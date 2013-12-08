Kanserle mücadelede önemli beslenme önerileri...

Kanser tanısı almak herhangi birinin hayatındaki en korkutucu senaryo olabilir. Bu dönemde nasıl beslenileceği konusunda müthiş bir kafa karışıklığı yaşanması da doğaldır. İşte size bazı ipuçları:

Kanserde beslenme önemlidir. Ayrıca kanserden korunmak için de bu beslenme tavsiyelerini kullanmak akıllıca olur. Sağlıklı ve besleyici bir beslenme hem tedavi esnasında hem de sonrasında yaşam kalitesini arttırır ve tekrarlama ihtimalini azaltabilir. Bu nedenle tüm süreçlerde ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur.

Taze sebzeler yiyin

Yığınla bilimsel çalışmanın sonucuna göre taze meyve ve sebzeleri yiyerek, kanserden ölme riskini azaltabilirsiniz (1). Öyleyse ıspanak, brokoli, karnabahar, turp gibi sebzelerin güçlü antikanser özelliklerinden dolayı beslenmenizin büyük kısmını oluşturmasına dikkat edin. Bu sebzelerdeki belirli bileşenlerin yumurtalık, prostat, akciğer ve meme kanser hücrelerini kültür ortamında öldürdükleri gösterilmiştir(2,5). Bir çalışmada mesane kanseri olan hastalarda brokoli yemenin hayatta kalma oranlarını arttırdığı gösterilmiştir(6).

Şekerden kaçının

Rafine(işlenmiş) karbonhidratlar, tatlılar ve tatlandırıcı eklenmiş yiyecekleri tüketmekten kaçının. Kanser hücreleri şekere bayılırlar.İşlenmiş karbonhidratlar gereksiz yere fazladan insulin salgılanmasına neden olurlar ve insulin çoğu tümor için büyüme faktörüdür (7). Hayvan deneyleri düşük karbonhidratlı beslenmenin tümor büyümesini yavaşlattığını göstermektedir (8). Gereksiz yere fazla insulin salgılamamak amacıyla, örneğin meyve suyu veya kuru meyve yerine taze meyveyi bütün olarak yiyin. Beyaz ekmek yerine işlenmemiş tam tahılları tercih ermek gerekir. Örneğin, bulgur pilavı, kısır gibi, ancak yine bunları da abarmamak iyi olur.

İnflamatuar yiyecekleri kesin

İnflamasyon vücuttaki hücrelerin mikropsuz iltahaplanmasıdır.

Kanser inflamasyondur. Kanserlerin %95’inde Nükleer faktör kappa-B isimli maddenin, orkestrayı yöneten anahtar olduğuna inanılmaktadır (9).

Hayvansal ürünler,Omega-6 yağ asitleri ve doymuş/hayvansal yağlar inflamasyona neden olurlar. Vücutta işlenerek 5-LOX’a dönüşürler ki, kanser gelişimi ve çoğalması ile bağlantılandırılmış inflamatuar bir enzimdir(10)

Bunların yerine anti-inflamatuar etkili yiyecekler yiyin. Chia tohumu, vişne, zeytin, koyu renkli meyveler, yeşil çay, zencefil, soğuk deniz balıkları, kabuklu kuruyemişler bunlardan sadece bazıları. Ve hem bitkisel hem de hayvansal omega 3 yağları inflamasyonu azaltacı etkileri olduğunu unutmayın. Ayrıca Aspirin’in etken maddesi olan Salisilat, inflamasyonu azaltır ve normalde sebzelerde bulunur. Bu nedenle bol bol yeşil sebzeler tüketin.

İmmün sisteminizi güçlendiren yiyecekler yiyin

İmmün sistemin zayıflaması durumunda kanser riski artar. Immün sisteminizin güçlü olması kanserle savaşta en önemli silahınızdır. Sarımsak, soğan, zencefil, yeşil çay, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tüm mantarlar, kırmızı meyveler ve baklagillerin tümor hücrelerinin büyümesini durdurduğu ve yeni damar oluşturmalarını önleyerek kanserin yayılmasını engelleyen içeriklere sahip oldukları gösterildi. Maitake, Shiitake ve tüm diğer mantarlarda immün sistemi güçlendiren beta-glukanlar ve diğer güçlü içerikler bulunur. Ayrıca meme kanseri tedavisinde kullanılan aromataz inhibitörleri mantarlarda bolca bulunur. Hergün beslenmenize 100 gram mantarı dahil etmek meme kanserinden korunmada stratejik bir yol olarak kullanılabilir. Bu içerikler kanser hücresinin çoğalmasını ve yayılmasını durdurur. Beslenmenize bol bol dahil edin.(11)

Tabaklarınıza Zerdeçal ekleyin

Sadece renginden dolayı değil, besleyici özelliklerinden dolayı ekleyin. Anahtar içeriği Kurkumin olup çok sayıda bilimsel çalışmada kanserle savaştığı gösterilmiştir. (12). Klinik çalışmalar henüz erken aşamalarda olsa da meme, Rahim ağzı(serviks), prostat ve mide barsak tümörlerine karşı savaştığını düşündüren sonuçlar vardır.

Kullanmanız gereken destekler

Kanser tedavisi esnasında kan tahlillerinize göre bazı değişik destekler (B12, çinko, D vitamini gibi) doktorunuzun yönlendirmesi ile kullanmanız gerekebilir. Ayrıca kanserle savaşta yeterli D vitamin düzeylerinin hayatta kalma oranlarını arttırdığı gösterilmiştir (13).

Bununla beraber desteklerin kullanımı kanser hastaları için tuzaklarla doludur. Onkoloğunuzun onaylamadığı ve doktor olmayan kişilerin önerdiği destekleri kullanmaktan kaçının.

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