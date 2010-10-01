Piyasalar yön bulmaya çalışıyor

Görünen o ki, uluslararası piyasalar yönünü bulmada zorlanmaya başladı. Piyasalar, Avrupa borç sorunu endişeleri ve ABD ekonomisinden gelen son olumlu sinyaller arasında gidip geliyor.



Moody’s İspanya’nın notu ile ilgili beklenen kararının sadece bir kademe not indirimi şeklinde gerçekleşmesi ilk aşamada rahatlatıcı bir etki yaratsa da, not indirimlerinin devam etmemesinin ancak hükümetin bütçe açıklarını azaltma konusunda atacağı adımlara bağlı olması, bölge ekonomisine yönelik gelecek endişelerini koruyor.



Öte yandan, yoğun ve kritik veri gündemine sahip olan ABD ekonomisinden büyüme, ekonomik aktivite, istihdam açıklamalarının göreceli bir iyimserlik yansıtacak şekilde gelmesi risk iştahına yönelik alım eğilimini öne çıkartıyor.



Euro-dolar paritesi, güçlü ABD verileri ve risk iştahı arasında 1,36 civarında yönünü bulmaya çalışırken, ham petrol fiyatları açıklanan olumlu ekonomik verilerle 80 doların üzerine çıktı.





Altın da yukarı yöne devam etse de…



Altın fiyatları, ekonomik görünüme yönelik son olumlu sinyallerin belirsizlik algılamasını azaltmasıyla 1.300 dolara aşsa da, orta vadeli belirsizliklerin korunuyor olmasına bağlı olarak 1.310 dolar civarından geri döndü.



Perşembe günü ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları rekor seviyeye yükseldikten sonra günü hafif bir düşüşle kapatırken, ABD’nin daha fazla parasal genişleme beklentileriyle sekizinci üç aylık dönemdir arka arkaya yükseliş kaydetti.



NYMEX Borsası’nın COMEX Bölümü’nde işlem gören Aralık vadeli altın kontratı Çarşamba gününe göre 70 cent’lik düşüşle 1,309.60 $/ons’tan kapanırken 1,297 – 1,317.50 $/ons aralığında işlem gördü. ABD’nin bölgesel iş faaliyetine ilişkin iki verinin beklentilerin üzerinde çıkması ve haftalık işsizlik başvurularındaki düşüş ekonomik faaliyetin üçüncü çeyrekte toparlandığına ilişkin görüşü destekledi ve bu da doları güçlendirip altın üzerinde olumsuz etki yarattı.



Altının bu kadar değer kazanmasının diğer bir sebebi ise; ABD’nin ekonomiyi desteklemek için daha fazla parasal genişlemeye gideceği olasılığının artması oldu. Bu olasılık altına bu ay % 5 değer kazandırdı.





GFMS tarafından yayınlanan raporda altın madencilik şirketlerinin 2005 yılının son çeyreğinden beri bu yıl ilk kez net hedging konumuna döndükleri görülmekte.



UBS’in altın piyasası ile ilgili yorumu dikkat çekici. Yorumda; altının yükselişinde tek sebebin ‘’güvenli liman’’ talebi olmadığı, miktarsal genişleme, aşırı borç, varlık çeşitlendirme, para birimlerinin değer kaybına uğramasının ve özellikle dolardaki zayıflamanın altını olumlu yönde etkilediğinin altı çizilmekte.



Ancak piyasada ki yorumlardan anlaşılan o ki, altındaki yukarı yön, yorulma işaretleri de vermeye başlıyor artık. ABD’de oluşan yorumlarda; altın piyasasında, günlük duyarlık endeksi, piyasa katılımcılarının %90’ının yükseliş beklentisinde olduğunu göstermesi, yatırımcıların 1,306 – 1,322 $/ons arasında pozisyonlarını azaltması gerektiğin görüşü ciddi destek buluyor.





Bu hafta nasıl biter?



Küresel ekonomik görünüm, yoğun veri takvimi altında test edilmeye devam edecek gözüküyor. Bugün, Avrupa’dan Eylül satın alma müdürleri endeksleri, ABD’den ise Eylül ISM üretim ve Michigan endeksleri, Ağustos kişisel gelir ve harcama verileri açıklanacak.



Verilerin olumlu gelmesi durumunda, büyüme görünümü endişelerinin biraz daha azaltabilir. Ancak, bunun kısa vade de borsalara etkisi, Fed’in ek parasal gevşeme önlemlerini gündeme getirmeyebileceği şeklinde yansıdığından kar satışı şeklinde gelişebilir. Ancak, beklenti orta vade de risk iştahını artıracak yönde olması.



