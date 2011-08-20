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Metin Duyar

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20 Ağustos 2011

Piyasalarda 'söz' işe yaramıyor

Altın fiyatları yükseliş trendini koruyarak 1.850 dolara aşarak yeni rekor seviyelere ulaştı...


Altın fiyatları  yükseliş trendini koruyarak 1.850 dolara aşarak yeni rekor seviyelere ulaştı.
Yükselişte, ABD'de bozulan ekonomik görünüm ve Avrupa bankalarının durumu hakkındaki endişelerle artan güvenli liman arayışı en büyük etken bildiğiniz gibi.
Ancak, gelinen bu fiyatlarda, ‘şişkinlik’ de çokça dillendirilmeye başladı piyasalarda. Takip edenler bilecektir,  ileriye dönük endişeleri hedge etmek amacıyla yoğun bir şekilde altın alanlar genel olarak trend takip eden hedge fonları. Nitekim, 1800 dolar civarı akıllı para (Soros, Gartman vs.) altın piyasasından çekilmeye başladılar.
Bu yılın 2. çeyreğinde fiziki talep %17 azalırken yatırım talebi %37 azaldı. Potansiyel bir tehlike ise Portekiz, İspanya ve İtalya Merkez Bankalarının, yağmurlu gün için sakladıkları rezerv altınlarını satma dedikodusu.

Artık gerileme olasılığı çok yükseldi ama buna rağmen açığa satış yapmak çok tehlikeli. Zira, bu piyasa tozu dumana katan boğa piyasası ve biraz gerilediğinde alıcılar öne çıkıyor ve fiziki talep artıyor.
Önerimiz pozisyon alırken çok dikkatli olunması artık.
Gelelim diğer piyasalara.
Borç krizinin  çözümünde hızlı davranılmaması, küresel piyasalardaki volatilitenin yüksek  kalmasına neden oluyor.
Fransa ve Almanya liderlerinin Salı günkü  toplantısının ardından kısa vadede çözüm önerisinin çıkmamasının ardından  sözlü müdahalelerin başarılı olma döneminin geride kaldığına dikkat  çekmiştik. Nitekim, dün yaşanan hızlı satış dalgası da bunun bir göstergesi  oldu.
Fed yetkililerinden gelen Banka’nın  hisse senedi yatırımcılarının korunmasına yönelik politika belirlememesi  gerektiğine ilişkin uyarıları, Avrupa bankalarının ABD’deki  faaliyetlerinin incelemeye alındığına ilişkin haberler, Çin ve küresel  ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar satış  eğiliminin belirginleşmesine neden oldu.
ABD’de enflasyon rakamlarının  beklentinin üzerinde kalması, haftalık işsizlik başvurularının yüksek  çıkması, konut verilerinin düşük kalması ve Philly Fed iş endeksinin de ciddi  “eksi” seviyede oluşması büyüme endişelerini artırarak  beklentilerin daha da olumsuz tarafa kaymasına neden oldu.
Fed’in yeni bir genişleme süreciyle  ilgili tavrına yönelik belirsizlikler ve Avrupa bankaları konusundaki  endişeleri büyüme tarafından gelen zayıf sinyallerle birleşince, Euro-dolar  paritesi 1,43’ün altına gevşedi.
Ham petrol fiyatları, büyüme ve borç  endişelerinin tekrar baş göstermesiyle 80 dolar civarına hızlı bir iniş  yapmış durumda.

Politika sinyallerine odaklı  endişeli bekleyiş
Fed’in gelecek hafta gerçekleştireceği Jackson  Hall toplantısı öncesinde, likidite desteğiyle ilgili eğiliminin ortaya  çıkmasına yönelik endişeli bir bekleyiş görülebilir. Enflasyonda son rakamlarda  gözlenen yükseliş ve büyüme tarafında karışık sinyallerin devam etmesi  Fed’in yeni bir tahvil alım sürecine yönelmesinde elini zorlaştıran  unsurlar.
Avrupa tarafında da alınan kararların  uygulanma süreciyle ilgili daha hızlı bir yaklaşım bekleniyor.
Dün Fed’in olağanüstü  toplanabileceği haberi ve İspanya’nın yeni tasarruf paketi açıklaması  yatıştırıcı bir etki yaratsa da, veri gündeminin de zayıf olması karşısında  riskten kaçınma eğilimi devam edecektir.

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