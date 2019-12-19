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Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

TARİH

19 Aralık 2019

Tanrı ışığı barındıran

"Soruyorum: Şakır şakır yağan yağmuru dinleyerek uyumaya çalışıp uyuyamayan, yatağında yalnız bir kadının mükemmellik tarifi nedir?"

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TARİH

17 Aralık 2019

Sizden hiç rahat yok mu?

"Sağlıklı yaşamak" neredeyse bir din oldu. Ve herkes bu dinin peygamberi. Herhangi biriyle konuşun, on dakika sonra kendisinden muhakkak şunu ye bunu iç şeklinde bir öneri duyarsınız

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TARİH

14 Aralık 2019

Trum trak tiki tak, makinalaşmak

İnsanı insan yapan yeryüzündeki diğer canlılarla olan alışverişidir. Dokunduğumuz ve bize dokunanlar şekillendirir bizi büyük oranda

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TARİH

06 Aralık 2019

Öpünce prens olan yaratık

İki yüz milyon yıldır serenat yapan kurbağa, sanki başka canlılar tarafından yenmek üzere yaratıldı

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TARİH

05 Aralık 2019

Uykuda ölmek

Hayat bir ziyafet masasında oturmak gibi. Yemeğini bitirince, ev sahibine teşekkür eder, kalkıp gidersin

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TARİH

03 Aralık 2019

Giriş notu ile "rüzgâr"

Kâinatta ne isim var, ne hudut. Yeryüzünde, her şeyi parçalarına ayırma, isimlendirme ve başka şeylerden ayrı görme huyu bir tek insanda var

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TARİH

30 Kasım 2019

Uçan örümcek görürseniz şaşırmayın*

Uzakdoğu’da bulunan Krakatoa Adası, 1883’te volkan patlaması neticesinde, küçük bir bölümü hariç, yok oldu ve üzerindeki bütün canlılar öldü. Bir yıl sonra adaya giden bilim insanları orada bir tek canlı türü buldu: örümcek

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TARİH

28 Kasım 2019

Bahçede dolaşırken bir örümcek

İnsanın dünyadaki tarihi iki yüz bin yıl iken örümceklerin kökleri neredeyse dört yüz milyon yıl öncesine gider

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TARİH

26 Kasım 2019

İngilizler çıldırmış olabilir mi?

Ülkenin en büyük ticaret ortağı olan AB ile ilişkileri baş döndürücü bir kaosa sürüklenecek. İngiliz ekonomisi gerileyecek, sterlinin değeri düşecek, işsizlik artacak, İngiltere’de iş gören birçok yabancı şirket kaçacak ve ülke bölünecek

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TARİH

23 Kasım 2019

Serçeleri de unutmayalım

Doğacı dostum Süha Umar’a göre, serçenin en büyük özelliği zıplaya zıplaya yürümesidir. Bana göre ise en büyük özelliği her zaman neşeli olmasıdır

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TARİH

21 Kasım 2019

Rumlar gazdan para kazanacak, ya Türkler?

Anastasiades gaz paylarını Türklere trink ödemeyi kabul ederse Erdoğan Rumların münhasır bölge konusundaki tezlerini kabul eder mi?

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TARİH

19 Kasım 2019

Doğu Akdeniz gazı nereye?

Türkiye yolunun tıkalı olması ve açılacağa benzememesi gaz bulan ülkeleri başka arayışlara yöneltti

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