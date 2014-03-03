Coenzim Q10 hakkında her şey ve doğal besinlerle nasıl alırsınız?

Coenzim Q10 insan vücudunda bulunan ve antioksidan olarak görev yapan bir maddedir. Çok önemlidir çünkü enerji verir, immün/bağışıklık sistemini güçlendirir, serbest oksijen radikallerini yakalar. Vücudumuz CoQ10 üretir ve kalp, böbrek ve pankreasda çok yüksek miktarlarda bulunur. CoQ10 düzeyleri yaşla beraber azalır ve kanser, genetik hastalıklar, diyabet, kalp problemleri, Parkinson hastalığı gibi hastalıklarda düzeyi düşer. CoQ10 eksikliğinin belirtileri kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve göğüs ağrısı olabilir.

CoQ10 sakatatlarda yüksek miktarda bulunur. Örneğin ciğer, böbrek, yürek gibi kırmızı etlerde bolca bulunur ancak sardalya ve uskumru gibi balıklarda, ıspanak, brokoli ve karnabahar gibi sebzelerde de çok miktarda bulunur. Yer fıstığı, mantar ve soya fasulyesi de CoQ10’den yana zengin diğer bitkisel kaynaklardır. Yine de bazılarımızın CoQ10 desteği kullanması gerekebilir.

Çoğu insan beslenmesinde CoQ10’i yeterince alır ancak vejeteryan ve veganların beslenmelerinde CoQ10 eksikliğine karşı dikkatli olmaları gereklidir. Yeterince bakliyat, ve koyu yeşil yapraklı sebzeler yemeye dikkat etmelidirler. Kırmızı et yiyenler bile yeterli miktarda almıyor olabileceklerinden, diğer sağlıklı kaynaklardan düzenli olarak tüketmeye dikkat etmelidirler.

Eğer CoQ10 zengini bir yemek istiyorsanız yeşil mercimek, mantar ve ıspanağı bir araya getirin. Veya bebek ıspanaklı karnabahar salatası yapın. En azından sofranıza brokoli salatası koyun. Çeşitli sebze ve meyveleri yiyerek vücudunuza hem CoQ10, hem de diğer besleyicileri aldığınızdan emin olabilirsiniz.

Eğer 40 yaş üzerindeyseniz her gün 60 veya 100 mg CoQ10 desteği alabilirsiniz. Eğer kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol riskiniz yüksekse günde 100 veya 300 mg alabilirsiniz.

Sağlıklı yaşam tarzını benimseyin. Tesadüfi sağlık yoktur.