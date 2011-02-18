Merkez Bankası’ndan yeni önlem paketi gelebilir



Merkez Bankası’nın bu ayki faiz toplantısında önlemlere ara verilmişti. Ancak görünen o ki, ekonomi yönetiminin arzu edilen etkilerinin gözlenememesi halinde yeni önlemler alma konusundaki kararlılığı devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Babacan’da Ocak-Mart dönemindeki gelişmelere bakılıp kredi genişlemesinde bir yavaşlama olmaması durumunda önlemlere devam edileceğini vurgu yaptı zaten.

Yani, bu ay itibariyle başlayan “bekle-gör” dönemi çok uzun sürmeyebilir.

Hedef, kredilerdeki yıllık artış hızının % 35-40’lardan % 20-25’lere inen bir trend içine girmesi.

Merkez Bankası’nın bugün yayımladığı haftalık basın bültenine baktığımızda, 4 Şubat itibariyle toplam kredi hacminde ve 11 Şubat itibariyle tüketici kredilerinde kayda değer bir yavaşlama belirtisi gözükmüyor.

Zorunlu karşılık oranlarındaki son artışların etkisi 18 Şubat’ta sistemden 9,6 milyar TL çekildikten sonra yaşanacak gelişmelerde gözlenecek. İstenen yavaşlamanın gerçekleşmemesi halinde, 23 Mart’taki toplantıdan sonra munzam karşılık oranlarının tekrar artabileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca Babacan, bankalara getirilen genel önlemlerin yanısıra, gereken durumda banka bazında da önlemler alınabileceği sinyali verdi.

Dolayısıyla, Şubat-Mart dönemi kredi gelişmeleri oldukça kritik olacak.

Cari denge tarafında ise, son açıklanan Ocak bütçe rakamları, ithalatta mevsimsel trendin de üzerinde bir yavaşlama yaşanabileceğine işaret ediyor. Bu ay sonunda açıklanacak Ocak dış ticaret rakamları, beklenen bu yavaşlamanın boyutunu gösterecek.

Ayrıca, para politikasında alınan önlemler sonrasında 10 milyar doların üzerinde bir sıcak para çıkışı olduğu da hesaplanıyor.

Dolayısıyla, faiz indirimi yoluyla sıcak para girişini sınırlandırma hedefinde Merkez Bankası’nın doğru yolda olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani, faiz indirimlerinde sona gelindiği beklentimizi koruyoruz.

Öte yandan, kredi genişlemesinde istenen düzeltmenin hala gerçekleşmemiş olması, munzam karşılık oranlarında artış senaryosunu gündemde tutuyor.

Sonuç olarak, önlemlerin işe yaradığına yönelik sinyaller alınana kadar, Merkez Bankası’nın test edilme süreci devam edecektir. Bu da piyasalar üzerinde baskı yaratacaktır mutlaka.



