Meme kanserinin farkındasınız, peki çelişkinin farkında mısınız?

Erken tanı konusunda çok müthiş yenilikler kapıda olmakla birlikte,bugünün erken tanı yöntemleri meme kanserinden korunmanın yolu değil. En azından yeni yöntemler yaygınlaşıncaya değin... Ancak, meme kanserinden korunmak için uygulayabileceğimiz önlemler de var. Alacağınız bu önlemlerin yanında pek çok bonusla geleceğini de unutmayın.

Ekim ayı, tüm dünyada meme kanserine dikkat çekme, farkındalık yaratma ayı. Ülkemizde de meme kanserinde “erken tanı”nın önemini anlatmak için yurtdışında olduğu gibi etkinlikler düzenleniyor. Çok da iyi yapılıyor.

“Erken”i tanımla

Ancak “erken tanı” denilen şey ne yazık ki pek de “erken” değil! Meme kanserinden korunmanın yolu da burada sözü edilen “erken tanı”dangeçmiyor!Çünkü, kansere tanı konulmuyor, kanserin büyümesi ve yayılmasıyla diğer dokularda meydana getirdiği değişikliklere tanı konuluyor. Çelişkiyi fark edebiliyor musunuz?

Problem: Kanser tüm dünyada en önde gelen ölüm nedenlerinden biri ve vakaların yaklaşık yarısına üçüncü veya dördüncü evrede tanı konulabiliyor.

Dünyada her yıl 14 milyon yeni vakaya tanı konuluyor ve bunun 8 milyonu ölümle sonuçlanıyor.

Gelecek 20 yılda kanser görülme sıklığının %70 artacağı öngörülüyor.

Dolayısıyla‘erken’ evrede tanı konulabilmesi, bu tablo karşısında daha da önem kazanıyor.Çünkü gerçekten ‘erken’ tanı, hayatta kalma oranlarınınattırılıp, ölüm oranlarınındüşürülmesi, tam iyileşme ve yaşam süresinin uzaması anlamına geliyor.

İşte buna “Erken Tanı” denir!

Erken tanı konusunda çok yeni ve müthiş bir gelişme var.

Bugünkü tanı koyma yöntemlerimizle tanı konulabilmesi içinkanser oluştuktan sonra ortalama on yıl geçmesi gerekiyor. Oysa ki çoğu tümör, henüz ortada hiç kanser belirtisiyokken, kana DNA’sını saçıyor. Bu DNA’ların tespiti, kanserin dolaylı etkilerinin ölçümünden ziyade, doğrudan kanserin ölçümü anlamına geliyor. İşte buna “erken tanı” denir.

Dolaşımdaki tümör DNA’sının ultra derin sekanslama tekniği ile saptanması, (özellikle belirti vermeyen bireylerde) kanserde erken tanının “Şahı” olma potansiyelini taşıyor.Bu yeni gelişme sayesinde, tümörün henüz hiçbir belirti vermediği bir dönemde, yani kanser olduğunuzu öğreneceğiniz zamandan belki çok uzun bir zaman önce, tamamen tedavi olupiyileşme şansınızın olduğu bir aşamada,“erken tanı” konulabiliyor.

Henüz yaygınlaşmayan ve yaygınlaşmasını heyecanla beklediğimiz bu yeni yönteme dek,hali hazırda kullanılan erken tanı yöntemleri elbette çok değerli!

Peki meme kanserinden nasıl korunabiliriz?

Yazımın başında, “Meme kanserinden korunmanın yolu,erken tanı değil” demiştim. En azından yeni yöntemler yaygınlaşıncaya değin... Ancak, meme kanserinden korunmak için uygulayabileceğimiz önlemler de var. Gelin, biraz bunlara bakalım:

1. Yeşil yapraklı sebzeler ve tüm mantarları düzenli olarak tüketmek:

Yeşil yapraklı sebzeler ve tüm mantarlar, özellikle meme kanserinden korunmak için çok güçlü besinlerdir. Vejetaryen beslenmenin meme kanserinden koruduğunu gösteren kanıt olmamasına rağmen; yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, mantarlar, soğan, çilekgiller (çilek, yaban mersini, böğürtlen, frambuaz, ahududu, frenk üzümü vb), kabuklu kuruyemiş ve çekirdeklerin güçlü bir koruma sağladığı görülüyor. Yanlış anlaşılmasın, sadece et veya yağdan kaçınmanın sonucu olarak korunmuyorsunuz. Yediğiniz yiyeceklerin içerdikleri fitobesinlerin oranları ve çeşitliliğini artırdığınız zaman kansere karşı en güçlü korumayı sağlamış oluyorsunuz 1-5. Meyve ve sebze tüketiminin kansere karşı dramatik bir koruma sağladığı ve kanserden kurtulmuş hastalarda hayatta kalma oranlarını arttırdığı biliniyor 3-4-6-8. Brokoli, karnabahar gibi sebzelerde, kanser hücresinin büyümesini durduran ve östrojenin atılmasını sağlayan güçlü antikanser maddeler bulunuyor 2-9-10. Hergün belli bir miktarda düzenli olarak mantar tüketildiğinde, anti-östrojenik etkiyle tümör hücrelerinin büyümesinin durduğu ve kanser riskinin % 60-70 azaldığı görülüyor 1-5-11. Soğan ve sarımsaktaki organosülfür bileşikleri, kanserojen maddeleri detoksifiye ederek, kanser hücresinin büyümesini aksatarak ve yeni kan damarları oluşmasını, dolayısıyla kanserin beslenmesini engelleyerek kanserden korumaya yardımcı oluyor 12.

