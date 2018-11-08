Gadarene domuzları

Geçtiğimiz 10 bin yıl içinde dünyada meydana gelen en önemli gelişme, insan nüfusunun çılgın bir biçimde artmasıdır.

Milattan Önce 8000 civarında, insan avlama ve toplamayı bırakarak yerleşik tarıma geçtiğinde, dünya çapında nüfusunun 5 milyon olduğu tahmin ediliyor.

İsa doğduğunda, 2018 yıl önce, bu sayı tahminen 200 milyon idi.

İlk bir milyar insana varmak için 1800 yılını beklemek gerekti. İkinci milyar için 130 yıl beklenildi (1930). Üçüncü milyara bundan 30 sene sonra (1960), dördüncü milyara 15 sene sonra (1974), beşinci milyara ise sadece 13 sene sonra (1987) ulaşıldı.

1970 yılında nüfus bugünkünün yarısı idi. İkiye katlanarak 6.6 milyarı geçti ve geçerken dünyaya öldürücü bir bedel ödetti.

Üç küsur milyar kendine yeni alan açar, karnını ve cebini doldururken yeryüzünde yaşayan yaratıkların - memelilerin, kuşların, balıkların, sürüngenlerin - yüzde 60’ını yok etti.*

İnsan sayısı çoğaldıkça doğa azalıyor ve dünya yaşanılmaz oluyor

Bir başka hesaba göre, tarıma geçişten bu yana insan, memeli hayvanların yüzde 83’ünü ve bitkilerin yarısını ortadan kaldırdı.

Bu yıkıma her biri tek başına ayrı bir felaket olan küresel ısınmayı, okyanusların, göllerin ve akarsuların kirletilmesini, ormanların ve yaban hayat habitatlarının yok edilmesini ekleyebilirsiniz.

Ortaya çıkan resim basittir: İnsan sayısı çoğaldıkça doğa azalıyor ve dünya yaşanılmaz oluyor.

Yeryüzü bu kadar nüfusu kaldıramaz. Çoğalan nüfus yükü altında çökecek ve insan, altında kalıp yok olacak.

Bunların hepsi bilinen gerçekler.

Bilinen ama söylenmeyen bir başka gerçek; dünyadaki hiçbir hükûmetin veya uluslararası kuruluşun bu gidişi durduracak iradeye sahip olmamasıdır.

Olsa ne olur ki? Kim nüfus artışını durdurabilir ve insan sayısını bugünkünün dörtte birine indirebilir?

İncil’de İsa ve havarileri, hırpani ve yarı çıplak olmaları nedeniyle kötü ruhlar tarafından ele geçirildikleri anlaşılan iki kişi ile karşılaşır.

İsa dua ederek bir mucize gerçekleştirir ve kötü ruhları onlardan çıkarıp orada bulunan Gadarene domuzlarına nakleder.

Çıldıran domuzlar dik bir yamaçtan aşağı koşarak kendilerini denize atarlar ve suların içinde yok olurlar.

Bugünün insanı bu Gadarene domuzlarını andırıyor.

Ama ona hayat veren şeyleri yok etmek için ilham aldığı kötü ruhları kim içine soktu?

Kim çıkaracak?

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