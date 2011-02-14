Uluslararası piyasalarda bu hafta

Çin’in kademeli faiz artışı

Küresel ekonomideki toparlanma sürecinin enflasyonda yarattığı baskı karşısında faiz artışlarının gündeme gelmesi, hem hisse senedi hem de emtia fiyatlarındaki yukarı hareketin sürekliliği konusunda dikkatli olmayı gerektiriyor.

Özellikle, Çin’deki “kademeli faiz artış” politikasının devam etmesi, piyasaların yukarı yönünü koruması açısından oldukça kritik. Bu hafta açıklanacak enflasyon rakamı da, bu politikanın korunup korunmadığı açısından önemli bir test olacak.

Hatırlanacağı üzere, Çin’de yıllık enflasyon Kasım 2010’daki % 5,1’lik tepe noktasından Aralık ayında % 4,6’ya gerileyerek endişeleri yatıştırır bir görüntü vermişti. Ancak, bu seviye bile, 1994-2010 dönemi ortalama enflasyon rakamı olan % 4,25’in üzerinde kaldığı ve enflasyondaki düşüş hareketi geçici olarak düşünüldüğünden, geçen yılın sonuna doğru bir faiz artırımı gerçekleşmişti.

Geçen haftaki faiz artışında da, bu hafta açıklanacak Ocak enflasyon rakamlarında yıllık oranın % 5,4’e çıkacağı beklentisinin etkili olduğunu düşünüyorum.

Yeni haftanın başında, beklentinin altında enflasyon rakamı spekülasyonu yapıldığı görülüyor. Ancak, yüksek bir rakam görülmesi halinde, yeni bir faiz artırımı beklentisi güçlenip, emtialar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

AB borçlanmalarının baskısı

Sorunlu AB ülkelerinin borç takvimi gelecek aya kadar rahat görünse de, yüklü ödemeler öncesinde gereğinden fazla borçlanma eğilimi belirebilir.

Tabii ki piyasa koşullarının uygun şartlar sağlaması halinde.

Bu hafta, Yunanistan’ın 13 haftalık bono, İspanya’nın 9 ve 16 yıllık tahvil, Portekiz’in Nisan ve Haziran’a ait geri alım ihaleleri yakından takip edilecek.

Kurtarma paketinin artırılması için ana koşul olarak öne sürülen kapsamlı reform paketinde istenen ilerlemenin sağlanmaması halinde, piyasa faiz oranlarında yükseliş belirginleşebilir. G20 maliye bakanlarının bu haftaki toplantısı yakından takip edilmeli.

Hareketlenen veri gündemi

Geçen haftanın sakin gündeminden sonra, bu hafta yoğun bir veri gündemi var.

ABD’de 25-26 Ocak toplantısına ait tutanaklar, Şubat Philly Fed, NY Fed imalat, inşaatçılar birliği verileri, Ocak ev başlangıçları, inşaat izinleri, perakende satışlar, enflasyon, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, öncü göstergeler, Aralık stoklar, sermaye girişleri; Avrupa’da ise son çeyrek büyüme, Şubat tüketici güveni, ZEW endeksi, Aralık sanayi üretimi, dış ticaret rakamları açıklanacak.

Güçlü ekonomik veriler, risk unsurlarına karşı piyasaların kırılganlığını azaltabilir.

Altın Cuma günü Avrupa piyasalarında 1,362.50/1,363.00 $/ons’tan işlem gördü. Dolardaki değer artışları ve son açıklanan güçlü ekonomik verilerin diğer varlıklara talebi artırmasından sonra, metale karşı yatırım talebini zayıflatmış oldu.

Menkul kıymetler gibi varlıklara karşı artan risk iştahı altını, 1,345 – 1,368 $/ons aralığında tutacak gözüküyor.

