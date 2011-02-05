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Metin Duyar

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05 Şubat 2011

Mısır’da satranç oyunu

Mısır’da Devlet Başkanı Mübarek 30 yıldır kimseyi atamadığı Devlet Başkanlığı koltuğuna...

Mısır’da Devlet Başkanı Mübarek 30 yıldır kimseyi atamadığı Devlet Başkanlığı koltuğuna Mısır İstihbarat Teşkilatı Muhaberat’ın Başkanı Ömer Süleyman’ı  atadı.
Koltuk neden 30 yıldır boştu?  Süleyman’a şimdi niye güvendi?  Ya da Mübarek neyin planını yaptı? Tüm bu soruların cevabı General Süleyman’ın gücünde gizli.
Kim bu Süleyman?
Asker kökenli General Süleyman,  Mısır Milli İstihbaratı Başkanı.
Korgeneral rütbesine sahip olmasına karşın aynı zamanda hükümetin içinde de Bakanlık görevini yürütmüş. Böylelikle Kabine toplantılarında doğrudan katılma hakkı var.
Süleyman Mısır’da hem sivil hem de askeri görevlerini birlikte yürüten birkaç kişiden birisi.
Foreing Policy dergisi de Süleyman’ı Mübarek sonrasının Mısır lideri olabilecek biri olarak tanımlamış. Bölgenin en tehlikeli istihbarat kişisi olarak tanıtıyor Başkan Yardımcısı Süleyman’ı.
SSCB’de askeri eğitim görmüş, ardından 1967 ve 1973 Savaşlarına katıldıktan sonra 1980'lerde John F. Kennedy Özel Savaş Okulu ve Fort Bragg’da eğitim almış. 
Prof. Dr. Nurullah Aydın’a göre, uluslararası alanda en üst düzeydeki sivil/asker darbeciler bu okulda yetişiyor. Bu okullara School Of Americas (SOA) deniliyor. Foreign Policy’de Süleyman’ın istihbarat ve askeri alanda CBS,  CIA, FBI, Gizli Servis korunması ve son olarak da terörle savaş konularında ABD ile yakın bir işbirliği içinde yer aldığı da belirtiliyor.
Süleyman’ın İsrail’le de arası iyi haliyle.  Filistin konusunda da İsrail’li yetkililerle iletişim içerisinde yer almış hep.
Gelelim Süleyman’ın geleceğine.
Mısır Anayasası’na göre her hangi bir nedenle yokluğu durumunda Devlet Başkanlığı görevi ilk etapta Devlet Başkan Yardımcısı olan kişinin denetimine geçiyor. Dolayısıyla göstericilerin talepleri doğrultusunda Mübarek istifa ederse, iktidar Anayasal olarak Ömer Süleyman’ın eline geçecek.
Bu  süreçte Süleyman’ın da iktidar da kalması için iyi bir fırsat. Süleyman bunu kullanacak mıdır?
Geçmişine bakarsanız evet. Geleceği de tahmin ederseniz yine evet. 
Peki 30 yıl sonra ve gösterilerin yoğunlaştığı bir dönemde Ömer Süleyman Devlet Başkanlığı Yardımcılığına neden getirildi?
Çünkü ABD ve İsrail’le iyi ilişkiler sahip olmanın yanı sıra generaller ve siviller hakkında da en fazla gizli bilgiye sahip kişi Ömer Süleyman.
Yani Ömer Süleyman, başta generaller olmak üzere tüm kesimler üzerinde (korku) etki sahibi.
Nitekim Süleyman’ın Başkan Yardımcısı olarak atanmasından saatler sonra ilk önce 1 Şubat’ta İskenderiye’de ardından da Kahire’de rejim yanlısı adı altında iyi organize edilmiş grupların, askerler tarafından korunan barikatları ve kontrol noktalarını hiçbir sorun yaşamadan aşarak sivil göstericilere saldırmadılar mı?
Saldırdılar.
Saldırılar aralıksız bir şekilde halen sürüyor da. Ordu hareketsiz ve göstericileri de saldırılardan korumamakta.
Süleyman’ın uzunca bir süre bekledikten sonra elde ettiği iktidarı kolay kolay bırakmayacaktır. 
1 Şubat’tan itibaren Mısır devleti adına yapılan tüm üst düzey açıklamaları doğrudan Ömer Süleyman yapmaktadır. Gösteriler sonlandırılmadan muhalif kesimlerle hiçbir görüşme yapılmayacağını açıklayan kişi yine Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman’dır.
Son birkaç gündür ilk önce İskenderiye’de ve ardından da Kahire’de yaşanan şiddet olaylarını  Ömer Süleyman’ın organize ettiği gruplar tarafından yapıldığı da çok açık. 
Mısır’da  olanlar, eski rejiminin tüm kalıntılarını ortadan kaldırmak isteyen muhalifler ile Süleyman’ın iktidar mücadelesidir. 
Mübarek, protestolar karşısında meydanı muhaliflere bırakmak yerine son bir hamle ile İstihbarat Başkanı Korgeneral Ömer Süleyman’a devrederek yılların deneyimi ile edindiği  ‘satranç  ustası’   unvanına yakışır bir hamle de yapmış olabilir.  
Mübarek’in geçmişine bakarsanız,  ustanın hamlesini yabana atmamakta yarar var. 
 

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