Yunanistan ile ilgili kararsızlık sürüyor



Yunanistan ile ilgili yeniden yapılandırma planına kararsızlık sürüyor.

Yunanistan’a sağlanan fon desteğinin yarattığı rahatlamanın uzun soluklu olması bazı risk unsurlarının olumlu gelişmesine bağlı: hükümetin programı uygulama kararlılığı, kredi kuruluşlarının borç yeniden yapılandırma planına yaklaşımı gibi.

Nitekim, ikinci risk unsuruyla ilgili kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den pazartesi günü gelen uyarı mesajları borç krizinin piyasalardaki baskısının devam edeceğine işaret etmiş oldu.

Kredi kuruluşu, Yunan tahvillerinin ağırlıklı kısmını elinde tutan Fransa’nın borcun çevrilmesi için önerdiği iki planın da, ülkenin geçici olarak seçici temerrüt seviyesine düşmesine neden olabileceğini belirtti.

Hatırlanacağı gibi planlardan biri, Fransa bankalarının elinde bulunan tahvillerin % 50’sinin 30 yıllıklarla değiştirilmesine; % 20’sinin de sıfır kuponlu olarak yeniden yapılandırılmasına dayanıyordu. İkinci plan ise, tahvillerin % 90’ının beş yıl vadeli yeni tahvillerle değiştirilmesini içeriyordu.

ABD piyasalarının tatil olduğu haftanın ilk gününde, Avrupa’da beklentilerin üzerinde açıklanan Temmuz sentix güven endeksine ve ılımlı üretici fiyat enflasyonuna tepki sınırlı kaldı.

Euro-dolar paritesi, Yunanistan’ın borç kriziyle ilgili gelecek dönem belirsizliği ve Avrupa merkez bankasının 7 Temmuz’daki toplantısı öncesi oldukça temkinli dalgalanıyor.

Ham petrol fiyatları 95 dolar civarında sınırlı dalgalanmalar göstermekte. Stratejik rezervlerin serbest bırakılmasıyla ilgili yeni açıklamaların gelme olasılığının petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları sınırlıyor.

Altın fiyatlarındaki aşağı eğilim, S&P’nin borç yapılandırılmasına yönelik uyarılarıyla sekteye uğramış durumda. Ancak, hala 1.477 dolar hedefinin korunduğunu düşünüyoruz. Özellikle, Avrupa merkez bankasından bu hafta faiz artışlarının devamı yönünde belirsiz sinyaller gelmesi durumunda gevşeme hareketi güç kazanabilir.

Kritik ABD verileri öncesinde sınırlı hareketler devam etmekte.

Gündem kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Çin bankalarının kredi problemlerine yönelik uyarıları ve Japonya’da nükleer kriz sonrası iyileşme hareketlerinin devam etmesiyle karışık bir seyirde.

Ekonomik veri gündeminde, Avrupa’da hizmet endeksleri ve ABD’de fabrika siparişlerinin büyüme görünümüne olumlu destek vermesi beklenirken; Avrupa’da perakende satışlar zayıf bir tablo yansıtma riski taşıyor.

Bugün ABD’de açıklanacak kritik tarım dışı özel sektör istihdamı (ADP) ve ISM hizmetler endeksinin yanı sıra, 7 Temmuz’daki Avrupa merkez bankasının faiz toplantısı öncesinde piyasaların tepkisi sınırlı olacaktır.



