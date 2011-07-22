T24 LogoT24 Logo

Metin Duyar

-@t24.com.tr

22 Temmuz 2011

Para politikası​nda değişiklik yok

Ekonomi yönetiminin küresel riskler dolayısıyla iç tüketim harcamaları konusundaki...


Ekonomi yönetiminin küresel riskler dolayısıyla iç tüketim harcamaları konusundaki uyarılarının ve IMF’nin  gelecek yıla ilişkin kötümser büyüme tahmininin getirdiği tedirginliğin iç  piyasalar üzerindeki baskısı devam ediyor.
Merkez Bankası, dün yapılan  toplantısında da politika faiz ve zorunlu karşılık oranlarını sabit tutmayı tercih etti. 
Gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarında şimdilik değişikliğe gitmezken; AB borç krizi ve küresel büyümeye ilişkin risklerin artması halinde aradaki marjın daraltılabileceğini söyledi. Yani, küresel risk iştahının sermaye hareketlerini olumsuz etkilemesi, dolayısıyla kur üzerindeki baskıların daha da artması halinde, gecelik borçlanma faiz oranını önümüzdeki toplantıdan itibaren kademeli bir şekilde artırabileceği sinyali verdi.
Ayrıca, küresel risklerin daha da derinleşmesi ve yurtiçi talebin durgunluğa girmesi halinde, tüm politika araçlarının genişletici yönde kullanılacağını söyleyerek, “aşırı ısınma” ve “faiz artırım” öngörülerinin karşısında açık bir şekilde durduğunu gösterdi. 
Merkez Bankası’nın küresel riskler konusundaki endişelerinden dolayı, geleneksel olmayan para politikası yaklaşımını sürdürmede kararlı olduğunu görüyoruz.
Bundan sonraki süreci ise, Türkiye ekonomisi için “aşırı ısınma” ve “faiz artış gerekliliği” görüşlerine karşılık, Merkez Bankası’nın öngörülerinde haklı olup olmadığı belirleyecek. Yani, kısa vade de piyasaların kırılganlığının devam etmesi; ancak krediler ve cari açıkta belirgin yavaşlama sinyalleri gelmesi halinde kalıcı toparlanmaların gerçekleşmesi beklenmeli. 
Bu arada, fiyat istikrarı hedefiyle ilgili olarak, çekirdek enflasyonda yükselişin devam etmesi beklenmekle birlikte, iç talepteki yavaşlama nedeniyle bunun sınırlı kalacağı görüşü korunuyor. Ayrıca, bu ayın manşet enflasyonuyla ilgili herhangi bir uyarının yer almadığı dikkat çekiyor.
Ramazan etkisiyle gıda fiyatlarında beklenenin üzerinde bir artışın, baz etkisiyle birlikte, yıllık enflasyonda ciddi bir yükselişe neden olabileceği endişelerine karşı yatıştırıcı bir etkiye neden olabilir. 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Yazarın Diğer Yazıları

Altın fiyatları baskı altında

Almanya ve Fransa’nın 2 trilyon Euro’luk fonda anlaştıkları haberi küresel...

Altında güçlü bir hareket beklenmiyor

Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve Yunanistan

Altında 1500 dolar eşiği kritik

Bu ayın başlarında 1,920.30 $/ons ile rekor seviyeleri gören altın bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24