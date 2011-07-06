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Metin Duyar

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06 Temmuz 2011

Yunanistan ile ilgili kararsızlık sürüyor

Yunanistan ile ilgili yeniden yapılandırma planına kararsızlık sürüyor...


Yunanistan ile ilgili yeniden yapılandırma  planına kararsızlık sürüyor.
Yunanistan’a sağlanan fon desteğinin yarattığı rahatlamanın  uzun soluklu olması bazı risk unsurlarının olumlu gelişmesine bağlı:  hükümetin programı uygulama kararlılığı, kredi kuruluşlarının borç yeniden  yapılandırma planına yaklaşımı gibi. 
Nitekim, ikinci risk unsuruyla ilgili kredi  derecelendirme kuruluşu S&P’den pazartesi günü gelen uyarı mesajları borç  krizinin piyasalardaki baskısının devam edeceğine işaret etmiş oldu.
Kredi  kuruluşu, Yunan tahvillerinin ağırlıklı kısmını elinde tutan Fransa’nın  borcun çevrilmesi için önerdiği iki planın da, ülkenin geçici olarak seçici  temerrüt seviyesine düşmesine neden olabileceğini belirtti. 
Hatırlanacağı gibi planlardan biri, Fransa  bankalarının elinde bulunan tahvillerin % 50’sinin 30 yıllıklarla  değiştirilmesine; % 20’sinin de sıfır kuponlu olarak yeniden yapılandırılmasına  dayanıyordu. İkinci plan ise, tahvillerin % 90’ının beş yıl vadeli yeni  tahvillerle değiştirilmesini içeriyordu.
ABD piyasalarının tatil olduğu haftanın ilk  gününde, Avrupa’da beklentilerin üzerinde açıklanan Temmuz sentix güven  endeksine ve ılımlı üretici fiyat enflasyonuna tepki sınırlı kaldı.
Euro-dolar paritesi, Yunanistan’ın  borç kriziyle ilgili gelecek dönem belirsizliği ve Avrupa merkez bankasının 7  Temmuz’daki toplantısı öncesi oldukça  temkinli dalgalanıyor.
Ham petrol fiyatları 95 dolar civarında  sınırlı dalgalanmalar göstermekte. Stratejik rezervlerin serbest bırakılmasıyla  ilgili yeni açıklamaların gelme olasılığının petrol fiyatlarındaki  dalgalanmaları sınırlıyor. 
Altın fiyatlarındaki aşağı eğilim,  S&P’nin borç yapılandırılmasına yönelik uyarılarıyla sekteye  uğramış durumda.  Ancak, hala  1.477 dolar hedefinin korunduğunu düşünüyoruz. Özellikle, Avrupa merkez  bankasından bu hafta faiz artışlarının devamı yönünde belirsiz sinyaller  gelmesi durumunda gevşeme hareketi güç kazanabilir.
Kritik ABD verileri öncesinde  sınırlı hareketler devam etmekte.
Gündem kredi derecelendirme kuruluşu  Moody’s’in Çin bankalarının kredi problemlerine yönelik uyarıları  ve Japonya’da nükleer kriz sonrası iyileşme hareketlerinin devam  etmesiyle karışık bir seyirde. 
Ekonomik veri gündeminde, Avrupa’da  hizmet endeksleri ve ABD’de fabrika siparişlerinin büyüme görünümüne  olumlu destek vermesi beklenirken; Avrupa’da perakende satışlar zayıf  bir tablo yansıtma riski taşıyor. 
Bugün  ABD’de açıklanacak  kritik tarım dışı özel sektör istihdamı (ADP) ve ISM hizmetler endeksinin  yanı sıra, 7 Temmuz’daki Avrupa merkez bankasının faiz toplantısı  öncesinde piyasaların  tepkisi sınırlı olacaktır.

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