Akıncı bu demeci neden verdi?

Kıbrıs Türkleri arasında Türkiye aleyhtarı bir kitle var.

Bu kitleyi meydana getirenlerin çoğu (hepsi değil ama çoğu) KKTC’nin ikinci büyük partisi olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) içindedir.

CTP Kıbrıslı Türklerin geleceğini Türkiye ile sarmaş dolaş olmakta değil, Rumlarla federal ortaklıkta görür. Türkiye’ye karşı boynu bükük politikacılardan hazzetmez.

Akıncı’nın gelecek Nisan’da aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabilmesi için CTP’nin içindeki bu Türkiye aleyhtarı kitleyi yanına alması gerekir.

Kendi partisi olan Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) elli üyeli Meclis’teki sandalye sayısı sadece üçtür. Bu partinin oyları Akıncı’yı ikinci defa cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmaya yetmez.

Sağdan ona gelebilecek oylar da kâfi değildir.

Dolayısıyla Akıncı’nın Türkiye’ye karşı dik duran politikacı imajını cilalayıp TC aleyhtarları oyları (ki bunlar sadece CTP içinde de değildir) çekmesi tek seçeneğidir.

Geçen defa yaptığı gibi kendini Kıbrıs sorununu çözebilecek tek aday olarak satamaz, çünkü bunu yapamayacağını hem kendisi hem de herkes biliyor. Toplumlararası görüşmeler üç yıldır atıl.

Kıbrıslı Türklerde Türkiye’ye karşı olumsuz duygular, gittikçe artan bir öfke ve korku var. Bu uzun ve değişik bir konu olduğu için burada ayrıntısına girmeyeceğim.

Şu kadarını söyleyeyim: Bu olumsuzluğun en büyük nedeni AKP ile Kıbrıslılar arasındaki kan uyuşmazlığıdır. AKP Türkiyesi Kıbrıslıları küçümsüyor, onlara horgörü ile bakıyor. KKTC’nin nüfus ve din yapısını değiştirmeye, Kıbrıs’ı Türkiyelileştirmeye çalışıyor.

Akıncı önceki seçimi bu olumsuzluğu hissedenlerin desteğiyle ve sağın hâlâ devam etmekte olan bölünmüşlüğünden yararlanarak kazanmış, oyların yüzde altmış birini almıştı.

Şimdi aynı taktiğe başvurarak bu başarısını ikinci bir beş yıl için tekrarlamak istiyor.

Bunu da halka kendini KKTC’nin Türkiyelileştirmesine kalkan olabilecek tek kişi olarak sunarak yapmayı planlıyor.

Akıncı’nın Türkiye’yi kızdıran son beyanatlarının arkasındaki resim budur.

Akıncı gene seçilir mi?

Şansı yoktur denemez.

Ama seçilse bile başarılı olamaz.

Bir arkadaşımım tamamen katıldığım değerlendirmesi ile: "Akıncı seçimleri kaybetse de kazansa da kaybetti. Türkiye ile arası iyi olmayan bir cumhurbaşkanının başarılı olması mümkün değildir."

Benim tahminim Akıncı’nın taktiğinin bu defa tutmayacağıdır.

KKTC, Türkiye’den gelen paralarla ayakta duruyor. Dünyadaki tek dostu, tek destekçisi Türkiye’dir

Erdoğan’ın Akıncı’yı sevmediği, ona öfkeli olduğu herkesin bildiği bir gerçektir.

Kıbrıslılar son zamanlarda kısılan para musluğunun Akıncı’yı seçerlerse iyice kısılacağını biliyorlar.

Erdoğan’ı daha da öfkelendirmeyi göze alıp seçerler mi, göreceğiz.