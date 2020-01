Annelerin kalbi değerlidir, koruyun!

Dün anneler günüydü, aslında annelik her gün diyerek bu yazıyı bugün anneler için yazıyorum.

Son yıllarda bazı hastalıkların görülme yaşı, sıklığı, seyri daha farklı bir yönde ilerliyor. Eskiden kalp hastalığı ve krizi daha çok erkekleri etkilerdi, ve kadınların menopoz dönemine kadar daha az kalp hastalığı riski taşırdı. Fakat şu anda kadınlar da kalp hastalığı riski artmış durumda (1)

Beyaz un, yağ, şeker ve hayvansal ürünlerin ağırlıkta olduğu bir beslenme tarzı kalp hastalığı oluşumunda yüksek risk taşıyabilir. Buna bağlı olarak yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç görülebilir. Kadınlar artık kalp sağlığını koruma konusunda bilinçlenmeli ve bunu nasıl yapacaklarını öğrenmelidirler. Giderek artan sayıda literatür kalp hastalığından korunmak için yapabileceklerimiz olduğunu gösteriyor. Eğer yeterli oranda bitkisel ağırlıklı beslenme uygularsak, yanı sıra diyabet, kanser, osteoporoz ve diğer hastalıklardan da korunursunuz ve hayata daha enerjik, mutlu ve pozitif bakabilirsiniz (2-5). En önemli strateji her gün yenmesi gereken 6 besini yemeye dikkat etmenizdir.

- Koyu yeşil yapraklı sebzeler

- Baklagiller

- Soğan ve ailesi

- Mantarlar

- Çilekgiller

- Çekirdekler ve çiğ kuruyemişler

Doğal bitkisel yiyecekler kalp damar sağlığını korurlar. Örneğin yeşil yapraklı sebzeler Nrf2 sistemini aktive ederler, doğal detoksifikasyon mekanizmasını çalıştırlar ve damarlarda plak oluşturan inflamatuar süreçten korurlar (6).

Meyve ve baklagiller gibi lif zengini sebzeler ne kadar çok tüketilirse tansiyonunuz o kadar normal olur (7). Baklagiller, kuruyemiş ve çekirdekler kolesterol düşürücü özelliklere sahiptirler (8-10). Çilekgiller içerdikleri flavonoidler, antioksidan ve antienflamatuar etkileri ile kalp hastalığı gelişmesinden korurlar (11-15). Sık egzersiz yapar, tuz, alkol ve kafein alımınızı minimumda tutarsanız o zaman beslenmenizin etkilerini daha da arttırırsınız. Ana prensip vegan yada vejetaryen yahut düşük yağlı beslenmek değil, yeterince mikro besin almak ve besin kalitesini yakalamaktır. Kuruyemiş ile çekirdeklerde bulunan yağ kolesterolü düşürmek ve sağlıklı kiloyu koruma özellikleri ile kalp damar sağlığı için çok özeldirler (8,16-19). Lezzetli oluşlarının yanı sıra ömrünüze ömür katabileceklerini gösteren bilimsel kanıtlar mevcuttur (20).

Kadınlar için bir diğer önemli tavsiye, kilonuzu korumak veya vermek amacıyla hayvansal protein arttırıp, meyveyi yasaklayan yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı diyetleri yapma hatasına düşmeyin. Ketozis oluşturabilen bu diyetler kandaki tuz dengesini bozarak kalpte ritim bozukluklarını tetikleyerek ani ölüme sebebiyet verebilir (21,22). Ayrıca fazla miktarda tüketilen hayvansal protein IGF-1 (insülin benzeri büyüme faktörü) seviyesini arttırarak başta meme kanseri olmak üzere kanser riskinizi arttırabilir (23,24). Sağlığınızı tehlikeye atmadan da kilo verebilirsiniz.

Çocuklarınızla sağlıklı uzun bir yaşam sürmeniz dileğimle…

