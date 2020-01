Kolesterol hakkında yanıldık mı?

Mart 2014’de Annals of Internal Medicine dergisinde çoklu doymamış yağların (örneğin zeytin, avokado ve kuruyemişlerde bulunan yağların) çok miktarda yenip, buna karşılık doymuş yağ (yani et, tereyağı ve peynirde bulunan kolesterol) tüketiminin azaltılmasıyla kalp damar hastalık riskini düşmediğini gösteren bir meta-analiz yayınlandı (1). Basın, hemen sonuçlarını düşünmeden, istenildiği kadar et, tereyağı ve peynir yenileceği, bugüne kadar kolesterole haksızlık yapıldığı şeklinde haberler yapmaya başladı. Topluma duyurulmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açma ihtimaline rağmen bilimin bugüne kadar yanlış yorumlandığı algısını yaratacak ve insanların kafalarını karıştıracak şekilde başlıklar atıldı.

Oysa gerçek çizilen bu tablodan çok daha farklıydı…

Bu çalışmanın sonucunda et, tereyağı ve peynirin zararsız olduğunu iddia eden her kim olursa olsun, ev ödevini yapmamış ve tüm kanıtları dikkatle incelememiş demektir.

Çalışmadan çıkan sonuç: İşlenmiş karbonhidrat kalp hastalığı riskini arttırır.

Söz konusu meta-analiz’de trans yağ asidinin kalp hastalığı riskini arttırdığı fakat doymuş hayvansal yağın riski arttırmadığı sonucuna varıldı. Fakat bulmacanın en önemli parçası dışarıda bırakıldı. Doymuş hayvansal yağ içeren yiyecekler yenmediği zaman yerine ne yendiği çalışmada belirtilmedi. (2,3). Örneğin et, tereyağı ve peynir, yemeyi bırakıp pirinç pilavı veya ekmek yani işlenmiş karbonhidratlarla karnınızı doyurursanız kalp hastalığı riskini azaltmış olmazsınız. Dolayısıyla doymuş hayvansal yağın herhangi bir sağlık riski oluşturmadığı sonucuna varırsanız bu yanlış olur. Bu kolesterolün sağlıklı olduğunu değil, işlenmiş karbonhidratlarında en az onun kadar kötü olduğunu gösterir. Kolesterol içeren yiyeceklerin azaltılıp yerine ne konduğu ile ilgili yapılan çalışmalar, eğer işlenmiş karbonhidratlar konduysa kalp hastalığı riskini azaltmadığını, hatta arttırdığını gösteriyor. Doymuş yağ içeren yiyeceklerin yerine işlenmemiş düşük glisemik indeksli karbonhidratlar konduğunda ise kalp hastalığı riski düşüyor. Buna ek olarak, et, yumurta ve süt ürünleri yerine ceviz, badem, avokado, zeytin gibi bitkisel yağ kaynakları konduğunda da riskin düştüğü görülüyor. Tabi ki bu sonuçlar gazete ve televizyonlarda söylendiğinde ‘’et, peynir ve tereyağı sizin için, sağlığınız için iyidir’’ kadar insanların duymaktan hoşlanacakları şeyler değil. (4,5,6,7). İşlenmiş karbonhidratların enerji olarak harcanmayıp, yağ olarak biriktiklerinde hastalık yapıcı etkisinin olduğuna dair güvenilir kanıtlar var, bu nedenle uzak durmak iyidir.

Et ve tereyağı sağlıklı yiyecekler değildir.

Kolesterol’den zengin yiyeceklerle, başta kırmızı et olmak üzere, meme kanseri arasında bir bağlantı vardır. Ayrıca doymuş yağdan yani kolesterolden zengin bir beslenmenin enflamasyonu tetiklediği, endotelyal işlevi bozduğu ve insülin direncine neden olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır, (8-14). Ayrıca doymuş yağ içeren yiyeceklerin kolesterol dışında, sağlık üzerine zararlı başka etkileri daha vardır. Örneğin, kırmızı ve işlenmiş etler anlamlı düzeyde araşidonik asit ve inflamasyonu tetikleyen omega 6 yağları içerirler, (15-18). Karnitin (kırmızı ette bulunur) ve kolin (yumurta, süt ürünleri ve ette bulunur) barsak bakterileri tarafından enflamatuar bileşenlere dönüştürülürler, (19-21). İyi pişirilmiş kırmızı et ve işlenmiş etlerde karserojen maddeler ortaya çıkar, (22-25). Kırmızı et aynı zamanda oksidatif stresi tetikleyen hem demirini çok miktarda içerir, (26-27). Hayvansal proteinin kendisi, kanda dolaşan ve tümör büyümesini teşvik eden, insülin benzeri büyüme faktörü-1(IGF-1) düzeyini arttırır, (28-29). Kırmızı et, tam yağlı süt ürünleri ve tereyağı gibi doymuş yağdan zengin yiyeceklerin tüketimi ile total ve LDL kolesterol düzeyinin arttığı çalışmalarla gösterilmiştir, (30). Yüksek miktarda süt ürünü tüketimi yine yumurtalık ve prostat kanseri riskini arttırır, (31-36). Kırmızı et tüketiminin felç ve kolon kanseri riskini arttırdığı tartışmasız bir şekilde gösterilmiştir, (37-38). Birkaç gözlemsel çalışma, yüksek miktarda et tüketimi ile yüksek ölüm riski arasındaki bağlantıyı göstermiştir, (39-43).

Et, tereyağı ve peynir temize çıkmamıştır, gerçekte çok daha fazla miktarda çalışma tam tersini göstermektedir.

