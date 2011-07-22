

Ekonomi yönetiminin küresel riskler dolayısıyla iç tüketim harcamaları konusundaki uyarılarının ve IMF’nin gelecek yıla ilişkin kötümser büyüme tahmininin getirdiği tedirginliğin iç piyasalar üzerindeki baskısı devam ediyor.

Merkez Bankası, dün yapılan toplantısında da politika faiz ve zorunlu karşılık oranlarını sabit tutmayı tercih etti.

Gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarında şimdilik değişikliğe gitmezken; AB borç krizi ve küresel büyümeye ilişkin risklerin artması halinde aradaki marjın daraltılabileceğini söyledi. Yani, küresel risk iştahının sermaye hareketlerini olumsuz etkilemesi, dolayısıyla kur üzerindeki baskıların daha da artması halinde, gecelik borçlanma faiz oranını önümüzdeki toplantıdan itibaren kademeli bir şekilde artırabileceği sinyali verdi.

Ayrıca, küresel risklerin daha da derinleşmesi ve yurtiçi talebin durgunluğa girmesi halinde, tüm politika araçlarının genişletici yönde kullanılacağını söyleyerek, “aşırı ısınma” ve “faiz artırım” öngörülerinin karşısında açık bir şekilde durduğunu gösterdi.

Merkez Bankası’nın küresel riskler konusundaki endişelerinden dolayı, geleneksel olmayan para politikası yaklaşımını sürdürmede kararlı olduğunu görüyoruz.

Bundan sonraki süreci ise, Türkiye ekonomisi için “aşırı ısınma” ve “faiz artış gerekliliği” görüşlerine karşılık, Merkez Bankası’nın öngörülerinde haklı olup olmadığı belirleyecek. Yani, kısa vade de piyasaların kırılganlığının devam etmesi; ancak krediler ve cari açıkta belirgin yavaşlama sinyalleri gelmesi halinde kalıcı toparlanmaların gerçekleşmesi beklenmeli.

Bu arada, fiyat istikrarı hedefiyle ilgili olarak, çekirdek enflasyonda yükselişin devam etmesi beklenmekle birlikte, iç talepteki yavaşlama nedeniyle bunun sınırlı kalacağı görüşü korunuyor. Ayrıca, bu ayın manşet enflasyonuyla ilgili herhangi bir uyarının yer almadığı dikkat çekiyor.

Ramazan etkisiyle gıda fiyatlarında beklenenin üzerinde bir artışın, baz etkisiyle birlikte, yıllık enflasyonda ciddi bir yükselişe neden olabileceği endişelerine karşı yatıştırıcı bir etkiye neden olabilir.



