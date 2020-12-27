Kültür-sanat cenneti ülkemizin, cennet olmayan yerlerinden selamlar...

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ettikleri iddiasıyla devam eden yargı sürecinden birçoğumuzun haberi vardır diye tahmin ediyorum.

"Programda söylediğim sözler baskı altında olmadan, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim" diyen Metin Akpınar, "Doğrudan Cumhurbaşkanı'na yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim" ifadeleriyle savunmasını yaptı.

Daha geçen gün kültür ve sanat hayatımızın çölleşmesine sebep olan etkenleri nasıl ortadan kaldırdıklarından, çağdaş uygarlığımızı 'kültür faşistlerinin' tasarrufundan nasıl kurtardıklarından, Türk kültür ve sanat hayatını son 18 yılda nasıl canlandırdıklarından bahsetmişlerdi o görkemli açılışta. Farketmemiş olacağız ki(!), tıpkı toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi sanatçılar arasında da ayrım yapmayan bir iktidar olduklarının altını çizme ihtiyacı duydular…

Bu konuşmadan hemen birkaç gün sonra Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın devam eden dava haberlerine şahit olunca, ister istemez Erdoğan'ın bahsettiği kültür ve sanatta kurulan cennetlik üzerine düşünmek zorunda kaldık.

Bu gibi davalar, kültür ve sanatta cenneti yaşıyoruz demekle öyle kolay kolay cennet ülke olamayacağımızın, bu mevzuların sadece kültür ve sanattan "soyutlanmış şahısların" tekelinde olduğunun işareti değil de nedir?

Kültür-sanat cenneti ülkemizin, cennet olmayan yerlerinde bu muhabbeti uzatmaya hacet bırakmayacak meseleleri var sanatçıların.

Mesela aylardır seslerini duyurmaya çalışan tiyatrocular var. Yıllarca didinerek, cep delik cepken delik, akıllarıyla, fikirleriyle, dert edindikleri meseleleriyle oynadıkları oyunlarını sahneleyemeyen, el emeği göz nuruyla kurdukları tiyatrolarını kapatmak zorunda kalan tiyatrolar var…

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Ağırdan alan bir yılın bitmesine 4 gün kaldı. Gelişme(me)lerden anladığımız kadarıyla 6 ay daha uzatılmasına karar verilen bir yıl… Hastalıklara, ekonomik sıkıntılara rağmen hâlâ yaşıyorsak (öldürmeyen şey güçlendirirmiş) kendimizi süper kahramanlar ilan edebileceğimiz bir yıl.

Eskiden kime çıkacağını kestiremediğimiz, fakirin umudu "Milli Piyango"da bile büyük ikramiyenin bugün kimlere, nerelere vurabileceğini tahmin ederken, COVİD-19'un ne yapacağını hâlâ kestiremediğimizden, 2021 yılında amortiye bile razıyız.

Şanslı rakamların peşinden Çankaya'ya gidemeyeceğimize göre bize düşen bir süre daha paylaşarak, dayanışarak çoğalmak galiba…

Yılbaşı hediyeleriniz Kadıköy Emek Tiyatrosu'ndan olsun bu sene. Sizlere Pınar Yıldırım'ın selamını ve mektubunu iletiyorum…

2020 yılını uğurlayabilmek dileğiyle…