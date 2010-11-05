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Metin Duyar

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05 Kasım 2010

Piyasalar yeniden Fed’in kararlarına odaklandı

Beklentilere paralel sonuçlanan ABD ara seçimlerinin finans piyasalarına etkisi kısa vadede sınırlı kalacak gözüküyor...

Beklentilere paralel sonuçlanan ABD ara seçimlerinin finans piyasalarına etkisi kısa vadede sınırlı kalacak gözüküyor. Piyasaların asıl ilgilendiren, Fed’in gerçekleştireceği faiz toplantısında ek parasal destek konusundaki kararı kuşkusuz. Piyasalara en azından altı aylık dönem için 500 milyar dolarlık ek likidite sağlanacağı konusunda genel bir kanı oluşmuş durumda. Ancak önümüzdeki dönem için ekonomik koşulların gerektirmesi durumunda daha fazlasının da sunulup sunulmayacağı da önemli bir soru işareti.
Fed’den beklenen ek likidite sağlama olanağı karşısında, ABD ekonomisinden gelen güçlü verilere karşın Euro-dolar paritesi 1,40’ın üzerinde tutunabildi. Gerçekten de, Ekim ayına ait ISM hizmetler endeksi ve alt bileşenleri, tarım dışı özel sektör istihdamı (ADP), Eylül fabrika siparişleri gibi kritik veriler, son dönemde ekonomide gözlenen toparlanma hareketini destekleyen güçlü sinyaller verdi. 
Ekonomik belirsizliği azaltan güçlü sinyaller karşısında, altın fiyatlarında 1.330 dolar civarına hızlı bir geri çekilme yaşandı. Ham petrol fiyatları da, olumlu verilerle 84-85 dolar bandına yükseldi. Altının gerilemesinde,  çok miktarda beklentinin zaten piyasaya yansıması ve piyasanın aşırı alımda olması etkili oldu.

’Beklenenden biraz daha fazla’, ’beklenenden daha uzun’

Fed’in önümüzdeki sekiz ay içerisinde 600 milyar $’lık Hazine Bonosu almayı taahhüt ederken bu karar piyasada; ‘’beklenenden biraz daha fazla’’, ancak ‘’beklenenden daha uzun’’ bir zamana yayılmış olarak değerlendirildi.  
Çarşamba günü ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın ve gümüş kontratları değer kaybetti. Fed’in para politikası açıklaması öncesinde New York metal vadeli kontratlarına gelen yoğun satışlar kıymetli maden fiyatlarını aşağıya çekti. NYMEX Borsası’nın COMEX Bölümü’nde işlem gören Aralık vadeli altın kontratı Salı gününe göre 19.30 $’lık düşüşle 1,337.60 $/ons’tan kapanırken 1,327.10 $/ons’a değin geriledi. 
UBS Bankası altındaki bir aylık  fiyat beklentisini 1,425 $/ons olarak açıkladı ki bu oldukça makul gözüküyor. 
Hindistan’ın en yoğun altın alımının yapıldığı festivali Dhanteras sürerken toptan fiziki altın talebi beklentiler seviyesinde.  

600 milyar dolarlık tahvil alımı

Fed, politika faiz oranlarında beklendiği gibi değişiklik yapmazken, ek tahvil alım miktarını sekiz aylık dönem için 600 milyar dolar olarak açıkladı. Başka bir ifadeyle, planlanan aylık ek likidite miktarı 75 milyar dolar ile beklentilerin alt sınırına yakın kaldı. Ancak, ekonomik gelişmelere göre bu miktarın revize edilmesi seçeneği de gündemde. Dolayısıyla, ekonomik görünümün kötüleşmesi durumunda bu tutarın artırıldığını görebileceğiz.
Öte yandan, ABD ekonomisinden son dönemde alınan olumlu sinyaller bu seçeneğin kısa vadede geri planda kalabileceğine işaret ediyor.  
Fed’in dünkü toplantısında ‘’ihtiyatlı ancak ucu açık’’ kararının çıkması yanında, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bugünkü faiz toplantılarında parasal genişleme konusunda ne yönde bir strateji izleyeceğine de bakacağız. Son dönemde Avrupa Merkez Bankası’ndan tahvil alımının sonlandırılabileceğine yönelik görüşler gelmesine karşın, Banka’nın bir süre daha ekonomiye destek olmaya devam etmesi bekleniyor. 
Bu arada, İspanya’nın 3-4 milyar Euro’luk borçlanma gerçekleştirmesinin beklendiği 5 yıllık tahvil ihalesine ne kadar  talep geleceği takip edilecek diğer bir önemli konu.
Ekonomik veri gündeminde ise, Avrupa bölgesinde Ekim hizmet endeksleri, Eylül üretici fiyatları; ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları, üçüncü çeyrek verimlilik açıklamaları yer alıyor. Özellikle ABD’den geçen haftaya benzer düşük bir işsizlik rakamı gelmesi durumunda, ek parasal desteğin artırılmasının ne kadar doğru bir politika tercihi olacağının sorgulandığı gözlenebilir.

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