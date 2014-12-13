Hafta sonu yeme içme rehberi

HAFTASONU YEME İÇME REHBERİ

Hafta sonu gazetelerinin nerede ne yenir, içilir rehberine bende bayılıyorum. Ama hafta sonları hem kilosunu sabit tutmak isteyenler hem de diyet yapanlar için kilo almak bir sorun olabilir. Bu durumda size pazartesi sabahı tartıldığınızda ben ne yaptım dedirtmeyecek bir hafta sonu rehberine de ihtiyacınız olabilir.



Buyurun:

1- Dışarıda bir parti veya yemeğe gitmeden önce, orada açlıktan dolayı kontrolsüz yememek için doyurucu ve sağlıklı bir atıştırmalık yiyerek gidin. Biraz meyve ve yağsız yoğurt bazen bir salata yiyerek gidebilirsiniz.

2- Gittiğiniz yere yemek götürüyorsanız kendinizin yiyebileceği sağlıklı bir yemek götürebilirsiniz. En azından tabağınızı gönül rahatlığı ile doldurabileceğiniz bir alternatifiniz olur. Örneğin; kuru börülce salatası, maş ve kinoa piyazı.

3- Pazar kahvaltısını dışarda yapıyorsanız büfenin başından başlayıp tabağınızı doldurmak yerine, önce tüm büfeyi gözden geçirin ve daha sağlıklı seçimler yapmaya çalışın. Örneğin tabağınızı domates, salatalık, biber gibi yenmesi gereken ve düşük kalorili olduğunu bildiğiniz yiyeceklerle doldurun. Yüksek kalorili olan yiyecekleri bu şekilde daha az miktarlarda alırsınız.

4- Başlangıçlardan taze sebzeler ve yağsız proteinleri seçerek başlayın. Daha sonra daha az sağlıklı olan alternatiflerden az yiyin.

5- Eğer kızarmış yiyecekler ise bu durumda net olun, tercihen yemeyin veya sonuçlarına katlanacağınızı bilin.

6- Küçük bir tabak seçin ve yavaş yeme kuralını unutmayın.

6- İçtiğiniz her bir kokteyl, şarap, bira için aynı miktarda bir su için, böylece tüm gece boyunca aldığınız boş kalorileri kolayca azaltmış olursunuz.

7- Şekerli içecekler yerine maden suyu tercih edin.

8- Gün boyu akıllıca seçimler yapın, böylece akşam biraz daha rahat olabilirsiniz. Gün boyu sağlıklı ve doyurucu ama kilo aldırmayan tercihler yapın.

9- Zararlı olduğunu bildiğiniz yiyeceklerin önünden hızla geçin.

10- Sabahtan itibaren hareketli bir gün geçirin, mümkünse cuma, cumartesi ve pazar egzersiz yapın.

11- İçki ve kokteyllerin kalorilerini öğrenin, böylece daha akıllıca seçimler yapabilirsiniz.

12- Dip soslara cips veya ekmek batıracağınıza salatalık ve havuç gibi sebzeler batırın.

13- İçkinizi yavaş yavaş küçük yudumlar halinde için, böylece sürekli bardağınızı doldurup boş kaloriler almak zorunda kalmazsınız.

14- Pozitif düşünün, partiye gitmeden önce kontrolü bırakmayacağınıza söz verin.

15- Dans edin! Eğlenirken kalori yakmanın tek yolu J

16- Eğer tatlı yemek istiyorsanız, arkadaşınızla paylaşın.

17- Kaç adet içki içeceğinize karar verin ve orada durun.

18- Mezeler veya ana yemek arasında seçim yapın, fikrinizi değiştirip ikisini birden yemeyin.

19- Eğer planlamadığınız halde kaçırdıysanız ertesi sabah kendinizi dövmeyin ve aşırı spor yaparak veya aç kalarak telafi etmeye çalışmayın. Bugün sağlıklı seçimler yapın.