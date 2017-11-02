T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

02 Kasım 2017

Bir incir almaz mısınız?

“Bunu ye, bunu yeme” gibi öneriler hemen hemen her zaman bilimsel temelden yoksundur

Çevresinde oturduğumuz masanın üzerine ağaçtan yeni kesilmiş incirlerin olduğu bir tabak kondu.

Yaşlı bir adam hariç, hepimiz aldık.

Tabağı ona uzattım.

“Siz de almaz mısınız?”

“Bana yasak,” dedi.

“Neden?”

“Doktorum yasakladı” dedi. “Kolesterol yapıyormuş.”

“Adını söyler misiniz?” diye sordum. “Yanlışlıkla ona gitmemek için.”

Birkaç hafta sonra evimde, kanseri atlatmış bir arkadaşımı ağırladım. O da ada çayına ve tanelediğim nara hayır dedi. Doktoru yasaklamış.

Artık bu saçmalıkları duyduğumda kimseyi aksine ikna etmeye çalışmıyorum.

“Bunu ye, bunu yeme” gibi öneriler hemen hemen her zaman bilimsel temelden yoksundur

Gene de – can çıkar huy çıkmaz – "Araştırayım" dedim.

Önce nar ile kanser bağlantısına baktım.

Karşıma, Cancer Prevention Research (Kanser Önleme Araştırmaları) adlı bir yayında çıkan bilimsel bir araştırma çıktı.

Buna göre, narda bulunan bir madde göğüsteki kanser tümörlerinin büyümesini engelliyor, hatta durduruyormuş.*

Ada çayı ile ilgili olarak da benzer bir sonuç ortaya çıktı.

Meme kanseri olan fareler üzerinde yapılan bir araştırma, ada çayının faydalı olduğunu ortaya çıkarmış.

İncirin kandaki kolesterolü artırdığı konusu, araştırılmayacak kadar saçma olmasına rağmen, gene de bir bakayım dedim.

İlk öğrendiğim şey, incirdeki kolesterol miktarının sıfır, ikinci öğrendiğim şey ise incirin kolesterol düşürücü diyetler arasında olmasıydı.

Bu üç sonuca da yüzde yüz inandığımı söyleyemem. Hepsi küçük araştırmalara dayanıyordu. Yol gösterici olabilirlerdi ama kesin olamazlardı, bana göre.

Hangi meyve veya sebzenin vücutta var olan hastalıklara iyi geldiği veya olabilecek hastalıkları önlediğini ortaya çıkarmak için uzun yıllar süren, çok sayıda denekli, on milyonlarca dolara mal olacak araştırmalar yapılması gerekir.

Bu araştırmalar hiçbir zaman yapılmaz, zira ortaya çıkan sonuç paraya çevrilemez. Doğal ürünler için patent alınamaz, çünkü.

Kandırılmak için âdeta yalvarıyor insanlar - belki kandırılmak düşünmekten daha zahmetsiz olduğundan

“Bunu ye, bunu yeme,” gibi öneriler hemen hemen her zaman bilimsel temelden yoksundur.

Narın kanseri önlediği veya kanser yaptığını keşfederseniz bu bilgiyi satamazsınız. Meşhur olursunuz belki, ama zengin olmazsınız.

Bu fenomenin bir başka boyutu daha var: Neden doktorlar, hastalarına doğru olmadığını bildikleri veya bilmeleri gereken bu gibi tavsiyelerde bulunurlar?

Bir muamma.

İnsanların sorgusuz sualsiz inanmaya ne kadar hazır olduğuna şaşıyorum.

Tıpta amacın iyileştirmek kadar para kazanmak olduğunu, ilaç şirketleri söz konusu olduğunda, ikinci amacın çoğu zaman birincinin önüne geçtiğini anlayan yok gibi.

Kandırılmak için âdeta yalvarıyor insanlar - belki kandırılmak düşünmekten daha zahmetsiz olduğundan.

*http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/3/1/108

**https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00580-017-2476-5

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

metin münirincirdoktorkolestrolnarada çayıtıpilaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Yazarın Diğer Yazıları

Olmayan şeylere arzu

Kimse ormana çiçeklerini geri vermeyecek

Tatar kazık atar

Tatar Kıbrıs sorununa vakıf değil ve olmadığını hem kendisi hem de herkes biliyor. Şimdi anlıyoruz ki ekonomiden de anlamıyor. Bildiği tek şey, kendinden önce gelen diğerleri gibi Ankara’da para dilenmek ve gelen parayı dağıtmak

Soğuğun tadını çıkarıyorum

Çok sevdiğiniz birinin ölmekte olduğuna inanmayı istememek gibi bir şey

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24