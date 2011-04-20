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Metin Duyar

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20 Nisan 2011

Piyasalarda risk artıyor

Finlandiya’da yeni hükümetten Portekiz’in yardım paketine destek işareti geldi.

ABD’nin kredi notu görünümünün “olumsuz”a indirilmesiyle sertleşen satış hareketiyle haftaya başlayan finansal piyasalar, kar açıklamaları ve ekonomik verilerin desteğiyle toparlanma eğilimi girdi.

 

Avrupa’da imalat ve hizmet endeksleri genel olarak beklentileri karşılarken; ABD’de kritik konut verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi büyüme görünümü ile ilgili kırılganlıkların azalmakta olduğu görüşünü güçlendiriyor.

 

Diğer taraftan, hem istihdam hem de konut sektöründeki kırılganlıkların azalması, Fed’in gelecek hafta yapacağı kritik faiz toplantısında çıkış stratejisi ile ilgili daha fazla sinyal vermesi yönündeki beklentileri artırıyor.

 

ABD Hazine Bakanı Geithner’in bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltmaya yönelik bir anlaşmayı garanti edebilecekleri, bütçe kesintilerinin zamanlaması ve miktarı konusunda uzlaşma bekledikleri gibi açıklamaları, not görünümüyle ilgili oluşan olumsuz tabloyu hafifletiyor.

 

Finlandiya’da yeni hükümetten Portekiz’in yardım paketine destek işareti geldi.

 

Finlandiya’da hafta sonu yapılan seçimler sonrasında Euro birliğine daha şüpheli yaklaşan partinin birinci olması, özellikle kurtarma fonunun desteklenmesi ve sorunlu ülkelere yardım sağlanması yönünde endişelere neden olmuştu. Ancak, parti liderinin ve büyük olasılıkla yeni Başbakan’ın, özellikle Portekiz’e sağlanacak yardımla ilgili radikal bir değişiklik düşünmediklerini söylemesi rahatlatıcı oldu.

 

Böylece, Almanya’nın Yunanistan’ın borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili baskıları devam ederken, Finlandiya tarafından gelen risk unsurunun azalması AB borç sorunu endişelerinin geçici olarak yatışmasını sağladı.

 

S&P 500 ve DJ endeksleri sırasıyla % 0,57 ve % 0,53’lük artışlarla 1.313 ve 12.267 puana çıkarken; DAX endeksi % 0,18’lik yükselişle 7.039 puanda kapandı.

 

AB endişelerinin yatışmasıyla, Euro-dolar paritesi tekrar 1,43’ün üzerine çıktı.

 

Ham petrol fiyatları, yaşanan ralli sonucu ulaşılan seviyelerde taleple ilgili sıkıntıların yaşanacağı öngörüsüyle 106 dolar civarına kadar düştü. Ancak, gerek Ortadoğu’da devam eden karışıklık gerekse de petrol arzının artırılması yönünde isteksiz davranılması, petrol fiyatlarını tekrar 109 doların üzerine çıkardı.

 

Altın fiyatları 1.500 dolara yakın seyrini korumasının asıl sebebi, belirsizlik algılamasının sürüyor olması.

 

 

İspanya’nın uzun vadeli ihaleleri

 

Borç endişelerinin arttığı haftanın ilk gününde pek başarılı bir görüntü veremeyen İspanya Hazinesi, bugün 10 ve 13 yıllık tahvil ihalelerinde 2,5-3,5 milyar Euro’luk satış yapmaya çalışacak. Borç sorunlarına yönelik azalan tansiyon ve kar açıklamalarıyla desteklenen yatırım ortamında, talep ve borçlanma oranlarında düzelme görülebilir.

 

ABD konut sektöründeki iyileşme korunacak mı?

 ABD’de dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ev başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinden sonra, bugün de mevcut ev satışlarının iyimser bir tabloya işaret etmesi, konut sektörü ile ilgili oluşan iyimser tabloyu pekiştirecektir.

 

İngiltere’de son faiz toplantısına ait tutanaklar da, özellikle oy dağılımının açıklanmasıyla komite içindeki genel eğilimi gösterecek.

 

Beklentiler, 3 üyenin faiz artırımı, 6 üyenin de değişiklik yapılmaması yönünde oy kullandığı şeklinde.

 

Dün güçlü artışlara işaret eden ilk çeyrek bilançoları bugün Apple, Wells Fargo, American Express, AT&T açıklamaları ile devam edecek.

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