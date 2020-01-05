Nuray Büyükdağ

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T24 Haftalık Yazarı
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05 Ocak 2020
Yeni yılda yapılacaklar listenize, arzuhalinize 'tiyatroya gitme'yi eklemeniz farz olsun!.. 'Tiyatro iyileştirir' şiarıyla keyifle seyredeceğiniz 4 oyundan oluşan bir liste sizleri bekliyor…
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