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Metin Duyar

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24 Mart 2011

Merkez Bankası’ndan beklenmeyen artış

Merkez Bankası, politika faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmediği dünkü toplantısında, TL...

Merkez Bankası, politika faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmediği dünkü toplantısında, TL zorunlu karşılık oranlarını 200-500 baz puan arasında beklenenin oldukça üzerinde artırdı.
1 aya kadar vadeli mevduatlara uygulanan munzam karşılık oranı 500 baz puan artırılırken, 6 aya kadar olan mevduatlarda artış 200 baz puan ile sınırlı tutuldu. Vadesiz mevduatlarda ise 300 baz puanlık artış yapıldı.  
Açıklama notunda, büyüme görünümü ile ilgili olarak ciddi bir ifade değişikliği bulunmuyor.
İç talep destekli büyüme devam ederken, dış talepte hızlanma sinyallerine karşın göreli zayıflığın devam ettiği düşünülüyor. 
Petrol ve emtia fiyatlarındaki artışın projeksiyonların üzerinde olduğu söylenerek, Nisan enflasyon raporunda yukarı revizyonun olabileceği sinyali veriliyor.
Öte yandan, henüz faiz artışına dayalı ortodoks politika yaklaşımına dönüş işareti yok.
Hala düşük faiz ortamı, geniş faiz koridoru ve yüksek munzam karşılık oranından oluşan yeni politika bileşimi korunuyor. Yeni yaklaşımın etkilerinin yeterli olmaması durumunda da, ek önlemlerin alınabileceği sinyali veriliyor.
Sonuç olarak, nette sıkılaşma yönünde kalsa da, hala geleneksel olmayan para politikası önlemlerinin gündemde tutulması, iç piyasalardaki kırılganlığın tekrar hissedilmesine neden olabilir. Bu durum, yüksek petrol fiyatlarının kalıcı olması ve ikinci etkiler konusunda daha endişeli hissedilmesi halinde faiz artışı sinyalleri gelene kadar sürebilir. 
Bu arada kısa vade de, Mart enflasyonuna yönelik yaptığımız tahminler yıllık enflasyonun aşağı yönüne devam edebileceğine ve olumlu bir sürpriz yapabileceğine işaret ediyor.

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