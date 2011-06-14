Uluslararası piyasalar beklemede



Uluslararası piyasalar piyasalardaki tedirginliğe karşı, “bekle-gör” stratejisi izlemeyi tercih ediyor.

Sebep; piyasadaki yavaşlamada, Japonya depremi ve yüksek enerji maliyetlerinin önemli bir etkisinin olup olmadığı; dolayısıyla yılın ikinci yarısında Japonya’da beklenen toparlanma ve enerji fiyatlarındaki düzeltmenin etkisiyle tekrar bir iyileşme sürecine girilip girilmeyeceğine yönelik sinyallerin net olmaması.

Geçen haftanın sakin dolayısıyla ekonomik görünüme katkı sağlayamayan veri gündeminden sonra, bu hafta yoğun açıklamaları içeren kritik bir takvimle karşı karşıyayız. Mayıs verilerine ek olarak, Haziran ayına ait önemli ipuçları alabileceğiz.

Nisan-Mayıs dönemindeki sert yavaşlamadan sonra, düşüşün hız kesmesi ve sınırlı da olsa iyileşmenin gözlenmesi, ekonomik büyüme endişelerini dolayısıyla yeni bir parasal genişleme süreciyle ilgili baskıları azaltacaktır. Aksi halde, piyasalardaki zayıflama eğilimi daha da belirginleşebilir

AB maliye bakanlarının 19-20 Haziran zirvesinde onaylanması beklenen Yunanistan’ın yeni destek paketinin bu hafta içinde son şeklini alması bekleniyor.

Yunanistan hükümetinin yapıcı ve hızlı bir yaklaşım sergilemesi kritik unsur.



İç piyasa durum



İç piyasaların 12 Haziran seçimlerine, sürprizlere açık olmakla birlikte politik riskin ciddi anlamda fiyatlanmadığı bir algılamayla girildiğini biliyoruz. Dolayısıyla yeni politik tablonun, oy oranları farklılaşmakla birlikte, seçim öncesi anketlerin yansıttığına paralel bir şekilde, iktidardaki partinin ağırlığını devam ettirdiği üç partili (artı bağımsızlar) bir meclisle sonuçlanması piyasalar açısından kısa vadede kalıcı bir trend etkisi yaratmayacaktır.

Seçimlerin geride bırakılmasıyla, para politikası gelişmelerine daha odaklı bir piyasa dinamiği görmeyi bekliyoruz. Para Politikası Kurulu’nun 23 Haziran faiz toplantısı öncesinde, para politikası etkilerine ilişkin duyarlılık artabilir. Bu çerçevede, bugün açıklanacak Nisan ödemeler dengesinden gelecek sinyaller önemli olacak; haftalık kredi verileri ise gereken rahatlamayı sağlayamayacak.

Enflasyon tarafında ise, Mayıs şokundan sonra, özellikle gıda fiyatlarında beklenen düzeltmenin yaşanıp yaşanmadığı manşet enflasyonun seviyesi açısından önemli olacak. Giyim fiyatlarındaki mevsimsel düşüşlerin öne çekilmiş olması, petrol fiyatlarındaki gerileme gibi gelişmeler -kalıcı olması halinde- Haziran enflasyonu için iyimser bir tablo yaratabilir.



