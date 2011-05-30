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Metin Duyar

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30 Mayıs 2011

Yunanistan için zaman azalıyor

Geçtiğimiz hafta, Japonya’da deflasyondan çıkış sinyalleri, Güney Kore’de cari fazla ve G-8 zirvesinde global ekonomik...


Geçtiğimiz hafta, Japonya’da deflasyondan çıkış sinyalleri, Güney Kore’de cari fazla ve G-8 zirvesinde global ekonomik görünümle ilgili iyimser açıklamalarla olumlu başlangıç yapan küresel piyasalar, ekonomik verilerden de kısmi destek buldu.
Hem Avrupa’da güven endekslerinde, hem de ABD’de kişisel gelir ve harcamalar rakamlarında beklentiler paralelinde ılımlı bir yavaşlama ve Michigan güven endeksinde yukarı yönde revizyon gözlendi. Ancak, bekleyen ev satışlarında tahminlerin ötesinde bir düşüş yaşandı.
Olumlu algılamanın biraz daha fazla hissedilmesiyle, kredi kuruluşu Fitch’in Japonya’nın kredi notu görünümünü “olumsuz”a çekmesi ve Yunanistan’ın siyasi liderlerinin borç krizi konusunda uzlaşamamasının olumsuz etkisi sınırlı kaldı.
Böylece, Euro-dolar paritesi, riskli varlıklara eğilimin sürmesiyle 1,43 seviyesine yükseliş çabasını korurken; ham petrol fiyatları 100 doların üzerinde kaldı.
Ekonomik görünümle ilgili farklı sinyaller ve borç krizinde devam eden endişelerle, altın fiyatları 1.534,5 dolar seviyesindeki direncini test ederek bu seviyenin üzerinde kapandı.

Yunanistan için zaman azalıyor
Yunanistan’ın borcunun yeniden şekillendirilmesi ve ek kaynak temini konusunda nihai kararın uzamasında, Yunanistan hükümetinin yapılması gereken reform, bütçe önlemleri ve özelleştirme gibi alanlarda gereken kararlılığı zamanında  göstermemesi etkili oluyor. Verilmesi gereken taahhütler konusunda çekimserliği de, şu anda ülkede bulunan AB-IMF inceleme heyetinin raporunun sonuçlanmasını geciktiriyor.
Geçen Cuma günü, ekonomik kalkınma programıyla ilgili siyasi uzlaşmanın sağlanamaması erken seçim korkusunun gündemde kalmasına; AB’nin de biran önce anlaşmanın sağlanması gerektiği, Yunanistan için zamanın azaldığı açıklamasına neden oldu.

Bu hafta piyasalar
Yeni haftaya, Avrupalı liderlerin, ülke için yeni bir plan üzerinde çalıştığı haberi ile başlıyor. 60-70 milyar Euro’luk yardımın öngörüldüğü bu paketin, uluslararası vergi düzenlemeleri ve kamu varlıklarının özelleştirilmesi, tahvillerin geri ödeme süresinin uzatılması ve yeni kemer sıkma politikalarını içerdiği söyleniyor. Ancak, yeni paketin kamuoyu ve muhalefet tarafından nasıl karşılanacağına yönelik endişeler bulunuyor.
ABD ve İngiltere’nin tatil olması, Avrupa’da da kritik veri açıklamasının olmaması nedeniyle sakin bir başlangıç dikkat çekiyor. Ancak, bu hafta ABD’de açıklanacak ISM imalat ve hizmet endeksleri, tarım dışı istihdam, tüketici güveni, oto satışları, fabrika siparişleri gibi kritik göstergeler hareketli bir haftaya işaret ediyor.

Haftanın Stratejisi
ABD ekonomisinden ikinci çeyreğe ait sinyaller, öngörülenden daha belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Diğer taraftan, piyasaların zayıf veriler karşısında göreceli sağlam duruşunun arkasında ise, gevşek para politikasının korunuyor olması yatıyor.
Zayıf veriler karşısında para politikasının desteğinin yanı sıra, ekonomideki son görünüm karşısında beklentilerin de aşağı çekildiği izleniyor. Bu çerçevede, bu hafta açıklanacak ISM imalat ve hizmet endeksleri, tüketici güveni, oto satışları, fabrika siparişleri gibi kritik göstergelerde çok sert düşüşler olmadığı sürece piyasalar üzerindeki baskısı sınırlı kalabilir.
Diğer önemli bir destek unsuru olarak, haftanın son işlem günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinde özel sektörde 200.000 kritik seviyesinin üzerinde artış beklentisinin korunması görülebilir. Ekonomideki yavaşlamanın istihdam tarafına gecikme ile yansıması nedeniyle, işgücü piyasasından bu hafta da piyasaları rahatlatabilecek sonuçlar gelebilir.
Piyasalardaki önemli bir baskı unsuru olan Yunanistan’ın borcunun yeniden şekillendirilmesi ve ek kaynak temini konusunda nihai kararın uzamasında, hükümetin yükümlülükler konusunda gereken kararlılığı zamanlı olarak gösterememesi etkili oluyor. Yunanistan’ın yeni tasarruf paketi ile ilgili eğilimini netleştirmesi, borç sorununa yönelik stratejinin de ortaya çıkmasını sağlayacak.

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