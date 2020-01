Kilo verme hedefinize ulaşmanın garantili 15 yolu

1. Kendinize her gün bunun bir maraton olduğunu hatırlatın.

Eğer daha önce maraton koşmayı denediyseniz bütün gücünüzü ve zamanınızı odaklamanız gerektiğini bilirsiniz. Bir günlük başarı veya bir günlük başarısızlık size ne şımartsın, ne de demotive etsin. Yola devam…

2. Zayıflarken problem yaratan yiyecekleri almayı bırakın

Eğer tatlı, tuzlu, kızarmış yiyeceklerden bir veya hepsi için ‘’şimdi sadece bir tane alıp yiyeceğim ama bu son, söz bir daha yemeyeceğim’’ diyerek alıyorsanız, bilin ki almaya devam edeceksiniz. Durma zamanı işte tam o zaman, alırsanız yersiniz ve yerseniz almaya devam edersiniz. Kendi kendinizi baltalıyorsunuz. Sadece artık satın almayın tamam mı?

3. Günlük tutmanız ipin ucunu gevşettirseniz sizi tekrar toparlar

Çok fazla veya çok az yemek her ikisi de kilo vermenin düşmanıdır. Bu savaşı kazanmanın yolu, ne yediğinizi yazmaktır.

4. Duvarınıza bir takvim asın ve orada serbest günlerinizi işaretleyin.

Duvara gerçekten bir takvim asın.Takviminize hedefinizi yazın, kendinizi takip edin, arada bir serbest öğün yapacağınız günleri işaretleyin. Sürecinizi görsel olarak bu şekilde takip etmeniz beyninizde başarma isteği ve motivasyonu sürdürmenize yardımcı olur. Bunu alışkanlık haline getirmenizin ne kadar iyi birşey olduğunu anlayacaksınız.

4. Şu cümleyi ezberleyin: ‘’Hayır, teşekkürler, az önce yemek yedim’’

sağlıklı yemek tercihleri yaparken veya diyetteyim derseniz şu sözler tarafından bombardımana uğrarsınız: ‘sadece bugün ye canım, diyetine sonra devam edersin’, ‘Bunları yemenin senin için kötü olacağını sanmıyorum, asıl yemezsen kötü olursun’’. Böyle zamanlarda kendinizi savunmak zorunda kalmayın, ‘’az önce yedim, hayır teşekkürler’’ dediğinizde tartışmalara girmeden son verirsiniz.

5.Biraz kilo verince kendinizi yiyecekle ödüllendirmeyin

Kendinizi yiyecek dışında herhangi birşeyle ödüllendirebilirsiniz ve bunun için kırk tane yiyecek olmayan yol bulabilirsiniz. Örneğin, yeni bir spor kıyafeti, masaj, pedikür, çiçek, kuaför, yeni bir çift spor ayakkabı vs. Her ne olursa… sadece yiyecek değil.

6. İçmeniz gerektiği kadar su için

Gerçekten zayııflarken veya normal zamanlarınızda su içmeniz gereklidir ve su içmeyen bir vücudun gerçek anlamıyla sağlıklı olma şansı yoktur. Ama ne çok için, ne de gerekenin altında kalın.

7. Kendinize bunu yersem bir saat sonra bu kararımdan dolayı mutlu olacak mıyım diye sorun.

Eğer cevabınız hayır ise, anlık mutluluk yerine uzun süreli mutluluğu tercih edin, eğer cevabınız evet ise yapmanız gerekeni yapın. Kişisel sorumluluk alın. Her davranışın bir bedeli vardır. Yemezseniz yarın tartıya çıktığınızda mutlu olacaksınız ve hedefinize ulaşacaksınız. Yerseniz belki bu yeme tüm motivasyonunuzu kaybetmenize neden olacak ve kilo vermekten vazgeçeceğiniz kritik an bu an olabilir.

8. Kendinize güvenilir bir arkadaş bulun

Sizin sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmaya çalıştığınızı anlayan ve zorlukları aşabilmeniz için sizi destekleyen bir arkadaş bulun. Genellikle etrafımız sabotajcılarla çevrilidir. Önceden hazırlıklı olun.

9.Evdeki büyük beden kıyafetlerinizden kurtulun.

Onlara artık ihtiyacınız yok, kumaşı iyi, kaliteli marka diyip kıyamamazlık yapmayın, hayatta bir kez zayıflanır. Geri alacaksanız vermeyin zira vücudunuz daha çok zarar görür. Her kilo verme süreci diğerinden daha zorlu olacaktır.

10. Asla kendinize inanmaktan vazgeçmeyin

Daha önce başarısız olmuş olabilirsiniz, ama kendinize bu kez güvenin, başaracaksınız.

11. Her sabah tartılın

Her sabah tartılmanız, kilo verdikten sonra da sürdürmeniz gereken bir alışkınlıktır. Ama bazı günler durdu veya hafif arttı diye diyetinizi bırakmaya kalkmayın. Vücudun matematiği sizin düz mantığınızdan farklı olabilir. Siz her haftanın aynı günü nereden nereye geldiğinize bakın.

12. Acıkmadan yemeyin, doyunca bırakın ve çok iyi çiğnemeden yutmayın.

Bu üç tavsiye sağlıklı yemek alışkanlığının altın kurallarıdır. Sık sık yemek metabolizmanızı hızlandırır belki ama bunun bedeliarabayı 3000 devirde kullanıp motoru zorlamak gibidir. Sizi çabuk yıpratır. Lokmaları ağzınızda sıvı hale gelinceye dek çiğneyin. Sindirim ağıza tükürük enzimleri ve dişlerle mekanik olarak başlar. Sonra midede asit içinde bu küçük parçalar eritilir. Yemek esnasında su ve sıvı içmek asit ortamı sulandırıp yiyeceklerin iyi sindirilmemesine neden olabilir. Suyunuzu yemekten önce için ve çok gerekmedikçe yemekle ve hemen sonrasında su veya sıvı içmeyin. Doyunca bırakın ve fazla yemekten kaçının. Eğer burada zorluk yaşıyorsanız yeme bozukluğu veya yiyecek bağımlısı olma ihtimaliniz olur.

13. Birgün kaçamak yaptıysanız kendinizi kötü hissetmeyin. Ertesi gün bol salata, sebze ve sebze çorbası içerek hafifleyin. En önemlisi bir kere yedim diye tamamen yoldan çıkıp U dönüşü yapmayın.

14. Anlık ve hızlı çözümler peşinde koşmayın. Onlar çöldeki seraplara benzer. Asla hedefinize varamazsınız. Başarı emek ister ve verilen emek sonunda mutlaka başarılı olur. Kilo almanızın sebebini kalıcı olarak değiştirmezseniz, hayatınızı kendiniz yapılandırmazsanız verdiğiniz kiloların misliyle geri geleceğine şüpheniz olmasın.

15. Hiçbir diyet sağlıklı beslenmenin yerini tutmaz. Yaptığınız diyetle verdiğiniz yalnızca kilo değil, ömür süreniz de olabilir. Sağlık tesadüf değildir veya genetik piyangodan çıkmaz. Sağlıklı yaşayın.