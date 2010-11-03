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Metin Duyar

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03 Kasım 2010

Uluslararası piyasalar toparlanıyor

ABD ara seçimleri öncesinde, para politikalarının ekonomilere desteğine yönelik olumlu beklentiler olması...

ABD ara seçimleri öncesinde, para politikalarının ekonomilere desteğine yönelik olumlu beklentiler olması, uluslararası piyasalarda iyimserliği artırdı bu  hafta.   Çin’de  iyi çıkan  imalat verileri de iyi havanın  diğer bir destek unsuru oldu. 
ABD’de beklentilerin altında kalan Eylül kişisel gelir ve harcamaların olumsuz etkisi sınırlı kalırken; güçlü Ekim ISM imalat endeksleri risk iştahının sürmesini sağladı. Ancak, JP Morgan ile ilgili mortgage işlemlerine yönelik soruşturma yapılabileceği haberi ile satış eğilimi arttı biraz.  Güçlü ABD verileri ile, Euro-dolar paritesi 1,39’un altına gerilerken, ekonomik görünüme yönelik olumlu sinyaller ham petrol fiyatları 83 doların üzerine çıkardı.
Piyasalara ek likidite enjeksiyonu beklentisiyle geçen haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları ise,  iyimser verilerle 1.350 dolar civarına geriledi.
Pazartesi günü ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları %0.5 değer kaybederek iki haftanın en yüksek seviyelerinden gerilemiş oldu. Piyasanın kendini ara seçimlere ve merkez bankası politik kararlarına hazırlamakta.
ABD ve Çin’den gelen endüstriyel veriler de ekonomik toparlanmanın yolda olduğuna işaret etmekte ve dolar da güçlendirmekte. Oysa son iki ay içerisinde Fed’in ikinci bir miktarsal gevşemeye gideceği beklentisiyle dolar % 7 değer kaybetmişti. Reuters anketine göre Pazartesi günü itibariyle çoğu ekonomist Fed’in QE2 kapsamında ayda 80 milyar $ ile 100 milyar $ arası varlık satın almasını beklemekte. Toplam alımlara ait tahminler ise 250 milyar $ ile 2 trilyon $ arasında değişmekte.
Bu kadar geniş bir aralık piyasanın ne kadar gevşeme olacağına dair kararsız olduğunu göstermekte. Bazı uzmanlar ise, altının Ağustos ayından sonra  % 16 değer kazanarak 1,388 $/ons’un üzerinde rekora ulaşmasından sonra en azından hafif bir düzeltme yapabileceğini söylemekte.

Güney Afrika’nın Harmony Gold Co Ltd. şirketi altın fiyatında yükseliş beklentisinde olduğunu ve gelecek yıl fiyatları 1,500 $/ons bölgesinde görmeye devam edeceğini yorumunu yaptı. Piyasada şu an ki hedef ise  1,400 $/ons. 

Bu haftanın verileri  

 ABD’de 2012 genel seçimler öncesinde  yapılan  ara seçimlerde, Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi ve Senato’daki kontrolünü ne oranda koruyabileceği  oldukça önemli.  Genel beklenti, Senato’da % 59 olan ağırlığın % 51 civarına inebileceği; Temsilciler Meclisi’nde ise çoğunluğun Cumhuriyetçilere geçebileceği yönünde. Obama hükümetinin öngörülenden daha fazla bir zayıflamayla karşılaşması, hem kısa vadede ABD borsalarına yönelik risk iştahı açısından hem de orta vadede reformların yapılması açısından olumsuz bir etkiye neden olabilir.
Açıklanacak bilançolar tarafında BP, Pfizer, Kellogg ve MasterCard sonuçları önemli. Ekonomik veri olarak Avrupa’daki Ekim imalat endeksleri ön plana çıkabilir. Verilerin beklenen iyileşmeyi yansıtmaması durumunda, paritedeki aşağı hareket devam edecektir.

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