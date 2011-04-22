Merkez Bankası piyasaları şaşırttı



Yeni Başkan Erdem Başçı’nın başkanlık ettiği dünkü faiz toplantısında, kurulun politika faiz oranlarında değişiklik yapma beklentisi yoktu zaten piyasalarda.

Politika faiz oranlarını genel beklentiye paralel olarak % 6,25 seviyesinde aynı bırakırken, kısa vadeli hem yabancı para hem de TL zorunlu karşılık oranlarını bir puan artırdı.

Merkez Bankası, son aylardaki eğilimini değiştirmeyerek bu ayki faiz toplantısında da piyasaları şaşırtmış oldu.

Toplantı öncesi beklentimiz, döviz zorunlu karşılık oranlarında gösterge niteliğinde de olsa artış olasılığı yönündeydi.

Böylece, kısa vadeli döviz zorunlu karşılık oranları % 11’e, bir aya kadar olan TL mevduatlara uygulanan zorunlu karşılık oranları da % 16’ya yükselmiş oldu.

Döviz zorunlu karşılık oranları, en son geçen yılın Eylül ayında bir puan kadar yükseltilmişti.

Merkez Bankası, para politikasında alınan son önlemlerin krediler ve iç talep üzerindeki etkisinin ikinci çeyrekten itibaren belirginleşmesi beklentisini koruyor. Ancak, yeterli gelmemesi durumunda, ilave önlemlerin alınacağını da eklemeden geçemiyor.

TL zorunlu karşılık oranlarında geçen ay yapılan şok artışların krediler üzerindeki etkisi 15 Nisan itibariyle gözlenebilecek. BDDK’nın bu verileri de gelecek hafta başında yayımlanacak. 8 Nisan tarihli verilerde sınırlı bir düşüş gözlenmişti.

Gelecek verilerde düşüşün belirginleşmesi, politika yaklaşımı ile ilgili endişelerin azalmasını sağlayabilir.

Ancak, bu görülmediği sürece, iç piyasalar üzerindeki baskı devam edebilir.

Merkez Bankası’nın temel ekonomik görünümle ilgili görüşüne bakılacak olursa, büyüme tarafında geçen yılın son çeyreğine göre ivme kaybı, enflasyon tarafında ise yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak yükselen bir trend beklediği görülüyor.

Ancak, petrol ve diğer emtialardaki yükselişlerin ikincil etkileri gözlenene kadar faiz artışı gündemde görünmüyor.

Özellikle, büyümeyle ilgili daha ılımlı bir görünümden bahsetmesi bu görüşüne dayanak olarak öne çıkarılıyor.

Bu durumda, ancak üçüncü çeyrekten itibaren faiz artışlarının gözlenebileceği beklentimizi koruyoruz.



