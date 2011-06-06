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Metin Duyar

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06 Haziran 2011

Yunanistan’ın yeni programında uzlaşma sağlandı

Ekonomik görünümde belirsizlikler artıyor. Dış piyasaların istihdam verisine kilitlendiği geçen Cuma günü, tarım dışı istihdamdaki artışın revize


Ekonomik görünümde belirsizlikler artıyor. Dış piyasaların istihdam verisine kilitlendiği geçen Cuma günü, tarım dışı istihdamdaki artışın revize edilen tahminlerin bile oldukça altına inmesi, işsizlik oranının yükselmesi, aynı zamanda kazançlarda beklenenden daha yüksek bir artışın gözlenmesi ekonomik görünümle ilgili endişeleri artırdı.
Ortalama kazançlarda gözlenen artışın enflasyon üzerinde baskı oluşturması, merkez bankalarının zayıf büyüme sinyallerine karşı hareket alanının azalmasına neden olabilecek en riskli durumlardan biri. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde bu alandan gelecek sinyaller oldukça kritik.
Diğer taraftan, önceki aya göre beklenenin üzerinde toparlanma göstererek 50 kritik seviyesinin üzerinde kalan ISM hizmetler endeksi, ekonomik görünümdeki bozulmanın daha da şiddetlenmesini engelledi.

Yunanistan’ın yeni programında uzlaşma
Yunanistan’da AB, Avrupa Merkez Bankası ve IMF heyetinin denetimi geçen hafta sonuna doğru olumlu sonuçlandı. Programın açıkları azaltma, özelleştirme ve reformlar üzerinde yoğunlaştığı izleniyor.
Uygulanacak tasarruf ve kredi politikalarının önce Yunanistan parlamentosunda, 19-20 Haziran’da da Euro bölgesi maliye bakanlarının toplantısında onaylanması bekleniyor. Böylece, daha önceden sağlanan 110 milyar Euro’luk desteğe ait kredi diliminin en geç gelecek ay başına kadar serbest bırakılması mümkün olabilecek.
Yeni paketin büyüklüğü açıklanmazken, basına sızan haberlere göre toplam 85 milyar Euro büyüklüğüne ulaşabileceği; bunun 35-40 milyar Euro’sunun AB-IMF tarafından, geri kalanının ise  özelleştirme süreci ve özel sektörden sağlabileceği söyleniyor.
Euro-dolar paritesi, Yunanistan’daki görüşmelerde uzlaşmaya varılması ve zayıf ABD verilerinin düşük faiz ve likidite desteğinin devam etmesine neden olacağı beklentisiyle, 1,46’nın üzerine yükselişini sürdürdü.
Zayıf büyüme verilerinin emtia  fiyatlarındaki baskısı devam ederken, ham petrol fiyatları 100 doların altına gerilemesini sürdürdü.
Altın fiyatları, emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü baskılar ve belirsizlik algılaması arasında, 1.520-1.540 dolar bandında  dalgalanma gösterdikten sonra 1.540 doların üzerine yükseliş trendini korudu.
Merkez  bankalarından gelecek sinyallerin ana gündem maddesi olacağını düşündüğümüz  bu hafta, ekonomik veriler açısından rahat görünüyor. ABD’de son  ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği Bej Kitap, Haziran IBD güven endeksi,  Mayıs bütçe, Nisan toptan satış ve stoklar; Avrupa’da Haziran sentix  güven endeksi, Mayıs ÜFE, Nisan perakende satışlar ön plana çıkabilecek  arasında yer alıyor.
Bugün ABD’de kritik bir veri açıklaması bulunmazken; Avrupa’da Haziran sentix güven endeksi ve  üretici enflasyon rakamları takip edilecek.

Bu hafta piyasalar
Ekonomik görünümde artan aşağı yönlü riskler karşısında para politikalarının önemli bir destek  unsuru olduğu görülüyor. Bu hafta da, bu yaklaşımın korunması yönündeki gelişmeler takip edilecek.
Çin merkez bankası Mayıs enflasyonu öncesinde faiz artırımına gitse de, önümüzdeki dönemde sıkılaştırma adımlarının yavaşlayacağı yönünde sinyaller verebilir.
Bu hafta toplanacak İngiltere merkez bankasından da kısa vadede faiz artış sinyali gelmesi beklenmiyor. Faiz artış beklentilerinin üçüncü çeyrekten son çeyreğe çekildiği izleniyor.
Merkez bankaları arasında en sert duruşu olan Avrupa merkez bankası ise, bölge ekonomisinin daha istikrarlı bir  görünüm sunmasına karşın, gelecek dönemle ilgili aşağı yönlü risklerin  korunması ve emtia fiyatlarının enflasyon risklerinde azalan baskısı nedeniyle, parasal sıkılaşmada aceleci olmayan tutumunu sürdürebilir.
Merkez bankalarının sıkı para politikasına geçişin hızlı olmayacağı yönündeki açıklamaları, büyümeden gelen zayıf  sinyaller karşısında piyasaların kırılganlığını azaltmada yardımcı olabilir.
Sakin haftalık veri takvimi de piyasalardaki tansiyonun yatışmasına destek  olabilir.

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