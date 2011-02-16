Merkez Bankası’nda ‘bekle- gör’ dönemi

Merkez Bankası bu ayki toplantısında, beklendiği gibi politika faiz oranlarını % 6,25 seviyesinde bırakırken, munzam karşılık oranlarında da herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Yani, şimdiye kadar alınan önlemlerin dış denge ve iç talep üzerinde etkilerinin daha iyi gözlenebilmesi için en azından gelecek ay toplantısına kadar “bekle-gör” dönemine girmiş oldu.

Şimdiye kadar politika faiz oranlarında yapılan indirim ve zorunlu karşılık oranlarındaki artışların ithalat talebi ve iç talep kaynaklı baskıları sınırlayacağına ilişkin beklenti korunuyor.

Ancak, son önlemlerin etkilerinin gözlenmeye başlanacağı 18 Şubat tarihinden, bir sonraki toplantı tarihi olan 23 Mart’a kadar yaşanacak gelişmeler oldukça kritik.

Beklenen yavaşlamanın gerçekleşmemesi halinde, 23 Mart’taki toplantıdan sonra munzam karşılık oranlarında yeni bir artış görebiliriz.

Her ne kadar düşük faiz ve yüksek zorunlu karşılık oranı politika bileşimi korunuyor olsa da, faiz indirimi seçeneğinin neredeyse gündemden kalktı gözüküyor.

Nitekim yayımlanan notta, emtialardaki yükselişin enflasyon üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekilmesi, ileriki dönemde faiz artırım seçeneğini düşünmek gerektiği sinyalini veriyor.

Beklentimiz, üçüncü çeyrekten itibaren faiz artırımlarının görülebileceği ve yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir artış olabileceği yönünde.

Faiz kararının piyasalar üzerindeki etkisine gelecek olursak, önlemlere ara verilmesi iç piyasaların son dönemde dış şoklara karşı artan kırılganlığını azaltabilir.

Kur tarafında, TL’deki değer kaybı baskılarını hafifletebilir.

Bono oranlarında, bankalara yönelik endişelerin yatışmasıyla, sınırlı bir aşağı yönlü baskı gözlenebilir.



