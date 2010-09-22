Uluslararası piyasalar oldukça temkinli

Asya piyasası



Bu hafta piyasalar neye odaklı?

İrlanda’nın başını çektiği AB borç sorunu ile ilgili endişelerin yatışması sonucu, küresel piyasalardaki toparlanma çabası devam etmekte. Ancak, dünkü Fed’in faiz toplantısına yönelik temkinli bekleyiş ve haftanın kalan günlerindeki kritik veri takvimi nedeniyle, piyasalardaki olumlu hava yerini, temkinli bir hava hakim.ABD’de geçen hafta hayal kırıklığı yaratan Eylül verilerinden sonra, ulusal inşaatçılar derneği NAHB verisi de zayıf kaldı. Bu verilerde, Euro-dolar paritesi 1,30-1,31 aralığında kalırken, ham petrol fiyatları 76 dolara doğru bir yükseliş gösterdi. Altın fiyatları ise, belirsizlik algılamasının ağır basmasıyla 1.280 doların üzerinde yeni rekor seviyelere ulaştı.Pazartesi günü ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları üçüncü kez rekora ulaştı. ABD’de konut inşaatı güveninin zayıf çıkması ve zayıflayan dolar metalin yatırım cazibesini artırdı. COMEX Borsası’nda işlem gören Aralık vadeli altın kontratı Cuma gününe göre 3.30 $’lık artışla 1,280.80 $/ons’tan kapanırken 1,285.20 $/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.ABD Piyasası, salı günü yapılacak olan ABD Merkez Bankası’nın toplantısına odaklanmış durumda aslında. Gerçi, Fed’in yeni ekonomik teşvik programları sunması beklenmese de, ekonomik toparlanmanın duraksaması durumunda bu yılın ilerleyen bölümünde büyük miktarda ABD hazine bonoları alımına gidilebilineceği ve bu hamlenin ise altının cazibesini daha da arttırabileceği düşünülmekte. Fed’in miktarsal gevşemeye doğru yönelebileceğine beklentisi yine güçlü bir beklenti, bu ise altın piyasasının yönü için önemli bir haber.Gelelim Avrupa piyasasına; Pazartesi günü Avrupa piyasalarında altın, 1,281.25/1,282 $/ons’tan işlem gördü. Global ekonominin sağlığına dair yeni endişeler altının 1,283.25 $/ons ile yeni bir rekora ulaşmasını sağladı.TheBullionDesk.com yorumunda yükseliş trendinde olan altın için 1,300 $/ons seviyesi göstermekte. Piyasanın genel havası Avrupa’daki kamu borcu endişelerinin yeniden gündeme gelebileceği yönünde. Yön için ise, ABD’nin yeni konut verisi ve ABD merkez bankasının salı günkü toplantısında yeni bir para politikası ortaya koyup koymayacağı beklenmekte.Asya piyasalarında işlem gören altın rekor seviyesine yakın seyretti. Yatırımcılar ekonomik toparlanmaya dair endişelerini sürdürürken ABD’de daha fazla kantitatif gevşek para politikası uygulanacağına dair spekülasyon, fiyatlara destek sağladı.Cuma günü ABD’den gelen zayıf veri altını tüm zamanların yeni en yüksek seviyesine ulaştırdı Asya piyasalarında.Asyalı yatırımcılar; ABD’de enflasyon baskıları, Fed’in Salı günkü toplantısında daha fazla kantitatif gevşemeye gideceğine dair spekülasyonlar ve diğer taraftan Avrupa’dan yayınlanacak bir dizi ekonomik verinin yaratacağı etkiyi hesap etmekte çoğunlukla.Dünyanın en büyük altına dayalı borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust’ın altın varlıklarının 17 Eylül tarihi itibariyle 6.079 ton artarak 1,300.825 tona yükseldiği açıkladı.Piyasalar, gelecek birkaç ay içerisinde Çin’den gelen talebin güçlü kalmasını beklemekte. Çin’de yıl sonu tatil sezonunun fiziki piyasa için iyi olacağı, bunun yanı sıra Hindistan’dan da daha fazla fiziki talep düşünülmekte.Fed’in dünkü toplantı öncesinde, politika faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmezken, büyüme görünümüne yönelik değerlendirmeleri ve ekonomik projeksiyonlarda herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği oldukça önemli. Ayrıca, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla tahvil alım miktarında artırım gibi ek parasal tedbirleri gündeme getirip getirmeyeceği de özellikle takip edilecek.Ancak asıl önemlisi, ek önlemlerin gündeme gelmesi durumunda bunun nasıl bir algılama yaratacağı. Kısa vadeli piyasalara destek etkisi mi, yoksa orta vade de büyüme görünümünün olumsuza doğru kaymasının yaratacağı endişeli havanın mı daha baskın olacağı.İkinci etki daha güçlü bir olasılık.Faiz toplantısı öncesinde temkinli yaklaşımın hakim olmasını beklenirken, ABD sorunlu konut sektöründen gelecek Ağustos inşaat izinleri ve ev başlangıçlarının dalgalanmalara neden olabilir.Avrupa borç sorununun yeniden konuşulmaya başlanmasıyla, sorunlu ülkelerin kamu borçlanmaları daha fazla ilgi çekiyor. Özellikle Salı günü Yunanistan’ın 3 aylık bono ihalesi ve İrlanda’nın gerçekleştireceği 1,5 milyar Euro’luk borçlanma sonuçları, bölge ekonomisine yönelik endişeleri ne yönde etkileyeceği açısından önemli olacak.