Gerçek kalp dostu yağlar: Kuruyemişler, çekirdekler, avokado

Bu yağlardan korkmanıza gerek yok. Kuruyemişler, çekirdekler, kalp hastalığı riskini azaltırlar ve bunu sadece doymamış yağ içerikleri nedeniyle değil, kolesterol düşürücü ve kalp damar sağlığını koruyucu yararlı element içeriklerinden dolayı yaparlar. Bir çalışmada kuruyemişler, çekirdekler ve sebzelerden zengin bir beslenmenin, LDL kolesterolü sadece 6 haftada %33 düşürdüğü görülmüştür, (44-45). Haftada beş veya daha fazla porsiyon kuruyemiş yemek kalp hastalığı riskini %35 düşürmektedir, (46). Sadece yağı değil, içeriğindeki lif, mineraller, antioksidanlar ve diğer fitokimyasalları içerdiği işlenmemiş halleri ile kalp damar sağlığını olumlu etkilemektedirler,(47). Bu besinler yağ haline gelirken kaybolurlar, sadece aldığınız kaloriyi arttırırlar.

Dünyada inanların sağlıklı bir şekilde uzun yaşam sürdüğü bazı mavi bölgeler olarak adlandırılan yerler var, (48). Hem davranışal hemde tıbbi incelemer sonucunda bu bölgelerin beslenmelerinde bazı ortak özellikler olduğu görüldü. Gerçek işlenmemiş yiyecek yiyorlar ve çoğu bitkisel. Rutin olarak egzersiz yapıyorlar, sigara içmiyorlar, yeterli uyuyorlar, saçma sebeplerle strese girmiyorlar ve sosyal olarak birbirleri ile iyi ilişkiler içindeler. Yaptıkları herşey yaşam tarzı tıbbının yönlendirdiği şekilde. Beslenmelerine gelince:

Loma Linda/Kaliforniya vegan

Nicoya/Kosta Rika, beslenmeleri yumurta, süt ürünü ve et içeriyor ancak bitkisel ağırlıklı.

Ikaria/Yunanistan ve Sardunya/İtalya geleneksel akdeniz diyeti

Okinawa/Japonya ise geleneksel bitki bazlı çok fazla sebze, meyve, deniz ürünleri ve soya yağsız protein kaynakları

Bakliyatları ağırlıklı olarak kullanmaları, et, süt ürünleri ve işlenmiş karbonhidratları neredeyse yok denecek kadar az veya hiç tüketmeleri, yiyeceğimsi işlenmiş yiyecekler yerine gerçek olanları tercih etmeleri, işlenmemiş tahılları ve meyveleri karbonhidrat kaynakları olarak kullanmaları tümünün ortak noktasını oluşturuyor.

Son olarak kolesterolün güvenli ve sağlıklı olduğu gösterilmemiştir. Kolesterolün işlenmiş bitkisel yağla, örneğin zeytinyağı ile değiştirildiğinde herhangi bir avantaj sağlamadığı gösterilmiştir, çünkü işlenmiş yağda herhangi bir yararlı içerik kalmamıştır. Bu nedenle kolesterol içeren hayvansal yiyecekler yani kırmızı et, tereyağı ve peynir azaltılmalı, yerine baklagiller, tam işlenmemiş tahıllar, sebzeler, kuruyemişler ve çekirdekler daha fazla tüketilmelidir. Medya tarafından bu yiyeceklerin ve diyetlerin reklamının yapılması uzun vadede toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecektir.

48. http://www.bluezones.com

49. Dr.Joel Fuhrman

50. Dr. David Katz

Sözlük:

İnflamasyon: Enflamasyon, inflamasyon, yangı veya iltihaplanma, canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği sellüler (hücresel), humoral (sıvısal) ve vasküler (damarsal) bir seri hayati yanıttır. Yangı normalde patolojik bir durum olmasına karşın, yangısal reaksiyon fizyolojik olarak vücudun gösterdiği bir tepkidir. Halk arasında iltihap tabiri yangı için kullanılmasına rağmen sık sık apseler için de iltihap denmesinden dolayı yangı terimini kullanmak daha yerinde olacaktır. Hücre hasarı ile birlikte yangı konusu, hastalıkların patolojik temelini oluşturmaktadır. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Enflamasyon)

Çoklu doymamış yağ: Çoklu doymamış yağlar basit yağ molekülleri olup birden fazla doymamış karbon bağları içerirler. oda sıcaklığında sıvı, soğutulduğunda katıdırlar. Soya, ayçekirdeği, mısır, somon gibi balıklarda bulunur. (http://en.wikipedia.org/wiki/Polyunsaturated_fatty_acid)

Doymuş yağ: Karbon atomları arasında çift bağ bulundurmazlar. Karbon atomları hidrojen atomları ile doymuş durumdadırlar. Tereyağı, peynir, et gibi hayvansal yiyeceklerde bulunur. Hindistan cevizi yağı, pamuk çekirdeği yağı, palm yağı gibi bitkisel kaynaklarda da bulunur. (http://en.wikipedia.org/wiki/Saturated_fat)

Tekli doymamış yağ : Tüm diğer karbon atomları tek bağ içerirken, bir tanesi çift bağ içerir. Zeytin, avokado, kuruyemişler, üzüm çekirdeği, susam, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, badem, fındık, ceviz gibi bitkisel kaynaklarda bulunur. (http://en.wikipedia.org/wiki/Monounsaturated_fat)

Oksidatif stres: Normalde hücre serbest oksijen radikallerini, hasar oluşturmadan önce detoksifiye ederler. Bu sürecin bozulmasının hücreye toksik etkisi olur ve hücrede bazı işlevlerin anormal işlemesine neden olur. Kanser, Parkinson hastalığı, Alzheimer, aterosklerozis (damar sertliği), kalp yetmezliği, kalp krizi, kronik yorgunluk sendromu, yaşlanma gibi durumlara sebep olur.