yıl; geçmişi sorgulama, hatalarımızı fark etmek ve yeni başlangıçlar yapma zamanıdır. Yeni yılda yeni kararlar alır ve yılın ilk gününde bunları uygulamaya söz/karar veririz. Sağlıklı olmak, daha fit olmak, sağlıklı yemek tercihleri yapmak, daha az stresli olmak gibi.

Sağlık, yeni yılda kendimiz ve herkes için ilk dileğimizdir. Sağlıklı bir yaşam için birbirini tamamlayan dört temel unsur:

1. Sağlıklı beslenme: Yanlış yiyecek seçimleri, sağlıklı kiloda olmamak uzun vadede sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. Bunlar ortaya çıkmadan düzeltmeniz gereklidir ve bunu yapmak için sonsuz zamanınız ve hakkınız yoktur. Ertelemeyeceğiniz bir yıl olmasını dilerim.

2. Düzenli egzersiz: Ancak düzenli olarak haftada 5 kez ve toplamda en az 150 dakika yapıldığı zaman 20 haftada sağlık yararlarını görmeye başlarsınız. Hemen başlayın!

3. Stresle iyi baş etmek ve yeterli uyku. Uykunuzu almış olmak iyi bir hafıza, sağlıklı kilo ve uzun bir yaşam için gereklidir. Herkesin hayatın getirdiği stresle iyi bir şekilde baş ediyor olması önemlidir. Stres vücutta Adrenalin, aldosteron ve kortizol gibi güçlü kimyasalların salgılanmasına neden olur ve vücudumuz bu strese mutlaka cevap verir. Stresi iyi yönetmeyi öğrenin.

4. Aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, sevgi ve destek: Bu olmadan tam bir sağlık hali olmaz. Yeni yıl hediye önerileri bu anlamda yardımcınız olabilir:

•Düşmanınız için: Affetmek
•Rakibiniz için: Tolerans
•Arkadaşınız için: Kalbiniz
•Müşterileriniz ve iş yaptığınız herkes için: İyi servis ve işinize olan sevginiz
•Herkes için: Yardımseverlik. Yardımseverliğin sağlığınıza yararları ise uzun ömür, daha çok mutluluk, daha az depresyon ve huzursuzluk hissi, daha düşük tansiyondur.
Size, ailenizle, arkadaşlarınızla ve hayatınızda önemi olan ve hayatınıza dokunan herkesle mutlu anlar paylaşacağınız ve tadını çıkaracağınız bir yıl dilerim.

Mutlu yıllar!

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