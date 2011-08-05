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Metin Duyar

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05 Ağustos 2011

Küresel riske karşı faiz indirimi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, küresel gelişmelerin içeride yarattığı...


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, küresel gelişmelerin içeride yarattığı riskler karşısında dün düzenlediği ara toplantısında, politika faiz oranlarını sürpriz bir şekilde 50 baz puanlık indirimle % 5,75’e çekti. 
Küresel ekonomide yaşanan sorunların giderek arttığını düşünmesi ve bunun iç ekonomik aktivitede durgunluğa yol açma riskini azaltmak istemesinin politika kararında ana etken olduğu anlaşılıyor. Ayrıca, enflasyondan gelen iyimser sinyaller de fiyat istikrarıyla ilgili rahat tavrını korumasını sağlıyor.  
Politika faiz oranlarında sürpriz indiriminin kur tarafında baskısını azaltmak için de gerekli döviz likiditesini sağlayacak. İlk adım olarak, yarından itibaren gerekli görüldüğü günlerde döviz satış ihalesi yapmaya başlayacak.  
Dışarıdaki gelişmelerin daha da rahatsız edici seviyeye ulaşması halinde sonraki adım olarak, döviz karşılık oranlarının düşürülmesiyle döviz likiditesinin daha da artırıldığı görülebilir.
Ayrıca, açık piyasa işlemleri bir haftalık repo ihalelerinde, her bir kurumun teklif edeceği miktarı ihale tutarının % 20’si ile sınırlandırarak likiditenin daha etkin dağılımını sağlamayı amaçlıyor.
Gecelik faiz oranları arasındaki marjla ilgili olarak, beklendiği gibi borçlanma faiz oranı 350 baz puan artışla % 5 seviyesine çekilirken, borç verme oranı % 9 seviyesinde bırakıldı.
Merkez Bankası’nın kararlarını özetlemek gerekirse, küresel risklerle ilgili kötümser bir tutumunun olduğu; bunun yurtiçi aktivitede aniden yavaşlama etkisi yaratma riskine karşı tüm para politikası araçlarının genişlemeci yönde kullanılmasından kaçınılmayacağını söyleyebiliriz. 
Söz konusu tutum, “aşırı ısınma” ve geleneksel politikalara geri dönme taleplerine karşı da kararlı duruşunu devam ettirdiğini gösteriyor.

Uluslararası piyasalarda  ekonomik  veri desteği devam ediyor

İtalya  ve İspanya ile ilgili endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda borç krizi  baskısı hissedilmeye devam ediyor.  İtalya’da beklentilerin üzerinde gelen  hizmetler PMI verisi ve Unicredit Bank’ın karının yanı sıra, ekonomi  bakanıyla AB bölgesi maliye bakanlarının bir araya gelmesi ve AB  komisyonundan ülkenin yardım paketine yönelik bir görüşme olmadığına ilişkin  güven verme amaçlı açıklamalar tansiyonun daha da artmasını engelledi. 
İspanya’da ise, 19 ve 26  Ağustos’ta yapılacak kabine toplantılarında reformların gündeme gelmesi  bekleniyor. Ancak, 20 Kasım’da yapılacak erken seçimler öncesinde bunun  ekonomik istikrar üzerinde çok etkili olması beklenmiyor.  
AB tarafında yapılan toplantılar, İsviçre  merkez bankasının faiz indirimi ve ABD’de beklenenin üzerinde çıkan ADP  istihdam verisi büyüme endişelerinin kısmen yatışmasını sağladı. ISM  hizmetler, fabrika siparişleri ve dayanıklı tüketim mallarına ilişkin  sonuçlar ise bu rahatlamanın devam etmesini sağlayamadı.
Altın fiyatları, belirsizlik algılamasında  yatıştırıcı sinyallere karşın risklerin korunmasıyla, 1.670 dolara yakın  yüksek seviyesini korudu yine.
Avrupa borç krizinin yayılmasına ve bunun bölgesel büyüme üzerindeki etkilerine dair derinleşen korkular ve Tayland dahil birkaç merkez bankasının Haziran ayında altın alımı  fiyat seyrini yukarı çekiyor.  ABD’de kanun yapıcıların ülkenin borç tavanını yükseltmeye karar vermesinden sonra ABD borcunu geriye ödeyemememe durumundan kaçınmıştı. Ancak şimdi piyasada dikkatler ülkenin en üst düzey kredi notunu kaybedebileceğini belirten kredi kuruluşlarına çevirmiş durumda.
Avrupa’daki son gelişmeler de piyasadaki gerginliği besliyor.  İtalya bono getirileri %6’nın üzerinde on yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada IMF’in merkez bankalarının rezervlerine dair aylık raporu, Tayland, Rusya ve Kazakistan’ın iki ay önce altın varlıklarını artırdığını, resmi sektördeki rezervleri altına yöneltme trendini sürdürdüğünü gösterdi. Aslında,  ABD vadeli altın kontratlarındaki spekülatif pozisyonun büyüklüğünün altında aşağı yönde bir risk teşkil ettiği açıkça gözükse de,  Uluslararası piyasalarda  sıradan zamanlar olmadığından genel kuralların işlemediği kesin.
Japonya merkez bankası politika faiz oranlarını % 0,0-0,1 bandında tutarken,  varlık alım programını ve para piyasasındaki fonlama miktarını beşer trilyon  yen daha artırdı. Ayrıca, yenin son dönemdeki değer kazancı karşısında döviz  piyasasına da müdahalede bulunarak büyüme risklerinin daha da artmasını  engellemeye çalıştı. Merkez bankası başkanının bugün 10:30’da yapacağı  açıklamaları  takip etmek gerekiyor.
Avrupa merkez bankası ile başlayacak  olursak, hatırlanacağı üzere 7 Temmuz’daki toplantısında, “enflasyondaki  yukarı yönlü riskler çok yakından izlenmeye devam ediyor” ifadesini  kullanarak, faiz artırımlarının devam etme olasılığını gündemde bırakmıştı.  Dünkü toplantıda da, büyümede aşağı yönlü risklere ve enflasyondan son  dönemde gelen yavaşlama sinyallerine dikkat çekmekle birlikte, fiyat  istikrarına ilişkin tetikte duruşunu korundu. 
Ancak, özellikle son dönemde yine tırmanışa  geçen borç krizi endişelerine karşı, Banka sorunlu ülkelere destek  verebileceği yönünde ılımlı sinyallerde verdi. 
Diğer taraftan, İngiltere merkez bankasının  zayıf büyüme sinyalleri karşısında parasal sıkılaşmada daha yavaş davranma  eğilimi ağırlık kazanıyor. 
Borç krizi endişelerinin  canlanmasıyla, sorunlu ülkelerin borçlanmalarına ilişkin gelişmeler kritik  gündem maddesi haline geliyor. Bu çerçevede, İspanya’nın dün  düzenlediği   iki ihalede borçlanma oranları ve talep miktarları  yatırımcıların mevcut risk algılamasını da göstermiş oldu. 
ABD’de işsizlik başvuruları  400.000 seviyesinin altında kalabilecek mi?
Geçen hafta  açıklanan rakamlarda kritik seviyenin altına inen işsizlik başvurularının bu  hafta da benzer iyimser bir sonuca işaret edip etmeyeceği izlenecek.  Özellikle, yarınki kritik aylık istihdam verisi öncesinde beklentilerin  yönünü etkileyebilir.

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