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Metin Duyar

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15 Eylül 2010

Uluslararası piyasalarda hava iyimser, altın fiyatları sakin

Çin’den gelen olumlu sanayi üretim verisi ve Avrupa’da hafta sonu gerçekleştirilen Basel III görüşmelerinin...


Çin’den gelen olumlu sanayi üretim verisi ve Avrupa’da hafta sonu gerçekleştirilen Basel III görüşmelerinin, bankaların sermaye oranlarının artırılması gerektiği yönünde uzlaşma getirmesi ile uluslararası  piyasalar haftaya olumlu bir başladı.
Ancak, bu olumluluğun yarattığı sakin hava,  önümüzdeki günlerde açıklanacak kritik veriler öncesinde spekülatörlerin risk iştahını kaçırmış değil.

Altın piyasaların da son durum
Altın fiyatlarında  uluslar arası piyasalar oldukça sakin bir haftaya girdi.  Global düzenleyici kurumlar arasında banka sermaye kuralları üzerine varılan anlaşmaya, altın piyasasının tepkisi fazla olmadı.  
Piyasalardaki risk iştahının artmasına sebep olan gelişme ise, Çin’in endüstriyel üretim verisindeki artış ve Ağustos ayındaki parasal büyüme oldu. Çin hükümetinin banka kredilerini ve konut spekülasyonunu kısıtlamaya yönelik çabalarına karşın sağlam ekonomik büyümenin sürdüğü görülmekte.  Çin’in güçlü çıkan imalat verisi ve yeni global bankacılık kurallarına dair iyimserliği, aynı zamanda  hisse senedi piyasalarını da yükseltti. 

Kaynak:http://www.kitco.com
COMEX Borsası’nda işlem gören Aralık vadeli altın kontratı Cuma gününe göre 60 cent’lik artışla 1,247.10 $/ons’tan kapanırken 1,242.30 – 1,251 $/ons aralığında seyretti. 
Altın fiyatların da sakin seyir devam ederken, gümüş fiyatları yükseliş devam etmekte. 
Pazartesi günü ABD piyasalarında işlem gören vadeli gümüş kontratları güçlü yatırım talebi üzerine Mart 2008 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. 
Pazartesi günü COMEX Borsası’nda işlem gören Aralık vadeli gümüş kontratı Cuma gününe göre 30.6 cent’Lik artışla 20.151 $/ons’tan kapanırken ekonomik iyimserliğin endüstriyel metalleri yükseltmesi etkili oldu. New York piyasasında spot gümüşün kapanışı 20.01 $/ons’tan gerçekleşti.


Kaynak:http://www.kitco.com 

Platin fiyatları da artıyor
NYMEX Borsası’nda işlem gören Ekim vadeli platin Cuma gününe göre 7.40 $’lık artışla 1,549.90 $/ons’tan kapanırken spot platin de 1,547.50 $/ons’tan kapandı. NYMEX Aralık vadeli paladyum Cuma gününe göre 9.95 $’lık artışla 529.80 $/ons’tan, spot paladyum da 530 $/ons olarak gerçekleşti.

 Kaynak:http://www.kitco.com/charts/techcharts_platinum.html

Hindistan ve Çin’den altın talebi düşük 

Hindistan ve Çin gibi ülkelerden gelen fiziki talebin mevsimsel bir artış kaydetmesi beklenirken, altın Pazartesi günü Asya piyasalarında düşüş eğilimindeydi. Çin’den gelen ekonomik veriler global ekonominin kötüleştiğine dair korkuları dağıtırken altına talebinin de düşmesinde etkin oldu.
Çin’de talebin düşmesinin diğer sebebi ise, ağustos ayında endüstriyel üretimin artış kaydetmesi  ve parasal büyüklüklerde  beklentilerin  aşılması. Asyalı  analistlerin genel yorumu;  altının yakın vade de baskı altında kalabileceği, ancak  ileriye yönelik yükseliş trendinin bozulmadığını yönünde.

Avrupa piyasaları sakin
Altın, pazartesi günü Avrupa piyasalarında 1,246.65/1,247.45 $/ons’tan işlem gördü. Çin’den ve ABD’den gelen cesaret verici ekonomik veriler Avrupa piyasasında güven arttırırken Basel III toplantılarında Avrupa merkez bankalarının aldığı kararlarda altın fiyatının çıkışını engelledi. 
Bildiğiniz gibi,  ''Basel III'' olarak adlandırılan yeni sermaye kuralları ile bankaların finansal yapısının güçlendirilmesi ve bir başka krizin önlenmesine yardımcı olmak için aşırı risk alımının engellenmesi amaçlanıyor.
Yeni sermaye kurallarına göre, bankaların, ellerinde tutması istenen sermayenin risk taşıyan varlıklara oranı yüzde 2’den yüzde 7’ye çıkartılacak.  Anlaşmaya göre, bankaların sermaye oranlarını artırmak için 1 Ocak 2013 yılından itibaren altı yıl süreleri olacak.

Görünen o ki,  uluslar arası piyasalarda son  gelişmeler iyimser havayı arttırsa da, üçüncü çeyrekle ilgili yeni bilgiler bugün itibariyle Avrupa bölgesinden gelmeye başlıyor.
Almanya’da Eylül ZEW endeksine yönelik beklentiler, cari durumda bir önceki aya göre toparlanmaya işaret ederken; beklenti endeksi gerilemenin devam edebileceğini gösteriyor. Beklentilere göre daha zayıf bir gerçekleşme, şimdiye kadar ekonomik veriler anlamında göreceli olarak sağlam durabilmeyi başarabilmiş Avrupa bölgesine yönelik endişelerin oluşmasına neden olabileceği görüşü baskın.
Avrupa bölgesinden diğer bir veri, Temmuz sanayi üretimi. Bir önceki ay daralan üretimin Temmuz’da artış göstermesi bekleniyor. Ancak, bölgenin önemli lokomotiflerinden Almanya’da geçen hafta açıklanan sanayi üretimi ve sipariş verilerinin beklentilerin altında kaldığı hatırlanacak olursa, aşağı yönlü riskler olduğu söylenebilir.
ABD ekonomisinde ise, Ağustos perakende satışlar ve Temmuz iş envanterleri açıklanacak. Beklentiler artış yaşanması yönünde.
Avrupa bölgesinden sonra, ABD ekonomisinden de Eylül verileri yarın itibariyle gelmeye başlayacak. Çarşamba günü NY Fed imalat, Perşembe Philly Fed ve Cuma Michigan tüketici güveni endeksi verileri. 
Ekonomik aktivitenin hareketlendiği Eylül ayında tüm bu endekslere yönelik beklentiler, önceki aya göre bir toparlanmanın gerçekleşeceği varsayılarak oluşturulmuş. 
Bakalım verilerden ne çıkacak…
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