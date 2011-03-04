Şubat ayı enflasyonunda gıda etkisi



Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, Şubat ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,73, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 1,72 arttı.

Şubat ayı enflasyon verileri değerlendirildiğinde, gıda fiyatlarının baskısı beklenilen şekilde oldu. Şubat enflasyonunda % 0.73 olan TÜFE oranı ise beklentilerin üst bandında gerçekleşti.

Enflasyondaki yükselişin ana nedenlerini ele alırsak;

İşlenmemiş gıda fiyatlarında % 4’ün üzerinde görülen artış ve bunun yanında petrol fiyatlarındaki yükselişin birincil etkileri ile kurdaki değer kaybının sınırlı da olsa yansıması karşımıza çıkıyor.

Çekirdek enflasyona bakıldığında, Merkez Bankası’nın özel göstergesinde geçen Kasım ayından beri yükseliş trendinde olduğu görülüyor. Yıllık artış oranı 2010 yılı Ekim ayı sonunda % 2,5’e inmişken, Şubat sonunda % 3,78’e yükseldi. Önümüzdeki aylarda bu yükselişin devam etmesi beklenirken orta vadeli görünüm söz konusu olduğunda ani politika değişikliğine neden olacak bir bozulmadan bahsetmek için erken. Öncelikle, kurdan yansıma etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Kira başta olmak üzere hizmet enflasyonunda olumlu görünüm devam ediyor. Çekirdek enflasyonda yıllık oran hala düşük seviyelerde. TÜFE enflasyonu da % 4,16. Önümüzdeki aylarda özellikle ikinci çeyrekte yükseliş trendi gösterse de, yıl sonu rakamının % 6,8 seviyesinde olacağı öngörülüyor. Burada kritik nokta, özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş trendinin kalıcı olmaması ve ikincil etkilerinin kontrol altında kalabilmesi. Ortadoğu risk unsuru olumsuz yönde geliştiği takdirde, enflasyonla ilgili risklerin de artması kaçınılmaz.

Bu ayki faiz toplantısına gelecek olursak, Merkez Bankası’nın ne politika faiz oranlarında ne de munzam karşılık oranlarında değişiklik yapmayacağı beklentimizi koruyoruz.



