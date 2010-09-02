Piyasalar 'çift dip' beklentisinden 'ılımlı yavaşlama'ya geçiyor

ABD Merkez Bankası (FED) ve Japon Merkez Bankası’nın (BoJ) büyüme endişelerini yatıştırmaya yönelik açıklamaları, bu haftaya yeniden “çift dip” endişesi ile girilmesine sebep oldu. Bu durum haliyle piyasaları yeniden satış eğilimine soksa da, Avrupa bölgesinde beklentiler düzeyinde kalan Ağustos işsizlik ve enflasyon rakamları piyasaları sakinleştirdi.



Piyasalar yeniden açıklanacak verilere odaklı

ABD’de de aynı aya ait tüketici güveni ve Haziran Case Shiller konut verilerinin tahminlere göre daha iyimser çıkması, piyasayı rahatlattı ve toparlanma eğilimi yeniden başladı. Böylece, ilk işlemlerde risk iştahının azalmasıyla 1,26 seviyelerine kadar gerileyen Euro-dolar paritesi 1,27’ye doğru bir yükseliş gösterirken, ham petrol fiyatları 74 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı, Ekim ayı teslimi Asya'daki işlemlerde şu sıralar 33 sent artışla 72,25 dolardan satılıyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı bir önceki gün 2,78 dolar değer kaybederek, 71,92 dolardan kapandı. Bu arada ABD ham petrolünün varil fiyatı Ağustos ayını yüzde 8,9 değer kaybıyla tamamladı. Böylece ABD ham petrolünün varil fiyatı Mayıs ayından sonra ilk kez bir ayı düşüşle kapatmış oldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 46 sent yükselişle 75,10 dolar oldu. Öte yandan, piyasalardaki genel belirsizliğin devam ediyor olması, altın fiyatlarını 1.245 doların üzerine çıkarttı ve yukarı eğilimde bir değişiklik beklenmiyor.

Altın, Asya piyasalarında sakin bir seyir izlese de yatırımcılar daha çok bu hafta yayınlanacak olan ABD ekonomik verilerini bekliyor. Asyalı alıcılar için, ABD ekonomisine dair endişeler ve diğer piyasalarda kaydedilen zayıflama, altını güvenli bir liman ya da alternatif yatırım olarak ön plana çıkartıyor.

Asya piyasalarında kıymetli madenlerden gümüş 18.92 $/ons’tan, platin 1,511 $/ons’tan, paladyum da 487.05 $/ons’tan işlem gördü. Altın, Avrupa piyasalarında 1,234.55/1,235.30 $/ons’tan işlem gördü birkaç gündür. Diğer emtialar ve riskli varlıklarda kaydedilen satışlar ve doların euro karşısında güçlenmesi altını olumsuz etkiledi. Geçen hafta metali iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştıran yükselişin sona erdiği gözleniyor.

Salı günü ABD piyasalarında işlem gören altın % 1 artış kaydederek iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, altının yaklaşık üç haftadır bir günde kaydettiği en büyük artış. ABD’de ekonomik toparlanmadan endişeli yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altından cayma niyetinde değil. Ağustos ayında %6’dan fazla değer artışı kaydeden altının bu artışı, Kasım ayından beri kaydedilen en büyük aylık artış oldu. COMEX Borsası’nda işlem gören Aralık vadeli altın kontratı Pazartesi gününe göre 11.10 $’lık artışla 1,250.30 $/ons’tan kapanırken 1,251.80 $/ons ile 30 Haziran tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.



ABD hükümetinin yeni önlemler paketi



FED’in 10 Ağustos’ta gerçekleştirdiği faiz toplantısına ait notlarında, kısa vadeli ekonomik projeksiyonlarda daha temkinli bir tutuma geçilirken, 2011 projeksiyonlarında ciddi bir kötümserliğin izleri gözleniyor. Komite üyelerinin ağırlıklı kısmı, büyümedeki aşağı yönlü risklerin artması durumunda, para politikası ek önlemlerinin gündeme getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir görünüyor. Azınlıkta kalan kısım ise, geçen ay tahvil alım miktarının artırılması kararının piyasalara yanlış bir sinyal vermiş olabileceğini ve böyle bir hareketin ekonomik faydasının bulunmadığını düşünüyor. Dolayısıyla, ekonomik veri gerçekleşmelerinin kritik rolü daha da artmış durumda.

FED’in geçen hafta ekonomiyi destekleme için tüm olanakları kullanmaya hazır olduğunu açıklamasının ardından, ABD hükümetinin yeni önlemler paketi üzerinde çalıştığına dair haberlerin takip edilmesi gerekecek. Çin’de beklentilerin üzerinde çıkan Ağustos satın alma endeksi, imalat sanayinde sınırlı da olsa bir toparlanmaya işaret ediyor

Özetlersek; piyasada beklentiler, bir önceki aya ait gerçekleşmelere göre ya durumun aynı kalacağı ya da bir miktar gerileyeceği yönünde oluşmuş. Dolayısıyla, verilerde beklentileri aşmayacak bir zayıflama, “çift dip” korkularını bir miktar yatıştırıp “ılımlı yavaşlama” senaryosuna destek verebilir.







