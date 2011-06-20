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Metin Duyar

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20 Haziran 2011

Yunanistan çıkmazı

Yunanistan krizi devam ediyor. Hükümetinin ikinci dış yardım...



Yunanistan krizi devam ediyor. Hükümetinin ikinci dış yardım paketi karşılığında gerekli taahhütleri  vermekten kaçınması ve hükümetten gelen istifalarla politik riskin de devreye  girmesiyle, ülkenin temerrüde düşmesi daha ciddi bir olasılık olarak  fiyatlanmaya başladı. 
Her ne kadar Başbakan Papandreu yeni  kabinenin güven oylamasının Salı akşamına kadar sonuçlanacağına ilişkin  açıklamada bulunsa da, dış yardımının onaylanması için gerekli olan hükümet  kararlılığının görülüp görülmeyeceğine ilişkin endişelerin giderilmesinde  yeterli olmadı. 
Bilindiği gibi, Temmuz’da ilk alınan  dış yardıma ilişkin kredi diliminin serbest bırakılması bekleniyordu. Bu  beklenti, kredinin AB maliye bakanlarının 19-20 Haziran zirvesinde  onaylanmasıyla serbest bırakılması şeklinde devam ediyor. Bunun gecikmemesi  önemli; çünkü hükümetin mevcut piyasa koşullarından borçlanarak ödemelerini  gerçekleştirmesi mümkün değil.
Ayrıca 11 Temmuz’a kadar, yeni  kurtarma paketinin ana unsurları üzerinde uzlaşılarak onaylanması bekleniyor.  Detayların ise Eylül ayına kadar belirlenebileceği düşünülüyor. 
Ülkenin borç krizinde ilk rahatlamayı, yeni  hükümetin güvenoyu alması ve gerekli mali tedbirler konusunda parlamento  onayının gerçekleşmesi sağlayacak. Temmuz diliminin de serbest bırakılmasıyla  kısa vadede ülkenin temerrüde düşme riski ortadan kalkmış olacak.

Likidite desteği beklentileri artıyor

Ekonomik  verilerden gelen farklı sinyaller, görünümle ilgili kafa karışıklığının devam  etmesine neden oluyor. Dün ABD’den konut ve işsizlik verileri ılımlı  gelerek rahatlama sağlamasına karşın, Haziran Philly Fed endeksinin sürpriz  bir şekilde “eksi” bölgede yer alması görünümdeki bu rahatlığın  kısa süreli olmasına neden oldu. 
Haziran ayına ilişkin NY Fed imalat ve  Philly Fed gibi endekslerden sürpriz zayıf sinyaller gelmesi, Fed’in  gelecek haftaki faiz toplantısında gevşek para politikasını sürdürme  konusundaki baskıların artmasına neden olabilir. 
Büyümeden gelen farklı sinyallere karşın  ham petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) petrol  talebine yönelik tahminini yükseltmesi ve OPEC’in yedek kapasite  seviyesine ilişkin tahminini indirmesiyle 95 dolar civarında tutunmayı  başardı.
Ancak, geçtiğimiz cuma Japonya’nın deprem sonrası yeniden  inşa faaliyetlerine yönelik endişelerle 94 dolar civarına  gevşemiş  görünüyor.
Altın fiyatları 1.550 dolar seviyesinin  geçilememesi nedeniyle gevşeme baskısı altında kalmaya devam etse de, borç ve  büyüme endişelerinin yükseliş çabasını da beraberinde getirdiği kesin.

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