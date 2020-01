Kalp krizine gerçekte ne sebep oluyor?

Kalp krizinin sebebi konusunda ciddi bir kafa karışıklığı var. Çoğu insan kolesterolün en önemli sebep olduğunu düşünüyor. Oysa gerçekte çok sayıda faktör ile birlikte kolesterol büyük resmin bir parçasını oluşturuyor.

Şimdi başlangıcından sonuna kadar adım adım kalp krizinin nasıl oluştuğunu ve her aşamada hangi besinlerin koruuyucu etkisinin olduğunu inceleyelim.

Kalp krizi adım 1: Endotelyum hasarı

Kan damarlarının en içte kanla temas eden tabası olan endotelyumun hasarlanması ile başlar. Bu tabakadaki hücreler yapıştırıcı proteinlerle bİrbirine sıkıca bağlıdırlar. Böylece toksinlerden ve kolesterolden korunurlar. Hasar değişik faktörler nedeniyle meydana gelebilir, örneğin yüksek kan şekeri seviyesi ve yüksek homosistein düzeyi bu hasarı oluşturabilir.

1. Kan şekeri: bilimsel çalışmalar açlık kan şekerinin 85 mg/dl veya daha üstündeki düzeylerin kalp krizi riskini arttırdığını gösteriyor. Şeker endotelyumu incelterek hücrelerin arasının açılmasına neden olabilir. Bu durum kolesterol ve toksinlerin içeri sızmasına neden olur.

Yardımcı olacak destekler: Tarçın, yeşil çay ve elma sirkesi kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir.

2. Homosistein: Homosistein, Metionin tarafından üretilir ve etlerde en çok bulunan aminoasittir. Herkesin kanına homosistein bulunur fakat problem yüksek değerlerde bulunmasıdır. Bu en sonunda endotelyuma hasar verir.

Destekler: B vitaminlerini, özellikle folik asit koyu yeşil renkli sebzelerde bol miktarda bulunur ve homosistein düzeylerini normal düzeylerde tutmaya yardımcı olur. Destek olarak kullanmak bazı kanser türlerinin riskini arttırdığı için tavsiye edilmez.

Kalp krizi adım 2: Kolesterol içeri

Hasarlı endotelyum sonuçta kolesterolün damar duvarında sızar ve bu yağlar artık damarın bir parçası haline gelir. Fakat neyse ki kolesterolün tamamı içeri giremez. LDL kolesterolün özellikle küçük parçacıklı olanı damarlara girer. LDL kolesterolün yükselten şey doymuş hayvansal yağlar ve kan şekerini hızlı yükselten karbonhidratlardır

Destek önerisi: Geniş partiküllü LDL kolesterol yapımını arttırmak amacıyla Niacin kullanabilirsiniz.

Kalp krizi adım 3: Oksidasyon ve İnflamasyon

Kolesterol okside edilinceye kadar o kadar da tehlikeli değildir. Oksidasyon doğasını değiştirerek immün sistemin hedefi haline getirir. Makrofaj türündeki beyaz kan hücreleri okside kolesterolü yiyebilir. Yedikten sonra bu hücreler köpük hücre haline gelirler ve kronik inflamasyonu tetiklerler.

Yumuşak kas hücreleri hasarlanmış damara yerleşip fibröz bir kabuk oluşturur. Bu kabuğa kalsiyum gelip yerleşir ve damarı sertleştirir ve zayıflatır. Oluşan fibröz kabuk kalsiyum, kolesterol ve köpük hücrelerin birleşiminden oluşan bir plaktır.

Destek önerisi: CoQ10 ve nar yemek kolesterolü oksidasyondan korumaya yardımcı olur. K ve D vitaminleri damarı kalsifiye olmaktan korumaya yardım ederler. K vitamin koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunur ve sağlıklı D vitamin düzeylerine sahip olup olmadığınızı öğrenmek ve tedavi olmak için doktorunuzdan yardım isteyin.

Kalp krizi, adım 4: Plak kopuyor!

Kronik inflamasyon, kalsifikasyon ve dğer faktörler sonucunda birden kopan küçük bir parça bir damarı tıkayarak kanın o bölgeye gitmesine engel olur. Bu eğer kalpte olursa kalp krizi, beyinde olursa felç olur.

Kan pıhtılaşma faktörü olan fibrinojenin seviyesinin artması kalp krizi riskini arttırır. Optimal düzeydeki fibrinojen, kalp hastalığından korunduğunuzu gösteren belirteçlerden biridir.

Destek önerisi: Bir Turmerik ektraktı olan curcumin (zerdeçal) inflamasyonu tedavi etmeye yardımcı olur.

