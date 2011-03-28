

Çin merkez bankasının AB borç sorununun yayılabileceğine yönelik endişeli açıklamalarına karşın, küresel piyasalar geçen hafta güçlü duruşunu devam ettirdi.

ABD’den gelen güçlü son çeyrek büyüme rakamı ve Oracle’a ait yüksek kar tahmini iyimserliği destekledi.

Ayrıca, Portekiz’in devam eden olumsuz yaklaşımına karşın, fondan yardım talebinde bulunacağına yönelik devam eden inanç da borç sorunu endişelerinin kontrol altında kalmasını sağladı.

Bu arada, AB kurtarma fonunun Haziran itibariyle tüm imkanının borçlanma için kullanılabileceği netleştirildi.

AB borç sorunu çözümünün öteleniyor oluşu, ABD’den gelen güçlü büyüme rakamının da etkisiyle Euro-dolar paritesinde 1,41’in altına bir gerilemeyle daha fazla hissedildi.

Ortadoğu’da NATO şemsiyesi altında birleşme ile tansiyonun yatışması ve Dolar’da gözlenen sınırlı toparlanmayla ham petrol fiyatları 105 dolara hafifçe geriledi.

Altın fiyatları ise 1.430 dolar civarındaki seyrini sürdürdü.



Portekiz’den önlem paketine destek

Portekiz’in dış yardım alması konusunda artan baskılar karşısında, muhalefetin seçimlere kadar önlem paketine destek vereceğine yönelik açıklaması endişeleri azaltabilir. Seçimlerin iki ay içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor.

İrlanda’da ise bu hafta stres testi sonuçları açıklanması beklenirken, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ile özel bir mali desteğin sağlanması konusunda görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. AMB’nin sorunlu ülkelerin bankalarına uzun vadeli likidite sağlama konusunda bu hafta açıklama yapması bekleniyor.



Ekonomik verileri likidite penceresinden değerlendirme

Bu hafta özellikle ABD’den gelecek Mart tarım dışı istihdam verisi, Fed’in yavaş çıkış stratejisini destekleyip desteklemeyeceği açısından önemli olacak.

Geçen ay ciddi bir istihdam artışı yaşanmıştı. Bu ay da hafif bir gerileme yaşanmasına karşın yine de olumlu bir rakam bekleniyor. Beklenti civarında bir rakam, Fed’in hem güvenilirliği hem de likidite desteği açısından piyasalardaki yükselme çabasını destekleyecektir. Ancak, beklentinin üzerinde güçlü bir rakam, Fed’in piyasaların gerisinde kaldığı endişesi yaratabilir.

Bugün ise, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar hem ekonomik aktivite hem de enflasyon sinyalleri açısından önemli olacak. Çekirdek PCE’nin aylık bazda % 0,1’den % 0,2’ye çıkması bekleniyor. Fiyat artışının ılımlı bir düzeyde kalması piyasalar açısından destekleyici olacaktır. Ayrıca, bekleyen ev satışları, konut sektöründeki kırılganlığın devam edip etmediği açısından önemli olacak.

Hafta başında, Portekiz ve İrlanda haberlerinin yanı sıra, Mısır borsasındaki toparlanma olumlu faktörler olarak dikkat çekiyor. Ancak, Japonya’daki nükleer krizle ilgili olarak yüksek çıkan radyasyon seviyesi temkinli bir tutuma neden olabilir.



