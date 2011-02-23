Orta Doğu piyasaları geriyor



Libya’daki gelişmeler sonrasında Orta Doğu endişelerinin tırmanmasıyla, küresel piyasalar haftaya olumsuz başlamış oldu. Bu ortamda, AB bölgesinden beklentilerin üzerinde gelen imalat ve hizmet endeksleri, IFO göstergesi gibi olumlu verilerin etkisi de çok fazla hissedilmedi.

Enflasyon görünümüne daha duyarlı bir dönem içinde bulunmamız da, büyüme ağırlıklı haftalık veri takvimine tepkinin sınırlı kalmasına neden olacaktır mutlaka.

AB bankalarının değişebilecek ekonomik koşullara göre sermaye ihtiyacını belirlemeye yönelik yeni stres testinin metodolojisi 2 Mart’ta açıklanacak. Stres testinin ilk aşamasına göre daha sıkı koşullar içermesi beklenen ikinci aşamanın uygulaması ilk yarı boyunca gerçekleşecek ve daha sonra sonuçlar açıklanacak.

Önümüzdeki ay boyunca yapılacak AB zirvelerinde ortak bir yol üzerinde uzlaşmaya varılması, stres testine yönelik bu zorlu sürecin başarılı bir beklenti yönetimiyle yürütülmesi açısından oldukça önemli.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası’nın gecelik fonlamasında oluşan ciddi artışın kalıcı olup olmadığının bugün itibariyle ortaya çıkması bekleniyor. Genel beklenti, geçen hafta 15 milyar Euro’nun üzerine çıkan gecelik fonlamanın 1-1,5 milyar Euro düzeyine geri gelmesi yönünde.

Bu düşüşün gözlenmemesi, AB bankaları ile ilgili endişeleri tekrar canlandıracaktır.



İspanya’nın kısa vadeli borçlanmaları



İspanya’nın 2,5-3,5 milyar Euro arasında borçlanma planladığı 3 ve 6 aylık ihaleleri yakından takip edilmesi gerekiyor. Genel beklentinin aksine, faiz oranlarında yukarı yönlü bir baskı gözlenmesi halinde piyasalardaki satış eğilimi belirginleşebilir.

ABD’nin ağırlığını hissettireceği veri gündeminde, enflasyon riskleri konusunda artan hassasiyet nedeniyle, Aralık Case Shiller verisi daha fazla ilgi çekebilir. Konut fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi beklenirken, artış yönünde bir hareket faiz politikası ile ilgili belirsizlikleri ön plana çıkacaktır.



Altının cazibesi artıyor



Orta Doğu’da yayılan gerginlik altının güvenli liman olarak cazibesini artırıyor.

Altın yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı geçtiğimiz günlerde. Gümüş ve paladyum da artan endüstriyel talebe bağlı olarak rekor seviyelere ulaştı.

Altının geçen hafta yaklaşık % 3 değer kazanmasında Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan gelen yeni haberler etkili oluyor. Özellikle, Tunus ve Mısır devlet başkanlarının uzaklaştırılmasına yol açan gelişmeler diğer bölgelere de sıçrayınca bölge boyunca protestoların artması emtia talebini tetikliyor.

Libya’daki karmaşa aynı zamanda petrol fiyatlarını arttıran önemli unsurlardan.

Protestoların OPEC üyesi Libya’nın başkentine kadar sıçraması, petrol fiyatlarını varil başına 2 $ kadar değer artışıyla 104.52 $/varil ile 2.5 yılın zirvesine ulaştırdı.

Orta Doğu’da ki son gelişmeler ‘külçe altın’ talebini de artırdı.

Gümüş piyasası da hareketli günler geçirmekte bu hafta. Gümüş 33.18 $/ons ile 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

Düzelmekte olan dünya ekonomisine bağlı endüstriyel talepte artış beklentisi ve genel kıymetli maden piyasasında kaydedilen yükseliş, gümüşün 1980 yılından itibaren gördüğü en yüksek seviye çıkmasının asıl nedeni.

Ancak şu an spot gümüş, forward piyasasına göre daha pahalı. Bu da piyasada bir sıkışıklık olduğunu gösteriyor.

Orta Doğu’da gerginliğin azalması ile altın ve petrol fiyatlarının yönü aşağı dönecektir.

Bu aralar emtia fiyatlarının çıkışını fazla kapılmamakta yarar var.



