Piyasalarda 'söz' işe yaramıyor



Altın fiyatları yükseliş trendini koruyarak 1.850 dolara aşarak yeni rekor seviyelere ulaştı.

Yükselişte, ABD'de bozulan ekonomik görünüm ve Avrupa bankalarının durumu hakkındaki endişelerle artan güvenli liman arayışı en büyük etken bildiğiniz gibi.

Ancak, gelinen bu fiyatlarda, ‘şişkinlik’ de çokça dillendirilmeye başladı piyasalarda. Takip edenler bilecektir, ileriye dönük endişeleri hedge etmek amacıyla yoğun bir şekilde altın alanlar genel olarak trend takip eden hedge fonları. Nitekim, 1800 dolar civarı akıllı para (Soros, Gartman vs.) altın piyasasından çekilmeye başladılar.

Bu yılın 2. çeyreğinde fiziki talep %17 azalırken yatırım talebi %37 azaldı. Potansiyel bir tehlike ise Portekiz, İspanya ve İtalya Merkez Bankalarının, yağmurlu gün için sakladıkları rezerv altınlarını satma dedikodusu.

Artık gerileme olasılığı çok yükseldi ama buna rağmen açığa satış yapmak çok tehlikeli. Zira, bu piyasa tozu dumana katan boğa piyasası ve biraz gerilediğinde alıcılar öne çıkıyor ve fiziki talep artıyor.

Önerimiz pozisyon alırken çok dikkatli olunması artık.

Gelelim diğer piyasalara.

Borç krizinin çözümünde hızlı davranılmaması, küresel piyasalardaki volatilitenin yüksek kalmasına neden oluyor.

Fransa ve Almanya liderlerinin Salı günkü toplantısının ardından kısa vadede çözüm önerisinin çıkmamasının ardından sözlü müdahalelerin başarılı olma döneminin geride kaldığına dikkat çekmiştik. Nitekim, dün yaşanan hızlı satış dalgası da bunun bir göstergesi oldu.

Fed yetkililerinden gelen Banka’nın hisse senedi yatırımcılarının korunmasına yönelik politika belirlememesi gerektiğine ilişkin uyarıları, Avrupa bankalarının ABD’deki faaliyetlerinin incelemeye alındığına ilişkin haberler, Çin ve küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar satış eğiliminin belirginleşmesine neden oldu.

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde kalması, haftalık işsizlik başvurularının yüksek çıkması, konut verilerinin düşük kalması ve Philly Fed iş endeksinin de ciddi “eksi” seviyede oluşması büyüme endişelerini artırarak beklentilerin daha da olumsuz tarafa kaymasına neden oldu.

Fed’in yeni bir genişleme süreciyle ilgili tavrına yönelik belirsizlikler ve Avrupa bankaları konusundaki endişeleri büyüme tarafından gelen zayıf sinyallerle birleşince, Euro-dolar paritesi 1,43’ün altına gevşedi.

Ham petrol fiyatları, büyüme ve borç endişelerinin tekrar baş göstermesiyle 80 dolar civarına hızlı bir iniş yapmış durumda.



Politika sinyallerine odaklı endişeli bekleyiş

Fed’in gelecek hafta gerçekleştireceği Jackson Hall toplantısı öncesinde, likidite desteğiyle ilgili eğiliminin ortaya çıkmasına yönelik endişeli bir bekleyiş görülebilir. Enflasyonda son rakamlarda gözlenen yükseliş ve büyüme tarafında karışık sinyallerin devam etmesi Fed’in yeni bir tahvil alım sürecine yönelmesinde elini zorlaştıran unsurlar.

Avrupa tarafında da alınan kararların uygulanma süreciyle ilgili daha hızlı bir yaklaşım bekleniyor.

Dün Fed’in olağanüstü toplanabileceği haberi ve İspanya’nın yeni tasarruf paketi açıklaması yatıştırıcı bir etki yaratsa da, veri gündeminin de zayıf olması karşısında riskten kaçınma eğilimi devam edecektir.



