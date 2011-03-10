Para politikalarındaki farklılaşma azalıyor

Gelişmiş merkez bankalarının politikalarındaki farklılaşmayı azaltma çabaları yoğunlaştı.Geçen hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası’ndan yüksek petrol fiyatlarına karşı gösterilen yaklaşım farklılığı, bu hafta yerini beklediğimiz doğrultuda denge bulma çabasına çevirmiş görünüyor.Bir taraftan Fed’in komite üyelerinden tahvil alımının sonlandırılmasına yönelik daha fazla sesin çıktığı gözlenirken; diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası’ndan artan enflasyonist risklerin daha çok geçici bir nitelik taşıdığı, ikincil etkilerin sınırlandırılması ile ilgili henüz ciddi bir tehdit oluşmadığı ve faiz kararları hakkında önceden oluşturulmuş bir fikrin bulunmadığına ilişkin açıklamalar oldukça önemli.Yani, geçen hafta gözlenen ne “Fed’in rahatlığı” ne de “Avrupa Merkez Bankası’nın agresifliği” aynı güçte korunuyor. Bu da, özellikle Euro-dolar paritesinde 1,39’a doğru hafif bir geri çekilme yaşanmasına neden olmuş görünüyor.İspanya’nın 15 yıllık sendikasyon borçlanmasına yüksek ilgi olunca toplam satış 4 milyar Euro’ya ulaşarak ülkenin sorunlu borç görünümü ile ilgili endişeleri yatıştırdı.Petrol fiyatlarındaki gevşeme de OPEC’in üretim artış sinyaliyle petrol fiyatlarında yaşanan hafif gerileme piyasalara soluk aldırdı. S&P 500 ve DJ endeksleri sırasıyla % 0,89 ve % 1,03’lük artışlarla 1.322 ve 12.214 puana yükselirken; DAX endeksi % 0,04‘lük küçük bir yükselişle 7.165 puanda kapandı.Altın piyasalarında rekor seviyeye yaklaşırken gümüş de 31 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Libya’da yayılan çarpışmalar ülkenin bir iç savaşın eşiğinde olduğuna dair korkuları güçlendirirken artan petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyon endişeleri bu yükselişte oldukça etkili. Ancak, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki olayların uzun sürmeyeceği göz önüne alınırsa, hızla yükselen fiyatların makul seviyelere gerileyeceğini göz önünde bulundurmakta yarar var.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Avrupa’yı kredi notlarında gelebilecek indirimler konusunda uyarması, yeni stres testine ilişkin eleştiriler ve Libya’da devam eden tansiyon küresel piyasalarda dünkü kazanımların bir kısmının geri verilmesine neden olabilir.Japonya’da makine siparişlerinin beklentilerin üzerinde artması, büyümeden gelen desteğin korunmasını sağlayarak satış eğilimini sınırlandırabilir.