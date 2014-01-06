Vitaminler ve destekleri nasıl kullanmalısınız?

Yağda eriyen vitamin ve destekleri yağlı yiyeceklerle beraber alın:

Yağda eriyen vitamin ve besinler şunlardır:

Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin K

Beta-karoten

CoQ10

Vitamin A ve beta-karoten; turuncu renkli sebzelerde bulunur. En çok tatlı patates, havuç, balkabağı, ıspanak ve yeşilliklerde bulunur. Havuç salatasının içine bolca maydanoz kıyıp, üzerine limon ve biraz da yağ gezdirirseniz veya ceviz kırıklarsanız, A vitamini ve beta-karoten vücudunuz tarafından rahatça emilebilecektir.

D vitamininin doktor kontrolünde kullanılması gereken bir vitamin olduğu hatırlatmasını yaptıktan sonra, D vitamini yağlı bir yemekle birlikte alınabilir. Ancak kalsiyumlu D vitamini kullanıyorsanız birkaç tane kuruyemişle beraber içebilirsiniz çünkü kalsiyumu normalde aç karnına almalısınız.

Vitamin E; zaten doğal olarak çekirdek ve kabuklu kuruyemişlerde, yağla beraber bulunur. En çok ay çekirdeği, badem, ıspanak, pazı ve diğer yeşil sebzelerde bulunur. Vitamin olarak değil, doğal besinlerle almanızda yarar var.

K vitamini; kalp sağlığı ve osteoporozdan korunmada kalsiyum ve D vitamini kadar elzemdir. Bu nedenle hem kalsiyum, hem K vitamini içeren ıspanak, brokoli ve tüm diğer yeşil yapraklı sebzeleri yanında kuruyemişlerle beraber tüketirseniz hem kalbinizi, hem kemiklerinizi aynı anda korursunuz.

Koenzim Q 10; yağlı yemeklerle veya omega 3 ile birlikte alabilirsiniz. Yağ tüketiminizi arttırmanızı değil, bu destekleri alırken yağlı yiyecekleri yerken, birlikte almanızdan bahsediyorum. Son olarak, bu vitaminleri birlikte kullanmanızda bir sakınca yoktur, birlikte ve günde bir kez olmak üzere alınabilirler.

Suda eriyen besin ve vitaminleri yiyecekle beraber veya yalnız alabilirsiniz

Suda eriyen besinler suda çözünürler ve midenizi rahatsız etmiyorlarsa aç karnına kullanılabilirler.

Bu grup vitaminler:

C vitamini

B grubu vitaminler

Mineraller

Kalsiyum

C vitamini suda erir. Bu nedenle aç veya tok, istediğiniz zaman kullanılabilirsiniz. C vitamini almanın en sağlıklı yolu limon sıkılmış su içmektir.

B vitaminleri ise birlikte çalıştıkları için, çoğunlukla birlikte alınmasında yarar vardır. Önerilen dozlar ihtiyaca göre değişebilir. Örneğin yüksek kolesterol için günde 3000 miligram niasin önerilir. Yemeklerle alındığı zaman en sık yan etkisi olan kızarıklık ve cilt rahatsızlığı görülmeyebilir.

B12 vitamini de yaşla beraber veya genetik olarak bazı bireylerde düşük veya düşmeye meyilli olabilir. B12 düzeyinizi ara ara kontrol ettirin zira eksikliğinde kalıcı hasar oluşabilmektesir. Dil altından da emilen formunu, barsaklardan emilimi azalanların tercih etmelidir.

Magnezyum, demir gibi mineraller yine midenizi rahatsız etmiyorsa aç karnına alabilirler. Bir istisna olarak, çinkoyu boş midede bulantı hissi yapabildiğinden tok karnına alın. Demir ise, emilimi C vitamini ile daha fazla olduğu için beraberinde bol limonlu su için.

Kalsiyum, özelllikle kalsiyum karbonat formu mide asidini nötralize eder. Ancak midenin normal asit ortamı, hem sindirim, hem de istenmeyen bakterilerden korunmak için gereklidir. Sindirimin aksamaması için kalsiyumu aç karnına alın.

Aminositleri teker teker kullanın

Beyin sağlığı için kullanılan L-arjinin, L-lizin, L-fenilalanin ve L-tirozin gibi amino asitleri aç veya tok karnına kullanabilirsiniz. Ancak örneğin L-lizin ile L-arjinin hücrede aynı yeri kullandıkları için aynı anda alınmamalıdırlar. Birbiri ile birlikte alınmaması gereken diğer aminoasitler ise şöyle:

Triptofan ve fenilalanin

Triptofan ve tirozin

Taurin ve glutamik asit

Taurin ve aspartik asit

Karnitin ve tirozin

Sistein ve lizin

Eğer tüm aminoasitleri içeren bir protein desteği kullanıyorsanız veya bunları içeren yiyecekleri aynı anda yiyorsanız, ayrı yemeliyim diye endişe etmeyin. Bunların içindeki aminoasitler özellikle kaslara göre hazırlandığından sorun yoktur.

Sonuçta, çoğu insan doğal olarak beslenmesi ile maksimum besin, vitamin, antioksidan ve mineral ihtiyacını karşılamalı, belirli aralıklarla kan kontrollerini yaptırmalı ve destekleri akıllıca kullanmalıdır.