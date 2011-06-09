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Metin Duyar

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09 Haziran 2011

Üretimdeki ılımlı yavaşlama devam eder mi?

Küresel desteğin yanı sıra, ekonomi yönetiminden para politikasıyla...


Küresel desteğin yanı sıra, ekonomi  yönetiminden para politikasıyla ilgili güven verici açıklamalar, seçim öncesi  haftada bulunulmasının da etkisiyle, iç piyasaların güçlenme hareketini  sürdürmesini sağlıyor.
BDDK daha  aktif olacak ”Başbakan Yardımcısı Babacan, ekonomi yönetiminin para politikası önlemlerinin  cevap vereceğine yönelik inancını koruduğunu açıkladı. 
Özellikle  krediler tarafında hedeflenenden yavaş bir süreç görülmesi durumunda,  BDDK’nın daha aktif olacağını ve banka bazında önlemlerin gündeme  gelebileceğini de belirtti.  
Bu sözlerden; vergi artışı yoluyla maliye politikası  tedbirlerinin son çare olarak düşünüldüğünü anlıyoruz.
Bu ay sonunda açıklanacak ilk çeyrek büyüme  rakamı ise, % 10’un hafif üzerinde bekleniyor. Büyümede yavaşlamanın  üçüncü çeyrekten itibaren belirginleşebileceği; ancak tüm yıl büyüme oranının  % 4,5’lik hedefin üzerinde, % 6 seviyesinde olabileceği tahmin  ediliyor.
Üretimde ki ılımlı yavaşlama devam ediyor
Sanayi üretiminde yıllık büyüme oranı, baz etkisi nedeniyle % 8,4 gibi yüksek bir seviyede kalmış olsa da, düzeltilmiş aylık üretim verileri son üç aydır ılımlı yavaşlamanın devam ettiğine işaret ediyor.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış üretim endeksi, Ocak ayındaki zirvesinden bu yana % 2,9 geriye gelmiş durumda. 
Para politikasında iç talepteki artışı dizginlemeye yönelik alınan önlemlerin - arzu edilen hızda olmasa da - etkili olmaya başladığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki aylarda yavaşlama etkisi daha da belirginleşebilir. 
Mevsimsel unsurların olumlu yönde işlediği Mayıs ayında, düzeltilmemiş rakamlarda üretim seviyesinin yükseldiği gözlenebilecek olsa da, mevsim etkilerinden arındırılmış endeks değerinin aşağı hareketini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. 
Üretimde gözlenen ılımlı yavaşlama hareketinin para politikası tarafındaki endişeleri kalıcı olarak yatıştırması ise, ancak bu yavaşlamanın krediler tarafına da yansıması durumunda olacaktır. Bunun için de, mevcut durumda % 35’ler düzeyinde olan kredilerdeki yıllık artış oranının önümüzdeki dönemde % 25’lere inen bir trend içine girmesi gerekiyor. 
Bu yönde somut sinyaller alınana kadar da, iç dinamiklere yönelik iyimserliğin temkinli bir tutum içinde gelişmesi beklenebilir.

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