Şeker hastalarının dostu elma sirkesi

Beyaz sirke ani şeker yükselmelerinden koruyor

USDA’ya göre ortalama bir Amerikalı genç günde 135 gram, ortalama bir yetişkin ise 100 gr şeker tüketiyor. Bu çok fazla. Büyük büyükbabalarımızın zamanına kıyasla çok fazla şeker tükettiğimiz bir gerçek, ayrıca daha önceleri hayatımızda olmayan yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi hastalık yapıcı etkileri kanıtlanan şekerleri de bol bol hazır yiyeceklerle tüketiyoruz.

Problem ani kan şekeri yükselmeleri:

Basit karbonhidratlar örneğin çay şekeri sindirilerek kan dolaşımınıza katılır.

Bu kan şekerini hızla yükseltir. Yemekten sonra kan şekeri 160 mg/dl ise buna hiperglisemi, 200 civarına yükselirse kan şekerinin ani yükselişinden bahsediyoruz.

Buradaki problem, ani kan şekeri sıçramaları özellikle kalbiniz için tehlikeli sonuçlar doğurur. Tokluk kan şekerindeki bu sıçramalar diyadbet hastalarında kalp damar hastalıklarının riskinin artmasından sorumludur. (1)

Beyaz sirke muhtemel çözüm olabilir mi?

Bilimsel çalışmalar basit şekerlerin kan şekerini zıplatan etkisini beyaz sirkelerin (evet elma sirkesi) azaltacağını gösteriyor.

2005’de yapılan bir çalışma beyaz ekmek yenildiği esnada sirke içildiği zaman tokluk kan şekerinin ve insulin cevabının azaldığını gösteriyor. (2)

2004’te Diabetes Care’de yayınlanan bir çalışma karbonhidratı bol bir yemekte diabeti ve insulin direnci olan hastalarda sirkenin bir çözüm olabileceğini gösteriyor. (3)

Mecburen karbonhidrat yediğiniz durumlarda salatanıza elma sirkesi eklemeyi unutmayın.

Beyaz sirke nedir?

Sirke içindeki şekerin bakteri ve mayalar tarafından sindirildiği fermente bir üründür. Fermentasyon aşamasında şekerler alkole dönüşür. Sonra ikinci aşamada elkol fermente oalrak sirkeye dönüşür.

Sirke kelime anlamı oalrak ekşi şarap anlamına gelir. Sirke tüm sebze, meyve ve tahıllardan yapılabilir. Beyaz sirke ise özellikle meyvelerden, en çok elmadan yapılır.

Beyaz sirkelerin kralı:

Elma sirkesi beyaz sirkelerin kralı olarak anılır. Ve tarih boyunca ismi hep tedavi edici özellikleri ile anılmıştır. Milattan 400 yıl önce, tıbbbın babası büyük Hipokrat çok sayıda sağlık yararı için elma sirkesini kullanmıştır.

Pastörize edilmemiş organik elma sirkesi en iyi seçim olsa da yine de kullanmanızı tavsiye ederim.

Salata soslarında, marinadlara, vinegret yaparken, yiyecekleri korumak amacıyla her yerde kullanabilirsiniz. Hatta sabahları bir bardak suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve bir çay kaşığı bal ekleyerek içebilirisiniz. Sıcak yaz aylarında ise bol buz ekleyerek tadını çıkarabileceğiniz hoş bir içecek olabilir.

Referanslar:

Diabetes Care. 2005 Jan;54(1):1-7.

Eur J Clin Nutr. 2005 Sep;59(9):983-8.