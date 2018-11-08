T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

08 Kasım 2018

Gadarene domuzları

İnsan sayısı çoğaldıkça doğa azalıyor ve dünya yaşanılmaz oluyor

Geçtiğimiz 10 bin yıl içinde dünyada meydana gelen en önemli gelişme, insan nüfusunun çılgın bir biçimde artmasıdır.

Milattan Önce 8000 civarında, insan avlama ve toplamayı bırakarak yerleşik tarıma geçtiğinde, dünya çapında nüfusunun 5 milyon olduğu tahmin ediliyor.

İsa doğduğunda, 2018 yıl önce, bu sayı tahminen 200 milyon idi.

İlk bir milyar insana varmak için 1800 yılını beklemek gerekti. İkinci milyar için 130 yıl beklenildi (1930). Üçüncü milyara bundan 30 sene sonra (1960), dördüncü milyara 15 sene sonra (1974), beşinci milyara ise sadece 13 sene sonra (1987) ulaşıldı.

1970 yılında nüfus bugünkünün yarısı idi. İkiye katlanarak 6.6 milyarı geçti ve geçerken dünyaya öldürücü bir bedel ödetti. 

Üç küsur milyar kendine yeni alan açar, karnını ve cebini doldururken yeryüzünde yaşayan yaratıkların - memelilerin, kuşların, balıkların, sürüngenlerin - yüzde 60’ını yok etti.*

İnsan sayısı çoğaldıkça doğa azalıyor ve dünya yaşanılmaz oluyor

Bir başka hesaba göre, tarıma geçişten bu yana insan, memeli hayvanların yüzde 83’ünü ve bitkilerin yarısını ortadan kaldırdı.

Bu yıkıma her biri tek başına ayrı bir felaket olan küresel ısınmayı, okyanusların, göllerin ve akarsuların kirletilmesini, ormanların ve yaban hayat habitatlarının yok edilmesini ekleyebilirsiniz.

Ortaya çıkan resim basittir: İnsan sayısı çoğaldıkça doğa azalıyor ve dünya yaşanılmaz oluyor.

Yeryüzü bu kadar nüfusu kaldıramaz. Çoğalan nüfus yükü altında çökecek ve insan, altında kalıp yok olacak.

Bunların hepsi bilinen gerçekler.

Bilinen ama söylenmeyen bir başka gerçek; dünyadaki hiçbir hükûmetin veya uluslararası kuruluşun bu gidişi durduracak iradeye sahip olmamasıdır.

Olsa ne olur ki? Kim nüfus artışını durdurabilir ve insan sayısını bugünkünün dörtte birine indirebilir?

İncil’de İsa ve havarileri, hırpani ve yarı çıplak olmaları nedeniyle kötü ruhlar tarafından ele geçirildikleri anlaşılan iki kişi ile karşılaşır.

İsa dua ederek bir mucize gerçekleştirir ve kötü ruhları onlardan çıkarıp orada bulunan Gadarene domuzlarına nakleder. 

Çıldıran domuzlar dik bir yamaçtan aşağı koşarak kendilerini denize atarlar ve suların içinde yok olurlar.

Bugünün insanı bu Gadarene domuzlarını andırıyor.

Ama ona hayat veren şeyleri yok etmek için ilham aldığı kötü ruhları kim içine soktu?

Kim çıkaracak?

* Bu konudaki ayrıntılı yazımı buradan okuyabilirsiniz...

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

doğainsanyaşamGadarene domuzlarıincilisa

Yazarın Diğer Yazıları

Bahçede dolaşırken yaban kerevizleri

Arılar, sinekler ve kelebekler azalırsa, ki müthiş bir süratle azalıyorlar, kuşlar da azalacaktır, ki onlar da azalıyorlar. Kuşlar azalınca başka şeyler de, hayatın tadı mesela, azalacaktır

Akıncı bu demeci neden verdi?

Kendi partisi olan TDP’nin oyları Akıncı’yı ikinci defa cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmaya yetmez. Sağdan ona gelebilecek oylar da kâfi değildir. Dolayısıyla Akıncı’nın Türkiye’ye karşı dik duran politikacı imajını cilalayıp TC aleyhtarları oyları çekmesi tek seçeneğidir

Geceyi karargâhta geçiriyorum

Bin sene önce ile bugün ayağı kırılan bir insanın duyduğu ıstırap nasıl aynı ise eski dostlara duyulan özlem de aynı. Ay ışığında içilen şarabın keyfi. Karargâhta, en beklenmedik anda, insanı kasvete boğan ev hasreti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24