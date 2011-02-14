T24 LogoT24 Logo

Metin Duyar

-@t24.com.tr

14 Şubat 2011

Uluslararası piyasalarda bu hafta

Çin’deki “kademeli faiz artış” politikasının devam etmesi, piyasaların yukarı yönünü koruması açısından oldukça kritik

 

Çin’in kademeli faiz artışı

Küresel ekonomideki toparlanma sürecinin enflasyonda yarattığı baskı karşısında faiz artışlarının gündeme gelmesi, hem hisse senedi hem de emtia fiyatlarındaki yukarı hareketin sürekliliği konusunda dikkatli olmayı gerektiriyor.

Özellikle, Çin’deki “kademeli faiz artış” politikasının devam etmesi, piyasaların yukarı yönünü koruması açısından oldukça kritik. Bu hafta açıklanacak enflasyon rakamı da, bu politikanın korunup korunmadığı açısından önemli bir test olacak.

Hatırlanacağı üzere, Çin’de yıllık enflasyon Kasım 2010’daki % 5,1’lik tepe noktasından Aralık ayında % 4,6’ya gerileyerek endişeleri yatıştırır bir görüntü vermişti. Ancak, bu seviye bile, 1994-2010 dönemi ortalama enflasyon rakamı olan % 4,25’in üzerinde kaldığı ve enflasyondaki düşüş hareketi geçici olarak düşünüldüğünden, geçen yılın sonuna doğru bir faiz artırımı gerçekleşmişti.

Geçen haftaki faiz artışında da, bu hafta açıklanacak Ocak enflasyon rakamlarında yıllık oranın  % 5,4’e çıkacağı beklentisinin etkili olduğunu düşünüyorum.

Yeni haftanın başında, beklentinin altında enflasyon rakamı spekülasyonu yapıldığı görülüyor. Ancak, yüksek bir rakam görülmesi halinde, yeni bir faiz artırımı beklentisi güçlenip, emtialar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

 

AB borçlanmalarının baskısı

 Sorunlu AB ülkelerinin borç takvimi gelecek aya kadar rahat görünse de, yüklü ödemeler öncesinde gereğinden fazla borçlanma eğilimi belirebilir.

Tabii ki piyasa koşullarının uygun şartlar sağlaması halinde.

Bu hafta, Yunanistan’ın 13 haftalık bono, İspanya’nın 9 ve 16 yıllık tahvil, Portekiz’in Nisan ve Haziran’a ait geri alım ihaleleri yakından takip edilecek.

Kurtarma paketinin artırılması için ana koşul olarak öne sürülen kapsamlı reform paketinde istenen ilerlemenin sağlanmaması halinde, piyasa faiz oranlarında yükseliş belirginleşebilir. G20 maliye bakanlarının bu haftaki toplantısı yakından takip edilmeli.

 

Hareketlenen veri gündemi

Geçen haftanın sakin gündeminden sonra, bu hafta yoğun bir veri gündemi var.

ABD’de 25-26 Ocak toplantısına ait tutanaklar, Şubat Philly Fed, NY Fed imalat, inşaatçılar birliği verileri, Ocak ev başlangıçları, inşaat izinleri, perakende satışlar, enflasyon, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, öncü göstergeler, Aralık stoklar, sermaye girişleri; Avrupa’da ise son çeyrek büyüme, Şubat tüketici güveni, ZEW endeksi, Aralık sanayi üretimi, dış ticaret rakamları açıklanacak.

Güçlü ekonomik veriler, risk unsurlarına karşı piyasaların kırılganlığını azaltabilir.

Altın Cuma günü Avrupa piyasalarında 1,362.50/1,363.00 $/ons’tan işlem gördü. Dolardaki değer artışları ve son açıklanan güçlü ekonomik verilerin  diğer varlıklara talebi artırmasından sonra, metale karşı yatırım talebini zayıflatmış oldu.

Menkul kıymetler gibi varlıklara karşı artan risk iştahı altını, 1,345 – 1,368 $/ons aralığında tutacak gözüküyor.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

Yazarın Diğer Yazıları

Altın fiyatları baskı altında

Almanya ve Fransa’nın 2 trilyon Euro’luk fonda anlaştıkları haberi küresel...

Altında güçlü bir hareket beklenmiyor

Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve Yunanistan

Altında 1500 dolar eşiği kritik

Bu ayın başlarında 1,920.30 $/ons ile rekor seviyeleri gören altın bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24