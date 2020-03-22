Koronavirüs karantinasını delen gösteri sanatları!

Newroz'u Koronavirüsün gölgesinde ama eğlenceli yaratıcı fikirleri elden bırakmadan, kimimiz yaktığımız bir mumun etrafında kimimiz ocak ateşinde kutladık. Kimimiz de penceremizden çiçek açan ağaçların tomurcuklarına bakakalarak…

Koronavirüs karantinası altında, şehirlere ve hayatlarımıza düşen sessizlikle birçok şeyi farketmeye, keşfetmeye, hatırlamaya başladık… Bu koşullar altında olmasa da yalnızlığa biraz ihtiyaç duyduğumuzu hatırlamak, kendimizi zorunlu kendine dönüşlerde bulmak, mutfağı yemek pişirme atölyesine çevirmek, okumak ve tekrar okumak için kitapları karıştırmak, evin henüz keşfetmediğimiz köşelerini ve eşyalarını farketmek, telefonda eskisinden daha fazla zaman harcamak, gözden kaçırdığımız hikâyelerimize dönerek unuttuklarımızı hatırlamak, yeni yapılacaklar listesi oluşturmak…

Bir taraftan da bu kaygı verici dönemde alınacak önlemler için yetkililerin açıklama yapmasını bekledik. Hâlâ büyük bir risk altında çalışmaya devam etmek zorunda olan ve geleceklerinden endişe duyan milyonlarca insan için hiçbir çözüm üretmeden ve sorumluluk almadan #EvdeKal çağrısı yapan yetkililerin sözlerine en iyi cevabı "neden evde kalamadığını" anlatan genç pazarcı vermiş…

Bütün sosyal faaliyetleri aniden kesip evde karantina altında kalarak hayatımızı derinden etkileyen küresel bir salgınla baş edebilmek, bu kaygı uyandırıcı dönemi daha kolay atlatıp ruh halimizi hafifletmek için dünyadan birçok kişi, grup, kurum ve organizasyon kültür sanat etkinliklerinin var olan kayıtlarını online olarak herkese açtılar. Ben de her hafta bir kısmını buradan paylaşmaya çalışacağım sizlerle…

Salgını önlemek ve evde kalmayı tercih edebilmek için: #herkeseucretliizinhakki ve #istencikarmalaryasaklansin

* Her sabah Gökçe Gürçay ile çocuklara eğlenceli 'Beden Perküsyonu'…

Gökçe Gürçay'dan, Facebook'ta canlı yayında özellikle çocuklarıyla birlikte eğlenmek, evde biraz hareketlenerek ritim tutturmak isteyenlere her sabah 10:00 ile 10:40 arasında beden perküsyonu çalışmaları…

Facebook Live @CheChe - Gokce Gurcay

* Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu kaydettikleri çocuk ve yetişkin oyunlarını "Tiyatrosuz Kalma, Evde Kal" diyerek erişime açtıklarını sosyal medya ağlarından duyurdu…

"Değerli tiyatroseverler,

Bildiğiniz gibi Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu olarak, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm etkinliklerimizi Mart ayı sonuna kadar iptal etmek zorunda kaldık. Ve biliyoruz ki sizler de duyarlı yurttaşlar olarak mecbur kalmadıkça evden çıkmıyorsunuz.

İşte bu nedenle hem evinizde sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeniz hem de tiyatrodan uzak kalmamanız için oyunlarımızı dijital ortamda evinize taşıyoruz. Yapmanız gereken tek şey www.niluferkentiyatrosu.com linkinden web sitemizi ziyaret etmek ve yayınlanacak oyunların tadını çıkarmak. Keyifli seyirler…"

Tiyatro oyunlarını izlemek için tıklayın.

Kadro Pa: ONLINE'ız!

Kadro Pa, 27 Mart Tiyatro Günü'nde "Macbeth Mutfakta" oyununu online olarak sahneleyecek.

"İçinden geçtiğimiz korona günlerinde bütün sanatsal faaliyetlerin iptal edilmiş ve ertelenmiş olmasının verdiği üzüntüyü biraz olsun hafifletmek ve tiyatroseverlere ulaşmak adına ONLINE'ız!

Ekibimizin çok sevilen ve yıllardır yurtiçinde ve dışında oynanan 'Macbeth Mutfakta' oyununu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Youtube/ Kadro pa kanalında canlı olarak oynayacağız. Shakespeare'in ünlü Macbeth trajedisinin obje tiyatrosu formatında bir menemen (soğanlı) tarifi olarak uyarladığımız 'Macbeth Mutfakta' online oyununa hepinizi bekliyoruz."

Macbeth Mutfakta Shakespeare'in 'Macbeth'inden uyarlanmış bir obje tiyatrosu örneği. Bu oyunda "Macbeth" hikayesinin mekanı mutfak. Tarif edilmeden de pişirilebilir bir yemek (k) tarifi sırasında geçen oyunun karakterleri ise mutfak eşyaları.

