Grip ilaçlarının yan etkileri

Grip olunca ilaçla yedi günde, ilaçsız bir haftada geçer denir ancak esasında bazen hastalık başka hastalıklara dönüşmesin diye veya ağrı, halsizlik, burun tıkanıklığı gibi konforsuz belirtileri rahatlatmak amacıyla kullanırız. Bir kısmı reçeteli bir kısmı reçetesiz satılmaktadır. Ancak reçetesiz satılsa dahi grip ilaçları hakkında bilmeniz gerekenler var. ilk olarak ilaç olduklarını unutmamak. Başka ilaçlarla kullanıldığında etkileşebilirler veya bazı yan etkileri olabilir. Reçeteyle alınmadığı için ciddiye alınmama ihtimaline karşı, gözden geçirelim. Yaşı ileri olan hastaların grip ilaçları kullanırken daha dikkatli olması gerekir uyarısıyla başlayalım.

Dekonjestanlar:

Reçeteli ve reçetesiz grip ilaçlarının içinde bulunurlar. Damarları daraltarak inflamasyonu azaltır ve hava yollarının açılmasını sağlayarak nefes almanın rahatlamasını sağlarlar. Reçeteli satılan ilaçların içinde bulunan psödoefedrin ve fenilefrin kalp hızını arttırabilir ve huzursuzluk ve uykusuzluğa yola açabilir. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, kalp sorununa bağlı göğüs ağrısı olan kişiler kullanmamalıdırlar. Burun açıcı (dekonjestan) spreyler de uzun süre kullanıldıklarında (5 gün) kullanmaya başlamadan öncesinden daha çok tıkanmaya neden olurlar.

Parasetamol (asetaminofen):

Ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. En güvenli ilaçlardan biri olmasına rağmen fazla kullanıldığında karaciğere toksik etkisi olabilir. Önerilen dozun üzerine çıkmayın. Parasetamol/asetaminofen alırken alkol kullanmayın.

Antihistaminikler:

Burun akıntısı, göz sulanması ve hapşırma gibi belirtileri azaltırlar. Yaşlı hastalar bu ilacı iyi metabolize edemeyebilirler ve sabah halsiz ve uykulu kalkabilirler. Yaşlı insanlar akşam bu ilacı alırsa düşme ve yaralanma riskini arttırma olasılığına karşı dikkatli olunmalıdır. Antihistaminik içeren grip ilaçlarını gece almamaya dikkat edin. Ayrıca mesanede idrar birikmesine yola açabilir ve bu nedenle idrar yolları enfeksiyonu riskini arttırabilir.

İlaçlar hakkında en önemli kurallardan birini hep aklınızda tutun:

İlaç karıştırmamaya ve gerekli olanları kullanmaya dikkat ederseniz gereksiz risklere girmemiş olursunuz.