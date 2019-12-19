Metin Münir

TARİH
19 Aralık 2019
"Soruyorum: Şakır şakır yağan yağmuru dinleyerek uyumaya çalışıp uyuyamayan, yatağında yalnız bir kadının mükemmellik tarifi nedir?"Devamını Oku
TARİH
17 Aralık 2019
"Sağlıklı yaşamak" neredeyse bir din oldu. Ve herkes bu dinin peygamberi. Herhangi biriyle konuşun, on dakika sonra kendisinden muhakkak şunu ye bunu iç şeklinde bir öneri duyarsınızDevamını Oku
TARİH
14 Aralık 2019
İnsanı insan yapan yeryüzündeki diğer canlılarla olan alışverişidir. Dokunduğumuz ve bize dokunanlar şekillendirir bizi büyük orandaDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
İki yüz milyon yıldır serenat yapan kurbağa, sanki başka canlılar tarafından yenmek üzere yaratıldıDevamını Oku
TARİH
05 Aralık 2019
Hayat bir ziyafet masasında oturmak gibi. Yemeğini bitirince, ev sahibine teşekkür eder, kalkıp gidersinDevamını Oku
TARİH
03 Aralık 2019
Kâinatta ne isim var, ne hudut. Yeryüzünde, her şeyi parçalarına ayırma, isimlendirme ve başka şeylerden ayrı görme huyu bir tek insanda varDevamını Oku
TARİH
30 Kasım 2019
Uzakdoğu’da bulunan Krakatoa Adası, 1883’te volkan patlaması neticesinde, küçük bir bölümü hariç, yok oldu ve üzerindeki bütün canlılar öldü. Bir yıl sonra adaya giden bilim insanları orada bir tek canlı türü buldu: örümcekDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2019
İnsanın dünyadaki tarihi iki yüz bin yıl iken örümceklerin kökleri neredeyse dört yüz milyon yıl öncesine giderDevamını Oku
TARİH
26 Kasım 2019
Ülkenin en büyük ticaret ortağı olan AB ile ilişkileri baş döndürücü bir kaosa sürüklenecek. İngiliz ekonomisi gerileyecek, sterlinin değeri düşecek, işsizlik artacak, İngiltere’de iş gören birçok yabancı şirket kaçacak ve ülke bölünecekDevamını Oku
TARİH
23 Kasım 2019
Doğacı dostum Süha Umar’a göre, serçenin en büyük özelliği zıplaya zıplaya yürümesidir. Bana göre ise en büyük özelliği her zaman neşeli olmasıdırDevamını Oku
TARİH
21 Kasım 2019
Anastasiades gaz paylarını Türklere trink ödemeyi kabul ederse Erdoğan Rumların münhasır bölge konusundaki tezlerini kabul eder mi?Devamını Oku
TARİH
19 Kasım 2019
Türkiye yolunun tıkalı olması ve açılacağa benzememesi gaz bulan ülkeleri başka arayışlara yönelttiDevamını Oku
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