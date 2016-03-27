Şeker ilaçları keşfedilmeden önce diyabet nasıl tedavi ediliyordu?

Geleneksel tıp bugüne kadar Tip 2 diyabeti tedavi etmek için neredeyse binlerce tedavi yöntemi ve bitki tanımlamıştır.

150 yıl kadar önce ise tedavide Tip 2 diyabet hastalarını aç bırakmak taraftar buldu. Yeterince aç bırakılırsa diyabetin ortadan kaybolduğu deneysel olarak gösterilse de kullanımı bırakıldığı için sevinebiliriz. Üzerinden hayli zaman geçmiş olsa da geçmiş tedaviler içinde hala geçerliliğini koruyanlar da var. Aç bırakma dışında geçerliliğini koruyan tedavi daha iyi yemektir. Çiğ yeşillikler, türlü türlü sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, kuryemişler ve çekirdekler gibi büyük kısmı (%75-90) bitkilerden oluşan bir beslenme tarzı hala tedavide gen çok etkili ve geçerli olan tedavidir.

Diyabet artık global epidemik bir sağlık sorunudur. Şeker ilaçları, kan şekerinin etkin bir şekilde kontrolünü sağlıyorlar. Ancak diyabetin yan etkileri olan kilo alma, şişkinlik ve karaciğer hastalığı gibi yan etkileri için çözüm olamıyorlar.

Diyabet tanısı aldıktan sonra hastalığından kurtulmak için gerekeni yapmaya gönüllü olan bir hasta grubu vardır. Bu grubun motivasyonu sağlıklı olmakdır. Bu kişiler zayıflar ve kendilerine söyleneni yaparak diyabetten tamamen kurtulabilirler. Eğer böyle bir motivasyon yoksa o zaman ilaçlarını alarak hastalığıyla beraber yaşayanlar ve hastalığını inkar ederek sağlığını sonuna dek tehlikeye atanlar da vardır. Maalesef tek eksikleri sağlıklı yaşam motivasyonu olan bu grup daha da fazla kilo alır ve hastalıklarıyla beraber çıkması giderek zorlaşan bir kısır döngüye girerler.

Çok şanslıyız ki yaşam tarzı düzenlemeleri bu hastalık üzerine çok etkili. En önemli yaşam tarzı değişikliği de yemek tarzı olduğuna göre o halde diyabetliler ne yemeli.? Diyabet ilaçları keşfedilmeden önce de şimdi de tasiye edilen diyabet’lilerin baklagil yemeleridir. Avrupa, Amerika ve Kanada Diyabet birliklerinin tümü, diyabeti etkin bir şekilde kontrol edebilmek için baklagil yenmesini öneriyor.

Baklagiller kurutulmuş fasulyeler ve bezelyedir. Taze fasulye, taze bezelye, soya fasulyesi ve aslında bir mercimek olan yer fıstığı bu grubun dışındadır. Binlerce yıldan beri hekimler tarafından diyabeti tedavi etmekte kullanılan baklagiller bugün de bilimsel desteklerle aynı şekilde tavsiye ediliyorlar. 41 adet randomize kontrollü ve binden fazla insanı kapsayan bir çalışma nohut, barbunya, siyah fasulye gibi koyu renkli ve daha küçük olan baklagillerin kan şekerini etkin bir şekilde kontrol edebildiğini gösteriyor.

Bu fasulyeler kuru fasulyeye oranla daha az sindirilebilir nişasta içerdikleri için diyabetliler tarafından tercih edilmelidiler.

Bakliyatların sağlıklı olmasının bir diğer nedeni de nişastayı parçalayan enzimimizi kısmen bloke etmeleridir. Sadece baklagilleri yiyerek nişasta enzimi olan alfa-amilaz’ın bloke edilmesi aynı zamanda karbonhidratları bloke ederek kan şekerini düşüren şeker ilaçların etki mekanizmasıdır. Ancak bakliyatları yemek aynı zamanda kalın bağırsaklarımızda yararlı probiyotik bakterilerin artması anlamına gelir.

Uzun bir süre baklagilleri yediğinizde hemoglobin A1C düzeyleri (diyabetin nasıl seyrettiğini gösterir) ilaç yan etkileri olmaksızın düzelir.

Yani hergün gerçekten çok büyük bir kase salata yiyerek, lezzetli sebze yemeklerinin tadını çıkararak, bir avuç ceviz ve badem gibi kuruyemişleri yiyerek, az miktarda tam tahıl yiyerek (fakat işlenmiş olanlarına dokunmayarak, gereksiz yere fazla yağ tüketmeyerek, besin değeri olmayan yiyecekleri sınırlayarak) az miktarda hayvansal besin yiyerek diyabetten ve yan etkilerinden ortalama olarak yedi ayda kurtulabilirsiniz.

Bu bitki ağırlıklı yiyecekler sadece diyabeti geri çevirmez, aynı zamanda tüm sağlık hali üzerine olumlu etkileri vardır: