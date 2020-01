Meme kanseri ile savaşta önemli bir silah: Keten tohumu!

Keten tohumu nedir, ne işe yarar, içerdiği östrojen ne işe yarar diye merak ediyorsanız bugün yazımda sizlere keten tohumunun yapısından ve olası yarar ve varsa zararlarından bahsedeceğim. Özellikle her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalandığı, kurbanların genellikle genç kadınlar olduğu bu günlerde, kanserden korunma bir yaşam biçimi halini almalı. Bu keten tohumu içerdiği lignan isimli maddeden dolayı bugün ilgimizi hakediyor. İşe lignan’ı öğrenerek başlayalım.

Lignan nedir?

Bitkisel lignanlar bitkisel-östrojen (östrojen içeren bitkiler) ailesinin dört üyesinden biridir (izofilavonlar, lignanlar, stilbenler, kumestanlar). İnsanlarda bulunan ana östrojen kaynağı olan estradiol’e yapısal olarak çok benzerler. Bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler tarafından enterolignanlara dönüştürülürler. Bu süreçte bağırsaklarınızda yaşayan sağlıklı bakterilerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Uygunsuz antibiyotik kullanımı sonucu ve antibiyotik içeren hayvansal ürünler sayesinde ayrıca antibiyotik almanıza gerek kalmadan bağırsaklarınızdaki yararlı bakteriler yok olur ne yazık ki. Bu da kanserle ve diğer hastalıklarla savaşta sizi zayıflatır.

Lignan zengini besinler

Keten tohumu bitkisel lignanlardan yana en zengin kaynaktır. Aynı boyutlardaki susam tanesinden 8 kat daha fazla lignan içerir. Keten tohumu yağı ise bu yararlı lignanları içermez, çünkü lignanlar life bağlı haldedir. Diğer tüm lignan içeren bitkisel kaynaklar, keten tohumunun yaklaşık onda biri kadar lignan içerirler (2-3).

Keten tohumu (85.5 mg/28 gram)

Chia tohumu (32 mg/28 gram) (4)

Susam tohumu (11.2 mg/28 gram) (5)

Brokoli (1.2 mg/1 su bardağı)

Lignanların anti-kanser etkileri

Enterolignanlar östrojene benzer ve vücudun kendi östrojeninin etkisini azaltır veya yok eder. Bu nedenle bitkisel östrojenler ve diğer lignan zengini besinler hormon bağlantılı kanserlerin riskini azaltırlar (2-6). Enterolignanlar bir enzimin (7) çalışmasını engeller ve genel olarak serumda östrojen seviyeleri düşer (8). Bitkisel lignanlar, östojenlerin etksini körleştiren seks hormonunu bağlayan globulin konsantrasyonunu da arttırır(9-11). Çalışmalarda keten tohumu kullanana kilolu ve obez kadınlarda estradiol, estrone ve testesteron’da belirgin düşme görülmüştür(12).

Fare modelli çalışmalarda keten tohumunun doza bağlı olarak meme kanserinin büyümesini engellediği gösterilmiştir (13). İnsanlarda yapılan çalışmalarda benzer sonuçlar veriyor. Keten tohumu tüketen ve tüketmeyen meme kanseri tanısı almış ve cerrahi planlanmış kadınlarda yapılan çalışmada keten tohumunun dramatik bir korunma sağladığı gösterilmiştir. Günde 25 gram keten tohumu tüketetildiğinde, cerrahi olarak alınan tümör dokusu incelendiğinde, bir ay gibi kısa sürede bile belirgin apoptozis (tümör hücresinin kendi kendini yok etmesi) ve hücre çoğalmasında azalma görülmüştür (14). Keten tohumu tüketen kadınlarda menopoz sonrası meme kanseri riskini %42 ve tüm diğer sebeplere bağlı ölüm riskini %40 azaltan enterolakton’un kandaki düzeyleri daha yüksek bulunmuştur (15-16).

Keten tohumu kesinlikle süper besindir ve vasat bir beslenmede bile meme kanserinden korunmaya yardım eder. Bir diğer ilginç sonuç, keten tohumu tüketen kadınlar 10 yıl izlendiğinde tüm sebeplere bağlı ölüm riskinde %51, meme kanseri riskinde %71 azalma görülmesidir. (17). Rahim ve yumurtalık kanseri de detaylı olarak araştırılmasına rağmen, keten tohumunun bunlardan koruyucu etkisi gösterilmemiştir(2-18).

Kısaca hergün keten tohumu ve eğer mümkünse chia tohumunuzu tüketmeyi unutmayın. Bu sağlık yararları ancak öğütülmüş olarak ve günde 1 tepeleme tatlı kaşığı tükettiğinizde mümkündür. Chia tohumunu ise günde 2 çorba kaşığı miktarlarında tüketebilirsiniz. Susam da hem en çok kalsiyum içeren, hem sağlıklı yağ, hem de lignan içerikleri açısından dostunuzdur. Beslenemenizde yeşillikler, soğan, mantar ve baklagiller ile bir arada olduğunda meme kanseri riskinizde belirgin azalma sağlayabilmeniz mümkündür. Sağlık tesadüf değildir ve seçimleriniz farka yaratır.

Referanslar:

