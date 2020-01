Prostat kanserinden korunmak için hayat kurtaran 10 strateji

1) Kanserle savaşan yiyecekleri tüketin:

Anti kanser özellikleri olduğunu adımız gibi bildiğimiz ve emin olduğumuz bazı savaşçı yiyecekler var.

Yeşiller

Baklagiller

Soğanlar

Mantarlar

Çilekgiller

Tohum ve kuruyemişler

Örneğin brokoli, pazı, roka, brüksel lahanası, lahana, karnabahar içerdikleri fitokimyasal, antioksidan ve vitaminler ile, vücudun kanserojen maddeleri detoksifiye etmesini sağlayarak kanserden koruyorlar. Bu sebzeler doğal olarak prostat kanserinden korunmamıza da yardımcı olurlar (1). Her hafta 3 veya daha fazla miktarda bu grup sebzelerden tüketen erkeklerde prostat kanseri riski %41 azalmaktadır. Ayrıca soğan grubundan sebzeler (soğan, sarımsak, pırasa, arpacık soğan, taze soğan) içerdikleri organosülfürler ile kanserle savaşırlar ve prostat kanseri riskini azaltırlar (3,4).

2) Et, yumurta ve süt ürünlerinin azaltılması:

Yüksek miktarda tüketilen hayvansal proteinin prostat kanseri riskini arttırdığı artık yaygın olarak bilinmektedir (5). Et, kümes hayvanları ve balık tüketimi kanda IGF-1 (İnsülin benzeri büyüme faktörü) seviyesi ile doğru orantılıdır (6). Benzer şekilde Kolin (et, süt ürünü ve yumurtada bulunur) alımı arttığı zaman yine prostat kanseri riski artmaktadır. Yumurta kolin içeren en zengin kaynaktır. Bir çalışmaya göre haftada 2, veya daha fazla yumurta tüketen erkeklerde ölümcül prostat kanseri riski %81 artmaktadır (7). Süt ürünlerini az tüketen erkeklerde prostat kanseri riskinin azaldığını gösteren sağlam kanıtlar vardır. (8-10). 41 ülkeyi kapsayan bir çalışmada kişi başına düşen süt ürünü tüketimi ile prostat kanserinden ölüm riski arasında güçlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir (12). Prostat sağlığı için et ve süt ürünlerini haftada 2 veya daha az sıklıkla ve az miktarda tüketin. Bitkisel protein ise, hayvansal proteinin tersine prostat kanseri riskinin azalmasını sağlıyorlar (13-14).

3) Çok miktarda domates yiyin,:

Özellikle de pişirilmiş olarak. Çok sayıda bilimsel çalışmalar domates bazlı beslenmenin prostat kanseri riskini %35, ileri prostat kanseri riskini de %50 düşürdüğünü gösteriyor. Özellikle pişirilmiş domateste çok bol miktarda bulunan likopen bu yarardan sorumlu olan fitokimyasaldır(16). Pişirilmiş domatesteki Likopen, çiğ domatese oranla vücut tarafından daha çok kullanılabilmektedir (11). Domates likopen yanı sıra çok sayıda diğer koruyucu fitokimyasalları, flavonoidleri ve antioksidan vitaminleri içerdiği için değerli ve besin zengini bir sebzedir. Bu mevsim domatesleri püre yapıp pişirip kış yemeklerinde kullanmak için saklama mevsimi. Bu şekilde en lezzetli domatesleri kışa da taşımış olursunuz.

4) Çok miktarda sarı ve turuncu sebze yiyin:

Karotenoidlerden zengin sarı ve turuncu sebzeler, havuç, balkabağı, tatlı patates, mısır tüketimi prostat kanseri riski ile ters orantılıdır (13-17)

5) D vitamini düzeyinize baktırın: Giderek artan sayıda kanıt, D vitamini eksikliği ile kanserler arasındaki bağlantıya işaret ediyor (18-20) Güneşlenmek en iyi D vitamini kaynağı olsa da ülkemizde ve dünyada D vitamin eksikliği güneşli ülkelerde dahi çok yaygın olarak görülüyor. Ayrıca güneşlenmenin bizzat kendisi cilt kanseri riskini arttırdığı için D vitamini almanın en güvenli yolu takviye kullanmaktır. Kan D vitamini seviyenizi 30-45 ng/ml düzeyinde bütün yıl boyunca tutmak hedeftir.

6) PSA takibi:

Erken tanı için mutlaka yaptırın değil, PSA tarama testlerine bel bağlamayın şeklinde tavsiye vereceğim. PSA yüksekliği olan erkeklerin %70’I prostat kanseri değil ve PSA tarama testleri prostat kanserinden ölüm riskini azaltmıyor. (21-22). Hatta esasında rutin PSA tarama testi Amerikan kanser birliği ve koruyucu ve önleyici tıp birliği tarafından önerilmiyor (23). Bu nedenle riskli aile ve yaşlarda düzenli doktor muayenesi olmanızda yarar var.

7) Folik asit takviyesi kullanmaktan kaçının:

Folik asit Folat’ın sentetik bir formudur. Tek başına veya multivitaminlerin içinde bulunur. Folat’ın kendisi meme ve prostat kanseri riskini azaltırken, folik asit bu her iki kanserin riskini arttırır (24). Doğal Folat yeşil yapraklı sebzelerde ve baklagillerde bulunur. Bol bol yiyin.

8) Kızarmış yiyeceklerden kaçının: Kanserojenler maddeler yiyecekler kızartma, ızgara gibi yüksek ısıya maruz kalarak pişirildiği zaman oluşurlar. Heterosiklik aminler (HCA) ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) etlerde, Aldehit’ler yağlarda ve Akrilamid ise nişastalı yiyeceklerde oluşur. Bu şekilde hazırlanmış yiyecekleri haftada bir veya daha fazla tüketenlerde prostat kanseri riskinin arttığını gösteren çalışmalar vardır. Kızarmış patates, tavuk, balık ve kızarmış tatlıların tüketimi risk artışına sebep olmaktadır (25).

9) Haftada en az 3 saat egzersiz yapın:

Özellikle dayanıklılık türü egzersizler, koşu, bisiklet ve yüzme hastalıktan korunmada en etkili egzersizlerdir. Haftada 3 saat bu tarz bir egzersizin prostat kanserinden ölüm riskini %61 azalttığını gösteren bir çalışma var. Ancak egzersiz korunmanın yanı sıra kanserin ilerlemesini de yavaşlatmaktadır (26-27).

10) Çinko takviyesi kullanın:

Çinko’nun tümör büyümesini yavaşlattığı ve prostat kanseri hücresinin ölümünü tetiklediği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. (28). Kanda yeterli düzeyde çinko bulunmasının koruyucu olduğu ve eksikliğinin ve fazlalığının prostat kanseri riskini arttırdığı gösterilmiştir (29). Bitkisel ağırlıklı beslenenlerin yeterli Çinko aldığından emin olması gereklidir, zira çinkonun emilimi azalabilmektedir. Günde 15 mg Çinko kullanımının prostat kanserinden ölüm riskini %57 azalttığı, kullanmayanlarla kıyaslandığında görülmüştür. Her gün 15 mg almanızda ve folik asit içermeyen bir takviye olduğundan emin olmanızda yarar var. ayrıca rutin check-up’larınızı yaptırırken D vitamini yanı sıra, çinko düzeyinize de baktırmayı ihmal etmeyin.

