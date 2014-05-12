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Nurhayat Gül

iletisim@drnurhayatgul.comhttp://drnurhayatgul.com

12 Mayıs 2014

Meyve yemek ya da yememek! İşte bütün mesele!

Eski bir atasözü vardır, günde bir elma doktoru uzak tutar. Felçler söz konusu olduğunda aslında bu tavsiye yarı yarıya doğru diyebiliriz.

Meyve yemek sağlığa zararlı mı, yararlı mı konusunda kafa karışıklığı yaşıyorsanız sizi buradan çıkaracak bir çok yeni iki çalışmanın sonuçlarından söz etmek istiyorum.

Eski bir atasözü vardır, günde bir elma doktoru uzak tutar. Felçler söz konusu olduğunda aslında bu tavsiye yarı yarıya doğru diyebiliriz. Gerçekte ise iki elma yemek daha çok işe yarıyor.

20 bilimsel çalışmanın derlenmesi ile yapılan bir çalışmaya  göre günde 200 gram meyve (eşittir 2 orta boy elma) felç geçirme riskinizi üçte bir oranında azaltabilir. Günde her 200 gram meyve tükettiğinizde felç riskiniz %11 düşüyor. PubMed 

Sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme hem makrobesin, hem mikrobesin ihtiyacını karşıladığı, lif ve enerji ihtiyacını ekstra kalori eklemeden karşıladığı için kesinlikle tavsiye ediliyor. Yani yeşil salata, narenciyeler, elma, armut, çilek gibi bitki kökenli yiyecekler felç riskinin düşmesine neden oluyor.

Yale Üniversitesi Koruma Araştırma Merkezi direktörü olan Dr.David Katz ‘’ Bu sonuçlar son zamanlarda daha çok et, tereyağı, peynir ye saçmalığını direkt yalanlıyor’’ diyor. Bu çalışma çok net ve açık bir mesaj veriyor. Ne kadar çok meyve ve sebze yerseniz felç riskiniz o kadar azalır. Bu çalışmanın sonuçları  tıp profesyonellerinin hastalarına sağlıklı bir diyet önermelerini belki sağlayabilir.

Felç, en sık görülen ölüm sebepleri sıralamasında dördüncü ve ayrıca yatağa bağımlı hale getiren sebeplerin başta gelenidir.

Geçmişte yapılan çalışmalar meyve ve sebze yemeninin aynı zamanda tansiyonu düşürdüğünü, zayıflattığını, total kolesterolü düşürdüğünü ve inflamasyonu tedavi ettiğini, kanserden koruduğunu gösteriyor. Diyabetiniz varsa bile az şekerli olanları yemelisiniz.

Bu nedenle her öğününüze salata ve üstüne de sevdiğiniz meyvelerden bir tanesini seçin ve felç riskinizi düşürün. Bu çalışma benim daha güvenle çok sebze ve meyve yemenizi tavsiye etmemi sğlayan bir çalışma. 7’den 70’e hepimiz sağlığımız için meyve ve sebze yemek zorundayız. Üstelik bunun zor bulunan, nadir yetişen pahalı ve havalı bir meyve olmasına gerek yok, elma bile yeter.

Tedaviler içinde en etkili, en ucuz ve en az acılı olanı hastalıklardan korunmaktır, felçlerden korunmak istiyorsanız meyve reçetesiz alabileceğiniz en etkili ilaçtır. PubMed

Tesedüfi sağlık yoktur. Sağlıklı seçimler yapmanız hayatınızı değiştirebilir.

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