2. Hergün keten tohumu ve chia tohumu yemek:



Hem chia tohumu hem de keten tohumu, meme kanseri hücresinin büyümesini anti östrojenik etkiyle engelleyen ‘fitobesin’ler ve ‘lignan’ların zengin kaynaklarıdır 13-14. Meme kanseri tanısı konup ameliyat planlanan kadınlarda yapılan bir çalışmada, kadınların yarısına keten tohumlu, diğer yarısına keten tohumsuz kek veriliyor ve bu kısa zamanda bile keten tohumu tüketen grupta belirgin tümör hücresi ölümü ve çoğalma hızında azalma görülüyor 14.

3. Hayvansal protein tüketimini azaltmak:

Süt ürünleri başta olmak üzere daha fazla miktarda hayvansal protein tüketmek, kanda İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) düzeylerini arttırıyor. Çoğu çalışmada, hayvansal proteinlerin meme kanseri riskini arttırdığı düşünülüyor 15. Aynı şekilde çok miktarda balık tüketiminin de meme kanseri riskini arttırdığı görülüyor 16. Endüstriyel üretim ve tarımda kullanılan dioksin gibi kanserojenler, yağlı dokularda birikiyor. Bu kanserojen maddelerin insan vücuduna başlıca giriş yolunu ise kırmızı ve beyaz et, balık ve süt ürünleri oluşturuyor 17.

4. Kızarmış yiyecekler ve fazla pişmiş etlerden sakınmak:



Tencerede pişirme, buğulama ve buharda pişirme yöntemleri ana pişirme yöntemlerimiz olmalı. Çünkü yüksek ısıda kuru pişirme yöntemleri kanserojen bileşiklerin meydana gelmesine neden oluyor. Örneğin patates kızartıldığında akrilamid, etler kızartıldığında heterosiklik aminler oluşuyor18-20. Tavuğu yüksek ısılarda kızarttığınızda oluşan ve Phip diye adlandırılan heterosiklik amin’in ise özellikle meme için kanserojen olduğu biliniyor 21-23.

5. Yüksek glisemik indeksli işlenmiş karbonhidratlardan kaçınmak:



Yüksek glisemik indeksli beslenme tarzında meme kanseri riski ve tekrarlama olasılığı daha yüksek 24-25 . İnsülin büyümeyi uyaran bir hormon ve yüksek glisemik indeksli işlenmiş karbonhidratlara uzun süre maruz kalmak, kanda sürekli insülin fazlalığına yol açıyor. İnsülin fazlalığı da kanserli hücrelerin büyümesini hızlandırıyor. Beyaz un, beyaz şeker, bal, pekmez, agave şurubu, akçaağaç şurubu ve insülin salgılanmasını uyaran tüm diğer işlenmiş yiyecekler bu nedenle az tüketilmeli 26.

6. Folik asidi vitamin olarak almak yerine yiyeceklerden almak:

Folik asit ile folat aynı şey değildir. Folik asit sentetiktir ve doğal formunda tüm yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunan folat ile aynı değildir. Folik asitle güçlendirilmiş yiyeceklerden de uzak durun. Hamilelik öncesinde kullanılan multivitaminlerde folik asit mutlaka bulunuyor. Diğer vitaminlerde de olabiliyor, alırken bakmayı ihmal etmeyin. Çalışmalar, folik asitin yiyeceklerden alındığında meme kanseri riskini azalttığını, vitamin olarak alındığında ise meme kanseri riskini artırabildiği yönünde ilişkilendirmeler içeriyor27-31.

7. Uygun miktarda D vitamini almak:

D vitamini kanser hücrelerinin çoğalmasını engelliyor ve antiinflamatuar etkileriyle kanserden korunmaya yardım ediyor. Ek olarak özellikle meme kanserinden koruyucu etkileri çalışmalarda yer alıyor32-33. Meme kanseri tanısı konan kadınların üçte ikisinde D vitamini eksikliği görülüyor. D vitamini düzeylerinin yeterli aralıkta tutulması, kanserin tekrarlamasını önlemek için de önem taşıyor33-36. Bazı çalışmalar, D vitamini düzeylerinin çok fazla olmasına karşı da uyarıyor37. Bu nedenle kanda 25(OH)D düzeylerinize baktırmadan D vitamini almayın. 30-45 ng/ml aralığında kalmanızı tavsiye ediyorum.

8. Zayıf ve aktif olmak:

73 adet farklı çalışma, yüksek seviyede fiziksel aktivitenin meme kanseri riskini %25 oranında düşürdüğünü gösteriyor38-39. Sağlıklı kiloyu korumak da çok önemli. Obezite, tek başına meme kanserinin %17’sinin sebebi olarak baş role oturuyor40.

9. Alkolden uzak durmak:

50’nin üzerinde çalışma, meme kanseri riskinin alkol tüketiminden etkilendiğine işaret ediyor. Günde sadece bir kadeh içmenin bile etkisi olduğu görülüyor. İçmeyenlere oranla günde 3-6 adet alkollü içecek tüketen kadınlarda risk %15 artıyor41-42. Meme kanseri geçirip kurtulanlarda haftada 3-4 kez alkollü içki tüketmek, tekrarlama riskini %34 arttırıyor43.

10. Sağlıklı yaşamak, ilaç ve antibiyotikleri gereksiz yere kullanmamak:

Yeme tarzınız bağışıklık sisteminizi doğrudan etkiliyor. Ne kadar az hasta olur, ne kadar az antibiyotik kullanırsanız o kadar iyi. Antibiyotik kullanılan gün sayısı arttıkça meme kanseri riski artıyor44. Sağlıklı yaşayarak tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü normal sınırlarda tutarsanız o zaman gereksiz yere ilaç kullanımından kaçınabilirsiniz, zira tansiyon ve kolesterol ilaçlarını da gereksiz yere kullanmamak gerekiyor45-46-47.