* Opéra National de Paris, gösterilerini online olarak izleyicilere açtı…

Fransa devlet televizyonunun Culturebox hizmeti ile işbirliği kapsamında, Paris Ulusal Operası bazı önemli prodüksiyonlarını online olarak tüm dünya erişimine ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Gösterilere ulaşmak için tıklayın.

Online olarak keşfedebileceğiniz birkaç Opéra National de Paris gösterisi…

MANON by Jules Massenet

17-22 Mart

Müzik Direktörü: Dan Ettinger

Mizansen: Vincent Huguet

Yönetmen: François-René Martin

CYCLE INTÉGRAL DES SYMPHONIES DE TCHAÏKOVSKI

21 Mart - 3 Mayıs

Müzik Direktörü: Paris Ulusal Operası Philippe Jordan Orkestrası

Yönetmen: François-René Martin

DON GIOVANNI de Wolfgang Amadeus Mozart

23 - 29 Mart

Müzik Direktörü: Philippe Jordan

Mizansen: Ivo van Hove

LE LAC DES CYGNES

30 Mart - 5 Nisan

Koreografi: Rudolf Noureev

Müzik Direktörü: Valery Ovsyanikov

Yönetmen: François-René Martin

* Kültür ve Turizm Bakanlığı, arşivlerindeki tiyatro, opera ve bale gösterilerini erişime açtı… #EvdeKal

Dünyadaki birçok opera, tiyatro, konser salonları arşivdeki gösterilerini Koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle ücretsiz olarak erişime açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'da arşivlerindeki gösterileri açanlar arasında yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı; "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün çocuklar ve yetişkinlere yönelik sanat etkinliklerinin seçkin örneklerini YouTube kanalımızdan erişiminize açtık." #EvdeKal sanatla kal! hashtagiyle duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan gösteriler için tıklayın.

Şu ana kadar yayınlanan gösterilerden birkaçı…

- Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Balesi – P. I. Çaykovski – Romeo & Juliet (Bale)

Büyüleyici ve zengin dili nedeniyle İngiliz yazınının en büyük yazarı olan W. Shakespeare, Romeo ve Juliet'i, 1595 yılında; Arthur Broke'un "Romeus and Juliet" adlı şiirinden alıp, yeni eklemelerle zenginleştirip aşk tragedyası haline getirmiştir. Ve Çaykovski müzikleri ile bütünüyle danslı bir trajediye dönüşmektedir. Verona'nın iki ünlü ailesi Montague'ler ve Capulet'ler yıllardır birbirinin amansız düşmanıdır. Montague'lerden Romeo, Capulet'lerden Juliet'i görür ve iki genç birbirlerine çılgınca âşık olurlar... Bir rahibin yardımıyla gizlice nikâhlanırlar. Ancak iki aile arasındaki "kan davası" sürmektedir...

Müzik: Piyotr İlyiç Çaykovski

- Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu – G.VERDI – La Traviata (Kamelyalı Kadın) [Opera]

Alexandre Dumas'nın 1848 yılında yazdığı Kamelyalı Kadın romanını temel alan eser İlk defa 6 Mart 1853 tarihinde Venedik'te, Teatro la Fenice tiyatrosunda oynanmıştır ve klasik büyük operalar arasına girmiştir. Alfredo Germont Violetta ile tanışır ve uzun süredir onu uzaktan uzağa sevdiğini itiraf eder. Ama hasta olan Violetta bundan etkilenmiş olsa da günlerinin sayılı olduğunu bilmektedir ve bu romantik aşkı reddeder. Fakat Alfredo bu aşkından dönmeyecektir.

Beste: Giuseppe Verdi Libretto: Francesco Maria Piave

- Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Korosu, Balesi, Çocuk Korosu – G.BIZET – Carmen [Opera]

Tchaikovsky şöyle der : '' Carmen, bir dönemin müzik zevkini kusursuzca yansıtan nadir eserlerden biridir. On sene içinde Carmen dünyanın en ünlü operası olacaktır.'' Carmen bugüne kadar sadece etkileyici müziğiyle değil güçlü ve bağımsız bir kadının hikayesini anlatmasıyla da tahtını korumuştur. Carmen bir kavga sırasında tanıştığı tecrübesiz bir asker olan onbaşı Don José'yi kandırır. Bu ilişki yüzünden Don José eski nişanlısını bırakır. Birliğindeki üst rütbedeki subayların emirlerine karşı gelip askerlikten kaçar. Bir kaçakçı ekibinin üyesi olur. Carmen ise kendinden bıkıp boğa güreşçisi Escamillo ile sevgili olur.

Beste: Georges Bizet Libretto: Ludovic Halévy, Henri Meilhac

* Koronavirüs salgını nedeniyle, Türkiye'nin ilk ve tek Fransa Filmleri Festivali

8. Bursa Fransa Filmleri festivali Filmlerini, Festivalin 'Youtube' hesabından ücretsiz İzleyebilirsiniz!