Ekim: Uluslararası meme kanseri farkındalık ayı

Bu konuda sık aralarla yazıyorum ancak şu anda her sekiz kadından biri meme kanseri riski altında ve bu oranın yakın bir gelecekte beş kadında bire düşeceği öngörülüyor. Biliyorsunuz Ekim ayı uluslararası meme kanseri farkındalık ayı ve henüz ay bitmeden bu konuda yazabilmek için yeni bir çalışmayı fırsat olarak değerlendirmek istedim.

Meme kanseri ile ilgili bilimsel çalışmalar, hayvansal satüre (doymuş) yağ ve yüksek LDL düzeyleri arasındaki kesin ilişkiyi belgeliyorlar. (1-5). Süt ve et endüstrisinin kendi ürünlerini destekleyen şüpheli, ürünlerini aklamaya yönelik destekledikleri çalışmalara ve medya destekleri ile halkın kafasını karıştırıcı çabalarına rağmen göz ardı edilemeyecek miktarda bilimsel çalışma hayvansal ürünlerden zengin bir beslenme tarzının ve diyetin erken ölüm riskini arttırdığını ortaya koyuyor.

Atkins, Dukan, Paleo, Karatay ve benzeri yüksek hayvansal protein ve yağ içeren diyetler gibi kalp hastalığına neden olan diyetlerin internet ve televizyonlarda propagandası yapılıyor ancak bu diyetlerin tek tehlikesi kalp hastalığı değil. Hayvansal ürünlerde bulunan doymuş yağ (yani kolesterol) kanser riski ile ilişkisine hiç dikkat edilmiyor. Ancak iki yeni çalışma da doymuş yağ ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi kanıtlayan ve ikna eden sonuçlar biriken kanıtlara eklendi.

Çalışmalardan biri, meme kanserinin değişik türleri ile değişik yağ türleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya yönelik bir çalışma. Meme kanserleri tümör hücrelerinin östrojen veya progesteron gibi hormonların reseptörlerini (alıcılarını) içerip içermediğine bağlı olarak alt türlere ayırılır. Çalışmada, 10 değişik Avrupa ülkesinde yaşayan 300,000 kadından beslenme alışkanlarına ilişkin bilgiler toplandı ve 11,5 yıl boyunca takip edildiler. Doymuş yağı en fazla tüketen kadınlarda iki alt tipte meme kanseri daha fazla görüldüğü gösterildi: ER+PR+ (östrojen ve progesteron reseptörü pozitif) ve HER2- (Human epidermal growth faktör reseptörü 2 negatif) (6). Bu sonuçlar doymuş hayvansal yağın HER2- meme kanseri ve ER+PR+ meme kanseri riskini arttırabileceğini kuvvetle düşündürüyor. Meme kanserlerinin %80’i östrojen reseptörü pozitif, %65’i aynı zamanda progesteron reseptörü pozitiftir(7). İkinci bir çalışma ise Nurses Health Study II’de elde edilen datalar temelinde yayınlandı. 26-45 yaş aralığındaki kadınların 20 yıl takip edilmesi ile yapıldı. Benzer şekilde bu çalışmanın sonucunda da yüksek miktarda satüre/doymuş yağ/kolesterol tüketimi yine artmış meme kanseri riski ile ilişkili bulundu. Bu çalışmada ilginç olan ise özellikle kırmızı ette bulunan doymuş yağın daha fazla sorumlu olduğunun görülmesidir (8). Bu sonuçlar 2003 yılında 35 bilimsel çalışmanın meta-analiz ile yorumlanması sonucunda yüksek düzeyde satüre yağ alımının meme kanseri riskini %19 arttırdığı ve kırmızı etin en çok sorumlu yiyecek olduğunun rapor edildiği çalışmanın sonuçları ile tutarlılık göstermektedir (9).

Bu sonuçlar bir soruyu doğuruyor: Doymuş/hayvansal yağ kanser gelişimini tetikliyor olabilir mi? Veya doymuş yağ, kanser gelişimine sebep olan yiyeceklerde bulunan etkisi olmayan masum mudur? Doymuş yağın kanser riskini birebir arttırdığını gösteren kısıtlı sayıda kanıt mevcuttur. Doymuş yağdan zengin bir beslenme tarzı ise insülin direncine neden olan faktörlerden biri olabilir (10). Ancak bütün bu çalışmalar doymuş yağdan zengin olan özellikle kırmızı et tüketiminin kanser riskini arttırdığı görülmektedir.

Buna ek olarak, kırmızı ve işlenmiş etler fazla miktarda bir tür omega 6 yağ olan ve hayvan deneylerinde meme kanser riskini, özellikle inflamasyona neden olarak arttıran Araşidonik asit çok bol miktarda içerirler. (11-14)

Karnitin (kımızı ette çok bol bulunur) ve Kolin (yumurta, süt ürünü ve etlerde çok boldur) bağırsakta bakteriler tarafından metabolize edilerek proinflamatuar bir madde olan trimetilamin-N-oksit (TMAO)’e dönüşür ve bu da kanser oluşumuna katkıda bulunuyor olabilir (15-17)

Kırmızı et yemek ayrıca kanserojen olan N-Nitroz bileşikleri ve heterosiklik aminlere maruz kalmaya neden olur (18-21).

Kırmızı etteki demir içeriği de problemli olabilir, fazla demir oksidatif strese neden olur (22-23)

Son olarak, hayvansal protein dolaşımda İnsülin benzeri büyüme faktörünü (IGF-1) artırır, bu hormon kanser hücresinin büyümesini ve dolayısıyla kanser riskini arttırıyor olabilir (24-25).

Doymuş yağdan bağımsız olarak özellikle kırmızı etten zengin bir beslenme tarzı meme kanseri riskini arttırmasına rağmen, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, soğan, sarımsak grubu sebzeler, mantar, çilekgiller ve kuruyemiş ve tohumların meme kanserinden koruduğu çok sayıda çalışma ile belgelenmiştir. Beslenmenizde bu sebze ve meyvelere ağırlık vermeniz ve hayvansal yiyecekleri asgariye indirmeniz meme kanserinden koruyucu bir yaşam tarzı değişikliği olacaktır. Hastalık riski hepimiz için her zaman vardır ancak sağlığınızın sorumluluğunu almanız ve maksimum korunmaya çalışmanız çok önemlidir.

